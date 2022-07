Pflegestreik: Tarifvertrag Entlastung kommt – Gemeinsam kämpfen lohnt sich

Unikliniken in NRW Nach knapp drei Monaten Ausstand haben die Beschäftigten der Unikliniken ihr Ziel fast erreicht – einen Tarifvertrag Entlastung. Wie nur konnten sie so lange durchhalten? Ein Besuch in Köln, kurz vor der Einigung