Termine: Premiere am 18. Januar, folgend Aufführungen bis zum 01. März 2019 Veranstaltungsort: Stadttheater Konstanz

"Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will." So beschreibt Wolfgang Borchert sein einziges, innerhalb von nur acht Tagen niedergeschriebenes Drama. Mareike Mikat inszeniert den Bühnenklassiker nun am Stadttheater Konstanz