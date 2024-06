Nach Mannheim: Liebe Linke, jetzt keine Angst vor rechtem Applaus!

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

ruderte Weidel zurück: Man sei einer Täuschung aufgesessen. Faeser hat das nie gesagt – es war die KI, beauftragt von einem Parteifreund Weidels, markiert als „Satire“.Warum aber funktionierte diese Falschmeldung für die AfD so gut – liegt darin vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit? Besteht nicht auch unter Linken eine Tendenz, Sachverhalte abzuwehren oder niedriger zu hängen, von denen man meint, dass sie „den Falschen nutzen“ oder „Beifall von der falschen Seite“ finden? Hat sich ein solches Denken womöglich ganz nachhaltig eingeschliffen im vergangenen Jahrfünft der Ausnahmezustände, die stets nur eine richtige Haltung kennen – Corona, Ukraine und jetzt Gaza?Enzensberger und die Angst vor dem Beifall von der Falschen SeiteGanz neu ist jene Scheu vor dem Applaus der Falschen freilich nicht. Hans Magnus Enzensberger hat schon vor Jahrzehnten darüber geschrieben: „Die Angst vor dem ‚Beifall von der falschen Seite‘ ist nicht nur überflüssig. Sie ist ein Charakteristikum totalitären Denkens.“ Leider scheint es nach dem Mannheimer Messerangriff, als müssten sich gerade Linke dieses Bonmot noch einmal neu vergegenwärtigen. Das zeigt der Vergleich der Mannheimer Tat mit dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke Anfang Mai in Dresden. Je links-liberaler die eigene Position, desto pauschaler fiel damals die Verurteilung des „Hasses“ der rechten Schläger aus.Die Einordnung der Tat von Mannheim jedoch mutet ganz anders an. „Ein Fanal für Islamhasser“ betitelte etwa die linke Zeitung nd einen Beitrag. Es könne „nicht verwundern“, dass „so ein Angriff bei einer Kundgebung von Stürzenberger geschieht“. Auch die taz fragt, „warum ein Extremist wie der angegriffene (…) seit Jahren auf Marktplätzen der Republik seine Hasspropaganda gegen Muslime verbreiten darf“. Solche Einordnungen würde mancher Linker in anderem Zusammenhang als Täter-Opfer-Umkehr ablehnen.Auf der rechten Seite geht es den Weidels dieser Republik darum, den Täter von Mannheim möglichst eng mit der Idee zu assoziieren, vor deren Hintergrund er sich zur Gewalt ermächtigt sah: „dem Islam“. Die Gewalt gegen Ecke in Dresden dagegen tun sie als Individualvergehen ab. Mit der Idee, die rechte Täter letztlich ermutigt – der Nation –, habe das jedenfalls nichts zu tun.Über die Erlaubnis, Gewalt auszuübenDas ist gedanklich so unlauter, wie man es von Weidelsgleichen erwartet. Doch die Antwort darauf kann nicht darin bestehen, den Spieß umzudrehen. Wie also sähe eine progressive, linke Auseinandersetzung mit Gewalttaten aus, die sich Rechte richten? Beim Angriff auf Matthias Ecke haben Linke die rechten Täter nicht einfach als psychisch krank abgetan – sie wurden vor dem Hintergrund einer Stimmung diskutiert, bei der eine „jagende“ AfD eine Form von Gewalterlaubnis erteilt.Legt man diese Folie über den Mannheimer Angriff, zeigen sich zwei gesellschaftlich-politische Dynamiken hinter dem Hass: Zunächst ist da die rechte Hetze gegen Muslime. Eine erteilte Gewalterlaubnis gegen eine Bevölkerungsgruppe und politische Gegner erzeugt Gegengewalt – nachhaltiger, als uns lieb ist. Noch sind die genauen Umstände unklar, unter denen am Dienstagabend der Mannheimer AfD-Politiker Heinrich Koch verletzt wurde. Die Diskussion über auch linke Hintergründe von Gewalt sind für das progressive Spektrum unbequem.Noch unbequemer wird es, wenn es um die Herkunft des Täters geht. Reist ein Mann 2014 aus Afghanistan aus, liegt es nahe, dass er von Kindesbeinen an in einer Situation lebte, in der Gewalt „erlaubt“ ist. In einem Land, das sich seit 1979 praktisch im Kriegszustand befindet, ist der Bezug zu Gewalt ein anderer als in einer Republik, in der sich die politische Auseinandersetzung erst wieder brutalisiert – wobei es auch hier blinde Flecken gibt, etwa die Baseballschlägerjahre nach 1990.Macht die Rechten nicht zu euren SchiedsrichternNun fühlt sich weder im Osten oder Westen der Republik noch in Afghanistan jeder, der im Gefühl einer Gewalterlaubnis lebt, gleich auch zu tatsächlicher Gewaltausübung ermächtigt. Das sind die autoritär Eingestellten, in ihrer islamistischen oder AfD-nationalistischen Geformtheit. Wie sich Gewalt aus dem linken Spektrum hier einordnen lässt, ist auch eine offene Frage. Sich dem zu stellen, ist unbequem; noch schwieriger ist die Frage nach einer linken Praxis gegen diese Gefährdung.Wer sich jedoch vor dem Unbequemen drückt, sobald ein Vorfall dem Gegner Applaus zu verschaffen droht, denke an Enzensberger. „Kritik“, schreibt er weiter, die solche „Konzessionen macht“, ist „durch keinen Hinweis auf taktische Überlegungen zu rechtfertigen; sie ist hinfällig“. Klug ist sie auch nicht. Denn wer „ständig im feindlichen Feld nach Anzeichen des Beifalls Ausschau hält, macht seine Feinde zu Schiedsrichtern des eigenen Redens“. Genau darauf spekuliert eine Alice Weidel, wenn sie solche Fakes verbreitet. Ihr einmal nicht auf diesen Leim zu gehen – das wäre eine Lektion, die Progressive aus den jüngsten Vorfällen von Mannheim ziehen könnten.