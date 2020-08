75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nimmt das Themenjahr »KRIEG und FRIEDEN. 1945 und die Folgen in Brandenburg – Kulturland Brandenburg 2020« die historische Phase von 1945 bis heute in den Blick. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm will zum Diskurs über die demokratische und erinnerungskulturelle Entwicklung in Brandenburg anregen