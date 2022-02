Nach 9/11 stürzten die USA die Taliban – Auftakt im „Krieg gegen den Terror“. Allein in Afghanistan gaben sie mehrere Tausend Milliarden Dollar aus. Jetzt sind die Taliban erneut an der Macht. Wie konnte es soweit kommen? Michael Lüders zieht eine schonungslose Bilanz des Desasters am Hindukusch und erklärt, warum der Westen dort scheitern musste