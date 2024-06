Der 7. Oktober, die Deutschen und Israel: „Schmerz bleibt Schmerz“

Jüdisches Leben in Deutschland Jüdinnen und Juden in Deutschland erleben massenhaft Ablehnung, Gewalt und Hass. Antisemitische Denkmuster, die offensichtlich nie wirklich verlernt wurden, drängen an die Oberfläche. Deborah Schnabel über das Gefühl der Nichtzugehörigkeit

dieser Begriff bedeutet, bleibt unklar. Müsste die sogenannte Staatsräson nicht auch heißen, sich für einen demokratischen Staat Israel und Frieden im Nahen Osten einzusetzen? Wie kann es sein, dass sie dazu missbraucht wird, gegen Muslim*innen zu hetzen und sie unter Antisemitismus-Generalverdacht zu stellen?Mehr denn je sollten alle in Deutschland lebenden Menschen ihr Verhältnis zu Israel reflektieren. Ein guter erster Schritt wäre dabei, die eigenen antisemitischen Denkmuster zu verlernen, um Israel frei von diesen zu betrachten. Israel-Kritik und israelbezogenen Antisemitismus voneinander abzugrenzen scheint viele zu überfordern. Abwehr und Ablehnung sind typische Reaktionen.Israel wird zunehmend zum ultimativ Bösen. Dabei ist das Netz ein entscheidender Motor. Während propalästinensischer, anti-israelischer und auch antisemitischer Content vom Algorithmus gepusht wird, verschwinden die zahlenmäßig unterlegenen antisemitismuskritischen oder mit den Opfern der Hamas empathischen Stimmen fast gänzlich aus der Medienblase. Achtlos wird mit Begriffen wie Apartheid, Genozid oder Holocaust hantiert. Sie werden zu Kampfbegriffen im Stellvertreterkrieg gegen imperiale Strukturen, zu Hashtags im Wettbewerb um Klicks. Das verunmöglicht eine sachliche Auseinandersetzung mit ihnen immer mehr.Gerade Hochschulen könnten in dieser Situation ein Ort der Versachlichung sein. Hier sollten Menschen in der Lage sein, historische Fakten zu verstehen, Quellen zu überprüfen und komplexe Zusammenhänge zu analysieren. Aber auch hier finden sich einseitige, antisemitische oder gewaltvolle Zugänge zum Thema, die schlichtweg nicht toleriert werden dürfen.Die wenigen verbindenden Stimmen ringen seit dem 7. Oktober unter enormem Krafteinsatz in einer vergifteten Diskurslandschaft um Gehör. Multiperspektivität oder Gleichzeitigkeit scheinen weder im Hinblick auf Gaza noch auf Israel zu gelten. Dabei bleibt Schmerz doch Schmerz. Diesen gegenseitig anzuerkennen, wird uns zurück zu unserer wichtigsten Ressource bringen: der Menschlichkeit.