Esoterische Influencer auf TikTok: Bezahl mich und heil dich per Gedankenkraft

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

ches“ haben für alles eine Lösung. Ihre Tiktok-Accounts verlinken auf honigfarbene Websites, die hübscher dekoriert sind als ein dänisches AirBnB mit Hygge-Ambiente. Hier eine warm leuchtende Duftkerze, da ein kristallklarer Bergsee, stets untertitelt mit großen Versprechen – von „Growth Mindset“ über „Inner Child Healing“ bis hin zu „Secure Attachment“. Alles scheint möglich in dieser rosaroten Online-Healing-Bubble. Und praktisch ist es natürlich auch, quasi Heilung im Do-it-yourself-Paket. Kurs gebucht, inneres Kind geheilt, „Healing Journey“ completed!Eines muss man ihnen lassen: Die Tiktok-Mental-Health-Pioniere beherrschen Storytelling besser als so manches hipsterige Kreuzberger Start-up. Sie wissen: Brands brauchen gute Geschichten. Und weil sich hinter den Accounts mystisch angehauchter Healer vermutlich durchschnittslangweilige, gebrochene und heilende, kurz: normal-menschliche Existenzen verbergen, verkaufen sie ihre Coaching-Identität als heroische Geschichte. Der große Schmerz war einst da, aber man hat sich da selbst herausgearbeitet. Es ist die Heldensaga unserer Zeit!Abgestürzt im Rabbit-HoleBei dieser Coaching Culture haben wir es zunächst mit einer neuen, quasi säkularisierten Esoterik zu tun. In der Take-off-Phase des New Age begab man sich auf ausgiebige, mitunter substanzinduzierte Welt- und Selbsterfahrungstrips, auf denen sich die Reisenden nicht selten aus dem bürgerlichen Leben schossen. Heute kommt das höhere Wissen wohlportioniert und konsumierbar daher. Es verspricht nicht mehr, den Alltag zu sprengen, sondern ihn wiederherzustellen – Spiritualität im Zeichen der Selbstoptimierung.Aber was soll’s. Vieles davon klingt erst mal harmlos, und sowieso: You do you. Ob freies Assoziieren durch Tarotkarten oder Ausräucherungsrituale: Vieles davon erfüllt offenbar gegebene Bedürfnisse nach Jenseitigkeiten – und kann Türen zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Selbst öffnen. Bedenklich aber sind die falschen Versprechen hinter Offerten, bei denen es wirklich um „Heilung“ geht. Man schmückt sich hier mit Pseudo-Qualifikationen eines nicht regulierten Marktes, um etwa die finstersten Stunden junger Menschen auszubeuten, ob nun aus Selbstüberhöhung, finanzieller Ambition oder beidem.Wer psychisch erkrankt ist, braucht Geduld. Mitunter zieht sich die Wartezeit auf einen Therapieplatz bis zu einem Jahr. Zugleich steigt die Zahl psychisch Erkrankter im apokalyptischen 21. Jahrhundert stetig an. Nicht umsonst darf sich zwar die viel beschworene Gen Z als Cycle Breaker bezeichnen, die es anders macht als ihre Eltern – und sich etwa darum bemüht, dass gewaltvolle familiäre Dynamiken sich an den eigenen Kindern nicht wiederholen. Eine institutionelle Schieflage führt aber dazu, dass viele Menschen nicht die adäquate Behandlung bekommen, die ihnen zusteht.Dann lieber tief in die Tasche greifen für die Kurspakete fragwürdiger Coaches, die ihren Followern in 90-sekündigen Videos weismachen, sie könnten ihren unsicheren Bindungsstil allein vorm Bildschirm korrigieren? An scheinbar praktikablen Angeboten ist kein Mangel. Eine selbst ernannte Heilerin bietet einen 45-minütigen Videocall an, in dem sie dich von den Folgen narzisstischen Missbrauchs erlöst. Ihr Selling Point: Sie sei selbst Betroffene. Was sind schon wissenschaftlich fundierte Behandlungen – wenn man einen Dollar pro Minute für anekdotische Evidenz im Gewand universaler Fakten verschleudern kann?Krebs mit Gedanken heilenTiktok als Drehscheibe esoterischer Desinformation normalisiert Wissenschaftsfeindlichkeit. Das kann durchaus tödlich enden – dann etwa, wenn sich Betroffene in das Krebs-Rabbit-Hole der Plattform ziehen lassen. Lifestyle-Coach Joe Dispenza etwa wendet sich an Schwerstkranke: Sie könnten allein durch gedankliche Kraft ihr eigenes Placebo werden. Ähnlich gelagert ist der Fall von Barbara O’Neill, die sich selbst Holistic Health Educator nennt. Sie behauptet, Krebs mit Backpulver heilen zu können. Australische Behörden haben ihre Praktiken im Heimatland verboten. Doch auf Tiktok feiert ihr Content ein Comeback – wo sie sich von ihrer Fangemeinde als gecancelte Ikone bejubeln lässt. Auf ihrer Website schreibt sie: „I believe that the body was designed to heal itself.“ Bei dem 2019 verstorbenen Krebskranken, der diesem Rat folgte und statt eines Eingriffs auf Natron, Zitronensaft und abgekochtes Wasser setzte, hat das nicht geklappt.Ob an Krebs erkrankte Menschen sich einer konventionellen Behandlung unterziehen, ist eine individuelle Entscheidung. Das Leid, das mit dem Kampf gegen diese Krankheit einhergeht, ist unvorstellbar. Umso verwerflicher ist es, dafür zu sorgen, dass sich Menschen in besonders verletzlichen Momenten an spirituelle Scheinkompetenzen klammern. Das gilt nicht nur für eine Krankheit wie den Krebs. Es kann auch die Rückkehr einer überwunden geglaubten Essstörung sein, traumatische Erinnerungen, die sich in ruhigen Augenblicken plötzlich in den Vordergrund drängen, oder suizidale Impulse aus Selbsthass. Je existenzieller die – wie auch immer gelagerte – Verunsicherung ist, die Menschen für derartige Heilungs-Offerten empfänglich macht, desto verschlungener können die Abwege sein, auf die sie sich führen lassen. Hier nähern wir uns einem Bereich, der mitunter an das relativ harmlose Zeitgeistphänomen der Coaching Culture anknüpft, aber weit über diese hinausreicht. Für den düsteren Dschungel aus Verschwörungsmythen und anti-institutionellem Misstrauen, in dem man sich dabei verlieren kann, gibt es im Englischen den Fachausdruck „Conspirituality“.Der Neologismus aus Conspiracy und Spirituality soll aufzeigen, wie sich die esoterische New-Age-Sehnsucht nach spiritueller Transformation mit Elementen aus rechtslastigen Verschwörungsideologien paaren kann. Die beiden Welten eint, dass sie das Wissen beargwöhnen, auf das sich unsere Gesellschaft geeinigt hat – etwa die Anerkennung der modernen Wissenschaft als methodisch kontrollierte Form der Wahrheitsfindung. Insbesondere die institutionalisierte Medizin muss dabei als Feindbild herhalten. Dagegen steht ein Credo magischen Denkens: Nichts ist Zufall, nichts ist, wie es scheint, und alles ist miteinander verbunden. Wenn aber Irrtum und Zufall geleugnet werden und man stattdessen von Geheimplänen und sinistren Strippenziehern ausgeht, ist ein Fundament für antisemitische Codes gelegt.Der Algorithmus verstärkt den SogDer Empfehlungsalgorithmus tut ein Übriges: Mitunter fängt es mit alternativen Coaches an, die zweifelhafte Behauptungen über ein geschwächtes Kehlkopfchakra aufstellen – und endet mit Schreckensgeschichten über krankheitsinjizierende Impfstoffe, die antisemitischen Konnotationen offenstehen. Der Journalist James Ball hat das im Guardian eine „Pipeline von Wellness zum Faschismus“ genannt. Dass man sich in der Welt der Heilsversprechen gern unpolitisch gibt, steht dem nicht entgegen. Die esoterische Beschwörung des „Ursprünglichen“ wirkt oft als weiteres Einfallstor für politisch einschlägige Topoi, etwa veraltete Geschlechterklischees von milden Frauengemütern.Dabei gibt es auf Tiktok auch echte Expertise. Mittlerweile ist dort eine ganze Kohorte von Accounts zu finden, die valides therapeutisches oder medizinisches Wissen popularisieren sowie Desinformationen entgegentreten. Dr. Mughal entlarvt medizinisches Pseudowissen, Mallory DeMille die Mythen der Wellness-Bubble – und Umut Özdemir klärt über psychologische Fragen zu Liebe und Partnerschaft auf. Eine gute Nachricht ist, dass Tiktok selbst gesundheitsbezogenen Content ab Mai 2024 strenger regulieren will.Es gibt eine Weisheit aus der Sektenausstiegsbewegung: „Egal, was eine Person glaubt und egal, wie schädlich das für sie sein mag – das Beste, was man für sie tun kann, ist, sie auf eine Weise zu lieben, wie es ein Sektenführer nie könnte.“ Vielleicht trifft das auch auf jene zu, die esoterischen Tiktok-Guides verfallen. Und was die Spiritual Mentors, Energy Healers und Holistic Life Coaches angeht: Das Label „harmlos“ trifft längst nicht immer. Vielen von ihnen gehört das Handwerk gelegt.