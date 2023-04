Schurke im Tweed-Anzug: Joachim Feldmanns Bösewichte der Saison

Schaubühne am Lehniner Platz | Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin

Legendär: Wie in jedem Jahr, lädt die Schaubühne in Berlin vom 19. bis zum 30. April ihre Besucher:innen zum Festival Internationale Neue Dramatik – kurz: FIND – ein. Das FIND 2023 stellt Inszenierungen aus acht Ländern und drei Kontinenten vor, die allesamt zum ersten Mal in Deutschland zu sehen sein werden