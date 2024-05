Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

end (HJ). Eine Distanzierung, die klar genug wäre, hat – für die Schule – später nie stattgefunden.Kein neuer Name soll her, die Schule will einfach den zurück, den sie vor zehn Jahren abgelegt hatte: Staatliches Gymnasium Pullach. „Warum braucht man überhaupt einen Namen?“, sagt Lehrer Bader, der für Eltern mit Infos zum Deutsch- und Geschichtsunterricht bereitsteht und direkt aufs Thema Preußler anspringt. „Diesen Namen wollten wir schon 2014 nicht.“ Ein Kinderbuchautor passe einfach nicht zu einem naturwissenschaftlich orientierten Gymnasium. Klingt nachvollziehbar; jedenfalls nicht nach einem spontanen Anfall von wokem Mitläufertum.Vielleicht ist der eigentliche Skandal gar nicht in der geforderten Umbenennung zu suchen. Vielleicht liegt er zehn Jahre zurück, als eine ehemalige Direktorin, mit Preußler bekannt, den Namen erzwang. Als Preußlers Hitler-Begeisterung zum Thema wurde, als man darüber diskutieren wollte, unterband sie jegliche Auseinandersetzung.Das hätte zur Debatte gestanden: Der junge Otfried wuchs im böhmischen Reichenberg an der Grenze zu Deutschland als Sohn eines Vaters auf, der für die Rückkehr des Sudetenlandes heim ins Reich brannte. So ist es kein Wunder, dass Otfried Gefallen an der Hitler-Jugend fand. Diese Zeit beschrieb er als 17-Jähriger in seiner ersten Prosaveröffentlichung Erntelager Geyer. Wetteifernde Pimpfe im freiwilligen Sommereinsatz helfen sächsischen Bauern bei der Ernte, raufen sich, lernen sich schätzen, raufen weiter. Eher Coming-of-Age-Erzählung als Jugendroman; 1940 geschrieben und freilich zeitgeprägt. Zu Propagandazwecken mag es getaugt haben, zu diesem Zweck geschrieben ist es nicht – Preußlers Ehrfurcht vor dem Bauernstand und der Natur haben ihre Wurzeln in der Jugendbewegung um 1900, „ein Gegenprogramm zu Leitbildern des sogenannten Wilhelminischen Obrigkeitsstaates“, wie der Germanist Carsten Gansel in seiner Preußler-Biografie Kind einer schwierigen Zeit schreibt. Ein Gegenprogramm, das sich allerdings in die Hitlerjugend einfügt.Karriere in der HitlerjugendMit den späteren fantastischen Kinderbuchwelten kann Erntelager nicht mithalten, aber man spürt die Sehnsucht „hinein und hinab in die unbegrenzte Welt“. Daraus spricht nicht territorialer Größenwahn, sondern der Wunsch, dass es hinterm Horizont weitergehen möge. Am meisten berühren mich im Buch die Erinnerungen an Kindheitsspaziergänge mit dem Vater, die an einer unbegreiflichen Grenze enden. Ein Gefühl, das auch Preußlers spätere Figuren kennen, man denke an den Kleinen Wassermann, dessen Vater die Welt oberhalb des Mühlenweihers zum No-Go erklärt – und dennoch jenseits der Grenzen herumgeistert. Das Ausmaß deutscher Annektierung übersieht der 17-jährige Otfried. Was sagt das? Fragwürdigkeit – eigentlich ein Thema mit Lernpotenzial, wenn nicht für Deutsch, dann für Geschichte?Zurück zum Tag der offenen Tür. Der Lehrer wirkt, als habe er sämtliche Argumente schon zu oft gehört. „Wir sind einfach durch mit dem Thema! – Aber sehen Sie sich die Ausstellung in der Aula an.“ Vorbei am Elternbeirats-Tisch, der auf halber Treppe Gratis-Sekt ausschenkt gegen Spende; die Backsteinstufen hinab: Der Glaskasten mit den Büchern lockt zunächst mehr als die klein beschriebenen Stellwände, Stichworte und Statistiken.Ein Lehrer räuspert sich und deutet auf das Fotos-verboten-Schild. Herr Marx (Mathe, Physik) hat die Ausstellung mit den Schülern kuratiert und erklärt die Statistik, auf die ich starre: „Die Schüler haben recherchiert, wie lange man in der HJ gewesen sein musste, um Karriere zu machen. Das wurde, glaube ich, so detailliert noch nie ausgewertet!“ Viele Wände zeugen von intensiver Beschäftigung mehrerer Altersstufen, von angewandtem Geschichtsunterricht – und über allem schaukeln an einer Wäscheleine Buchbesprechungen der 6. Klasse: Viele Hotzenplotze und kleine Gespenster. Und trotzdem: Ist nicht gerade die Ausstellung das beste Argument dafür, den Namen zu behalten? Ein Beweis, wie inspirierend es sein kann, Dinge infrage zu stellen – zur Cancel-Culture-Zeit bleibt die Sorge, dass jeder gestrichene Autorenname ein Zeichen setzt, Umbenennungslawinen auslöst, die die Werke unter sich mitbegraben. „Auf keinen Fall!“, findet der Lehrer. „Wir haben nichts gegen Preußlers Kinderbücher. Das haben wir auch den Schülern vermittelt.“Unterhält man sich mit Herrn Marx über Preußlers Werk, führt er allerdings doch mit Begeisterung Fragwürdiges ins Feld: Wirkt der böse Meister im Krabat nicht, als habe er die Kabbala studiert? Will die kleine Hexe zur mächtigen, bösen Elite dazugehören? Und übergibt, weil es nicht klappt, die Zauberbücher der anderen Hexen der Flamme?„Mit den anderen Hexen feiern und tanzen will sie!“, kann man dagegen in den Rezensionen der Sechstklässler lesen, und: „wird aber von den anderen Hexen nicht für voll genommen, weil sie noch keine gute Hexe ist“. Sie wird eine, um später zu erfahren, dass eine gute Hexe sich dadurch auszeichnet, dass sie Böses tut. Eine hinreißende Parabel auf die Fragwürdigkeit von Wertesystemen, die eine Gesellschaft prägen und denen man sich eher entziehen kann, wenn man fern ab von ihr im Wald in einem windschiefen Häuschen lebt.Die anfängliche Begeisterung für das „Wertesystem“ der Nazis ist nicht einmal das, was Herr Marx Preußler übel nimmt: „Das hätte uns auch passieren können!“ – umso mehr aber eben der Umstand, dass er nie öffentlich davon gesprochen habe.Das Fragment „Verlorene Jahre“Das liest sich anders in Gansels Biografie: Dort wird der Weg der Aufarbeitungsversuche ausführlich nachgezeichnet. Auch ein Kapitel des Memoirenfragments Verlorene Jahre? enthält die Biografie; warum es zur angedachten Veröffentlichung nicht kam, bleibt offen. Dafür führt Gansel den fragilen Prozess des Traumabewältigung und Schreibblockade um so einfühlsamer vor Augen. Dem Lehrer ist das zu ungreifbar. „Im Unterricht muss man Auswertbares bieten.“ Klar, Lehrpläne greifen auf Unmissverständliches zurück, Richtlinien für Schulnamensgebung auf klare Vorbildlichkeit. Die schulinterne Debatte, ob unter Beweiszwang geführt oder ergebnisoffen, strebt daher handfeste Erkenntnisse an. Alles Ambivalente fällt durchs Lehrplanraster.Aus den Buchbesprechungen am stärksten im Gedächtnis bleibt mir die eines Siebtklässlers, dem der Krabat gut gefällt, obwohl vieles am Ende offen bleibt.Zehn Jahre brauchte Preußler, um dieses Buch zu schreiben, das oft als Geschichte über die Verführbarkeit durch eine lockende Übermacht gelesen wird. Herr Marx sieht darin eher „Überlebenskampf in Gefangenschaft“, also Aufarbeitung des Lagertraumas. Von der Recherchearbeit Gansels ist er wenig beeindruckt: „Viele der angeblich neu entdeckten Dokumente habe ich mit den Schülern schon viel früher zusammengetragen.“ Eher empfiehlt er den „aufschlussreichen Wikipedia-Eintrag“. Den hat der Mathematiklehrer selbst verfasst – kann man wiederum im Gießener Anzeiger lesen, dort wirft der Biograf der Schule „freihändige Auslegung von Fakten“ vor.2019 hatte die Schule Gansel zu einem Vortrag eingeladen, der lehnte ab. Er fürchtete „eine ‚Delegitimierung‘ des Menschen Preußler, des Autors und des Werks“. Auch wirft er der Schule Meinungsmache vor.Zumindest ein souveräner Quod-erat-demonstrandum-Vibe ist spürbar, wenn man den Mathematiklehrer in seinem Büro sämtliche Artikel zur Umbenennung zu einem Pressespiegel auslegen sieht; noch mehr gemachte Meinung. Lieber würde ich mir meine eigene bilden. Auch darüber, wer in dieser Geschichte die guten Hexen und wer die bösen sind. Aber es gibt halt keine Hexen. Nur Menschen mit sehr unterschiedlichen Interessen. Wie schade, dass Gansel die Einladung der Schule nicht angenommen hatte. Die Sprengkraft der Diskussion, die nie eine echte wurde, zeigt, wie groß der Aufarbeitungsbedarf im Umgang mit der NS-Zeit immer noch ist.Die Umbenennung ist beschlossene Sache, inzwischen fehlt nur noch das grüne Licht des bayrischen Ministeriums. Soll man schon gratulieren? Aber da bleibt der engagierte Lehrer seltsam vage: „Ob das eine Entscheidung in meinem Sinne ist, dazu kann ich nichts sagen“, er hoffe aber, dass das Thema nicht mit dem Namen verschwindet. „Reibungspunkte sind gut! Sie bringen uns dazu, genau hinzusehen.“ Dennoch war keiner für den Namen Preußler?Das interne Abstimmungsergebnis sei geheim, so Marx. Schüler*innen, die den Namen behalten wollten, seien ihm nicht bekannt. „Und viele sind schockiert, wie die Presse über sie schreibt: ‚Eine Masse, die blind dem Schulleiter folgt.‘ Dabei haben sie sich lange auseinandergesetzt mit dem Pro und Contra. Insgesamt ein weitaus demokratischeres Verfahren als die Namensgebung 2014.“ Und trotzdem will keiner was sagen. Schüler der 12. Klasse strömen aus dem Gebäude aufs Namensportal zu, in den Händen die eben erhaltenen Zulassungen zum Abi. Fröhliche Gesichter, sehr erleichtert. Fragen zur Umbenennung? Ja, gerne – nur eigentlich wisse man nichts darüber. Das sei irgendwie an ihnen vorbeigegangen. „Und außerdem betrifft es mich nicht mehr, ich bin ja schon so gut wie weg."