Geschichte der Postmoderne: Viele Anfänge

Am 12. Mai 1973 wird Monika Ertl in La Paz im Verlauf eines Feuergefechts auf der Straße erschossen. Sie ist zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglied der bolivianischen Guerilla. Ihr Vater, Hans Ertl, erfährt vom Tod seiner Tochter auf seiner Farm im bolivianischen Regenwald. Dorthin war der Kameramann Leni Riefenstahls in den 1950er-Jahren ausgewandert