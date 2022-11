Pablo Neruda, Paketchaos, Benjamin Blümchen: Alles über Postbot:innen

Bloß alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Iran oder Oman hingegen kam verlässlich und in angemessener Zeit bei den staunenden Freunden an. Ob die Postzustellenden auch gestaunt, die Kärtchen betrachtet und sich in die fremden Länder (➝ Neruda) gewünscht haben? Elke AllensteinBBenjamin Blümchen Der sprechende Elefant meiner Kindheit, er würde dringend gebraucht, um bei der derzeitigen Briefkrise auszuhelfen. Es werden händeringend Zusteller:innen gesucht, aber nach Jahren der Flut herrscht eine schier endlose Ebbe an Bewerbenden. Vorbei die Zeiten, in denen man diese hat Kabinettstückchen vollführen lassen, um ihnen dann abzusagen. UPS hat derweil sein Bewerbungsverfahren umgestellt: keine punktuelle Prüfung lässt einen Teil des Teams werden, sondern die Bewertung der Kompetenz nach einer längeren Probephase. Die reale Welt ist derweil hart geworden. Und so ist die Folge, in der Benjamin Blümchen die Post in Neustadt austragen darf, neben der Romantisierung der Erwerbsarbeit auch das Abbild einer Zeit, in der Postboten noch Beamte mit Schirmmützen und staatstragendem Habitus waren. Jan C. BehmannCChristel In Carl Zellers Operette Der Vogelhändler, 1891 in Wien uraufgeführt, ist es eine Paraderolle. Wie „herrlich, wenn auch gefährlich“ ihr Amt sei, trällert Christel von der Post. „Pfiffig“ ist sie, wenn Männer sie bedrängen: „Lass’ ihn vor allem ’s Porto erst zahlen. / Sage dann lachend zu ihm: ja, ja! / Einen Kuss, wenn ich muss, wenn ich muss ...“ Belästigung, die heute strafbar wäre –, was sich indes kaum geändert hat: „Klein das Salär.“Deshalb ist Christel nicht sicher, ob sie Adam aus Tirol heiraten kann: „Wäre doch komisch wir als Paar. / Du hast so wenig, / ich keinen Pfennig – / denke nur, wenn einst Kinder da!“ Auch im Heimatfilm Die Christel von der Post von 1956 hängt es vom Gelde ab, ob Briefträgerin Christel Werner aus Rothenburg von Kriminalassistent Horst einen Heiratsantrag bekommt. „Nur nicht gleich, nicht auf der Stell’, / denn bei der Post geht’s nicht so schnell“?Meine Postzustellerin steigt eilig wieder aufs Rad. Wie oft habe ich versucht, der geplagten Frau einen Kaffee anzubieten (➝ Raucherpause). „Danke, da muss ich zu oft“, sagt sie. Schokolade? „Keine Zeit!“ Irmtraud GutschkeFFacteur, Le Ach, er ist tot, der junge Postbote, der nur 17 Jahre alt wurde und nun keine Worte der Liebe mehr überbringen kann. Le Facteur ist ein wunderbares Chanson von Georges Moustaki (1934 – 2013) über das Ende einer Liebe. „L’hiver a tué le printemps / Tout est fini pour nous deux maintenant.“ Moustakis Klage greift an die Seele nicht nur der jüngst Verlassenen. Keine Hoffnung weit und breit? Aber, da kommt er doch schon um die Ecke, der neue Brief- und Hoffnungsträger. Viele Musiker, auch die Beatles (➝ Please, Mr. Postman), fragten ihn dringend: „Mr. Postman, look and see ...“ Ach, vielleicht ist doch noch nicht alle communication perdú. Vielleicht hat er ja was in der Tasche. Magda GeislerHHermes Wer im ersten Stock eines Mietshauses wohnt, muss aufstehen. Immer wieder. Denn es klingelt. Oft. Denn die Menschen in den anderen Stockwerken bestellen gerne Sachen im Internet – Klamotten, Gewürze, Bettdecken, Fahrräder, Katzenfutter, Windeln. Was man halt so braucht. Man tut ihnen natürlich den Gefallen und nimmt alles an. Ihnen – also den Paketboten. Denn die baden den Boom des Paketversands ja aus. DHL, dpd, UPS (➝ Benjamin Blümchen) – gotta catch ’em all! Ein besonderes Verhältnis hat sich zum Götterboten etabliert. Der kam im letzten Lockdown so oft, dass er inzwischen an der Freisprechanlage nur noch „Ich bin’s“ sagt. Leander F. Badura JJenny Treibel „Und noch dazu mit Rohrpost!“ Theodor Fontane lässt Frau Jenny Treibel die Kommunikationstechnik feiern. Das 1865 installierte Berliner Rohrpostsystem hebt im Roman den Nachrichtenaustausch zwischen den Bürgerfamilien hervor (➝ Altmodisch). Die Rohrpost hat Spuren in der Kultur hinterlassen, war sie doch einmal für Großstädter die schnellste Kommunikationsform. Das Wahrheitsministerium in George Orwells 1984 verschickt seine Weisungen durch Luftdruck in Röhren, auch in Umberto Ecos Der Friedhof von Prag finden diese Verwendung. Die Olsenbande ließ heißen Kaffee durchlaufen. In der Zeichentrickserie Futurama sind die bürokratischen Einrichtungen mit Röhren vernetzt und werden Menschen durch ein solches System transportiert. Und in der Puppenshow Hallo Spencer verfügt die Hauptfigur über ein eigenes pneumatisches Postsystem und steuert damit das Geschehen im Spencerdorf. Tobias Prüwer NNeruda Mindestens vier erzählerische Werke gibt es über das innige Verhältnis des chilenischen Dichters Pablo Neruda zu seinem Postboten. 1983, zehn Jahre nach dem Tod Nerudas, kam Ardiente Paciencia (dt. Mit brennender Geduld) von Antonio Skármeta in die Kinos, zwei Jahre später die Romanfassung auf den Büchermarkt. Darauf basiert Il Postino (dt. Der Postmann) von Michael Radford von 1994. Und Daniel Catán wiederum entwickelte daraus eine Oper, die 2010 in Los Angeles Uraufführung feierte.Die Geschichte ist stets ähnlich: Neruda wohnt auf einer Insel und lehrt seinen Postboten Mario das Dichten, woraufhin dieser das Herz Beatrices gewinnt (➝ Verliebt). Doch während die eine Version Ende der 1960er auf der chilenischen Isla Negra spielt, ist Il Postino in den 50ern auf Capri angesiedelt. In beiden Fällen jedoch muss Mario sterben.Indes, ob es sich dabei um eine wahre Geschichte handelt oder nicht, ist ein Fall für die Expert:innen von X-Factor. Leander F. BaduraPPlease, Mr. Postman Da fragt eine Frau den Briefträger, ob er endlich einen Brief ihres Freundes für sie dabeihat. Schon lange hat sie nichts mehr von ihm gehört: „Is there a letter in your bag for me? Please, please, Mister Postman!“Im Sommer 1961 veröffentlichten The Marvelettes den Song: zweieinhalb Minuten strahlender, ein bisschen melancholischer Doo-Wop-Pop der Girlgroup aus Michigan – die erste Nummer eins für ihr Plattenlabel Motown. Am Schlagzeug: Marvin Gaye. Schon zwei Jahre danach coverten die Beatles den Song (➝ Facteur, Le). Er kam auf ihr zweites Album With the Beatles. 1974 schließlich nahmen sich die Carpenters des Liedes an. Das US-Pop-Duo verzuckert es, aber erreicht den ersten Platz der Billboard Hot 100. Marc Peschke RRaucherpause Die kurze Raucherpause mit der Postbotin gerät zur Vermessung neoliberaler Abgründe. Auslagerung, Personalverknappung, geradezu sadistisches Zeitmanagement und sinnlose Schlepperei, die Sisyphos als beseelten Arbeiter erscheinen lässt. Regelmäßig muss die geknechtete Frau die plastikverpackten Broschüren der Post zu Hunderten in die Briefkästen stecken. Ökologisch höchstbedenkliche Mehrarbeit, da diese Dinger wirklich niemand will. Dazu Controller, die eifrig berechnen, wie ihre Touren gestreckt werden können, um Kollegen einzusparen; natürlich ohne Lohnausgleich. Sie wandelt schon lange entlang einer chronischen Grunderschöpfung. Das hat nichts mehr mit der gut gelaunten, die Geheimnisse des Viertels verwaltenden Postbotin von einst zu tun. Marc Ottiker SSchneckentempo Lustig, wie in einem Liederbuch für Kinder eine Schnecke zum Zugpferd wird: „Ri-ra-rutsch, wir fahren mit der Kutsch. Wir fahren mit der Schneckenpost, wo es keinen Pfennig kost’...“ Manchmal lässt ein Brief ja auf sich warten. Klagen über die Postzustellung häufen sich. Doch fand ich es herabsetzend, wie ein auch nicht mehr junger Mann sich am Telefon gegenüber einem älteren aufspielte, weil der nicht E-Mail-affin war: „Also nutzen Sie die Schneckenpost?“ „Snailmail“ stammt übrigens aus den 80er, 90er Jahren, als es innerhalb privat vernetzter Computersysteme über Telefonmodem mitunter Tage dauerte, bis Nachrichten über das FidoNet Empfänger erreichten. Irmtraud GutschkeVVerliebt Wir alle kennen es aus Filmen: Der Postbote biegt um die Ecke, die Hunde fangen das Bellen an, der arme Postbote wird überrannt und zur Lachnummer. Doch für unseren Hund war unsere Postbotin die Liebe seines Lebens. Sah er vom Fenster, wie das gelbe Fahrrad um die Ecke bog, gab es kein Halten mehr und er saß heulend vor der Tür. Liefen wir beim Spaziergang an dem Fahrrad vorbei, blieb er stur davor sitzen, bis die Postbotin (➝ Zeitungsjob) aus dem Haus kam. Eventuell lag seine große Liebe zu der Frau in Gelb aber auch nur an ihrer Tüte Hundeleckerchen, die sie großzügig verteilte. Liebe geht eben auch bei Hunden durch den Magen. Dass Liebe blind machen kann, musste aber auch er lernen. Ohne nach links und rechts zu gucken, rannte er eines Tages über die Straße, weil die Postbotin auf der anderen Seite lief, und: vor ein Auto. Für seine Liebe hat er viel riskiert und teuer zahlen müssen: mehrere Tage in der Tierklinik und eine dicke OP. Seiner Liebe für die Frau in Gelb hat das nicht geschadet. Alina SahaZZeitungsjob Es war 1993, ein Ferienjob. Am ersten Tag empfing mich Jutta am Empfang der Berliner Zeitung, in der Karl-Liebknecht-Straße. Eine kleine Frau mit Locken, sie trug gestrickte Pullover und ein strenges Gesicht.„Wir jehn erstma in’ Postraum“, sagte sie, „da darf sonst keener so einfach rin“. Ein Schlauch mit Kopierer und Schrank, dessen offene Fächer beschriftet waren: Lokales, Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft, Leserbriefe. Jutta gab mir Aufgaben. Morgens: Post sortieren. Dann nahm sie mich mit auf „Tour“: Mit ihrem Einkaufswagen, in dem die geordnete Post lag, in den Fahrstuhl und die verschiedenen Abteilungen. Sie ging die Gänge entlang und verteilte, machte Sprüche, nahm Journalisten nicht so wichtig, sich selbst schon eher. „Sind doch uffjeschmissen ohne uns.“ Irgendwann vertraute sie mir Klatsch an, neue Bereiche. Ich gehörte dazu. Maxi Leinkauf