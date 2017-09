Will der junge deutschstämmige IS-Kämpfer Gent wirklich aussteigen? Yassin Musharbash legt einen Politthriller vor, der kaum aktueller sein könnte: Wie überfordert sind die Sicherheitsbehörden? Wie sollen wir umgehen mit den Terroristen aus der Mitte unserer Gesellschaft? Und vor allem: Was passiert eigentlich in deren Köpfen?