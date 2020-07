Die Münsterplatzfestpiele dürfen auch in diesem Jahr stattfinden: Das Theater Konstanz hat unter Hochdruck an der Ermöglichung des Freiluftspektakels gearbeitet und nun wird Regisseur Christoph Nix am 4. Juli Hermann, dem Lahmen, dem lokalen Helden aus dem frühen Mittelalter, mit „Hermann der Krumme oder die Erde ist rund“ ein Denkmal setzen