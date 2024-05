Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

s.Sogar der Bund der Deutschen Industrie (BDI) fordert in seinen Handlungsempfehlungen für die nächste EU-Legislaturperiode ein „Power Up Europe“: die rigorose Beschleunigung der europäischen Aufrüstung, mehr Einfluss-Engagement in Nordafrika, Lateinamerika, der Karibik und der Levante, die Umleitung unerwünschter Lieferketten (De-Risking), Rohstoffallianzen mit Afrika, eine rigorosere Überwachung der Sanktionen, eine Führungsrolle beim Wiederaufbau der Ukraine und eine stärkere Vernetzung von EU und NATO. Kurz: Make Europe Great Again. MAGA wird MEGA!Europas „Systemrivalen“ soll das Lachen vergehenDiese Form der Selbstberauschung stößt in den Bevölkerungen zwar nur auf geringes Interesse, zeigt aber, in welcher Stimmung sich Europas Eliten befinden. Sie wollen mehr Macht. Mehr Einfluss. Mehr Freiraum. Mehr Platz an der Sonne. Den Rivalen, vor allem den „Systemrivalen“, soll das Lachen vergehen! Früher nannte man solche Stimmungen imperialistisch, heute – in Zeiten größerer Sprachsensibilität – wählt man unverfängliche Sportvergleiche: Die EU, so Josep Borrell, müsse sich „in einer Welt des geostrategischen Wettbewerbs als eigenständiger Spieler positionieren“.Aber wie? Alle Versuche der EU, in internationalen Konflikten mit einer Stimme zu sprechen und glaubwürdig Druck zu machen, erweisen sich – wenn nicht die USA als Spielführer den Ton angeben – als brüchig. Denn 27 an ihren nationalen Traditionen festhaltende Außenminister unter einen Europa-Hut zu bringen, ist fast so unmöglich wie die Reform des EU-Einstimmigkeitsprinzips in der Außen- und Sicherheitspolitik.Das ewige EU-EinstimmigkeitsprinzipRund 40-mal wurde bislang versucht, das Einstimmigkeitsprinzip durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen zu ersetzen, aber da für die Abschaffung des Prinzips ein letztes Mal Einstimmigkeit erforderlich ist, klappt es nie. Die Regierungschefs der kleineren Staaten wären auch schlecht beraten, das einzige ihnen verbliebene Machtzipfelchen, ihr Vetorecht, aufzugeben. Also stimmen sie gegen das Mehrheitsprinzip oder lassen sich – wie zuletzt Victor Orbán in der Frage eines weiteren Unterstützungspakets für die Ukraine – ausnahmsweise zum Kaffeetrinken aus dem Abstimmungssaal locken.Nach den Europawahlen könnte es mit der Absicht, die EU als „globalen geopolitischen Player“ zu etablieren, noch schwieriger werden. Nicht nur wegen der geplanten Erweiterung auf 36 Staaten. Laut allen Umfragen werden die rechten Parteien, die in „Brüssel“ ihren Hauptfeind sehen und jeden Schritt Richtung Zentralisierung ablehnen, an Einfluss gewinnen. Die Parteien der Mitte, die Christdemokraten, die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen, dürften ihre Parlamentsmehrheit zwar verteidigen, aber es zeichnen sich dennoch gravierende Verschiebungen ab. Denn bei den Christdemokraten, die sich derzeit im Aufwind befinden, gibt es Überlegungen, die schwächelnden Grünen als potenziellen Partner auszuschalten und durch die europäischen Erzkonservativen der EKR-Fraktion zu ersetzen.Meloni und Trump, das wäre ein Traumduo wie Thatcher und Reagan Sowohl die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch der EVP-Vorsitzende Manfred Weber und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn plädieren für eine Annäherung an die postfaschistische Partei von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Unionsstrategen glauben, sie könnten die Rechtsextremisten, die sich in der Fraktion „Identität und Demokratie“ verbünden, auf diese Weise von den Konservativen abtrennen und isolieren. Zugleich hätten sie durch eine Mitte-rechts-Koalition ohne die Grünen Gelegenheit, den ungeliebten „Green Deal“ in der Versenkung verschwinden zu lassen und durch einen ökologisch anspruchslosen Wachstumspakt (Growth Deal) zu ersetzen. Jens Spahn drückt es unverblümt so aus: „Europa ist insgesamt so Mitte-rechts wie lange nicht. Warum sollten wir also nur mit linken und grünen Parteien zusammenarbeiten?“Die angestrebte Rechtsverschiebung könnte den deutschen Christdemokraten aber bald auf die Füße fallen. Sollte sich Meloni nach den US-Wahlen auf eine „Special Relationship“ (ein Sonderbündnis) mit US-Präsident Donald Trump verständigen und – wie einst Maggie Thatcher und Ronald Reagan – das Traumduo des Turbokapitalismus bilden, könnten die deutschen Hoffnungen auf Vorzugsbehandlung durch die USA einen herben Rückschlag erleiden.Meloni hat im Europawahlkampf gemeinsam mit Viktor Orbán, Marine Le Pen und dem argentinischen Kettensägen-Präsidenten Javier Milei für die rechtspopulistische spanische Vox-Partei geworben und klargemacht, wo sie politisch steht. Europa wäre durch eine Mitte-rechts-Mehrheit praktisch gelähmt, ausgespielt von den USA nach dem bewährten Rezept „Teile und herrsche“. Der Wettbewerb um Marktanteile für E-Autos, Solarmodule, Windräder, Batterien und Computerchips würde dann allein zwischen China und den USA ausgetragen.