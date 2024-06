Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

stinenser:innen sieht Raz nicht.Seit der Hamas-Attacke auf Israel und dem Beginn des Krieges in Gaza vergeht keine Woche ohne weltweite Proteste für einen Waffenstillstand. Auch in Deutschland fordern Aktivist:innen auf Demonstrationen und Protestcamps das Ende der israelischen Militäraktion, die mehr als 35.000 Menschen in Gaza getötet und einen Großteil der Gebäude und Infrastruktur im besetzten Streifen zerstört hat. Viele sprechen von Völkermord oder drohendem Völkermord. Von Beginn an wurden die Proteste in Medien und Politik als antisemitisch diskreditiert. Zeitungen wie Bild, Focus oder Tagesspiegel nutzen in ihrer Berichterstattung Begriffe wie „Israelhasser“ oder „Judenhass-Demos“. Damit beschrieben sie auch Aktivist:innen, die selbst jüdisch sind, und Protestaktionen, die von palästinensischen und jüdisch-israelischen Gruppen gemeinsam organisiert wurden.Die B.Z. hetzte gegen den „harten Kern der Israel-Hasser“Udi Raz meldet regelmäßig solche Demonstrationen an, auch den Berliner Palästinakongress im April organisierte sie als Vorstandsmitglied der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost mit. Jüdische Menschen, sagt Raz, würden in Deutschland nur ernstgenommen, wenn sie die politische Linie der deutschen Regierung inklusive der sogenannten „Staatsräson“ teilen. Für ihre Kritik wurde sie zur Zielscheibe medialer Hetze. „Der harte Kern der Israel-Hasser“ titelte die B.Z. in einem Artikel Ende Mai, darunter die Fotos und Namen sechs junger Menschen, auch Udi Raz ist dabei. Der Artikel behauptet, Raz organisiere „den Hass gegen Israel“: „Dass er selbst Jude ist und aus der israelischen Stadt Haifa stammt, scheint ihn dabei nicht zu stören.“ Raz nutzt eigentlich weibliche Pronomen, die B.Z. ist darüber hinweggegangen.Die Springer-Journalist:innen scheinen von einem jüdischen Menschen aus Israel eine andere politische Haltung zu erwarten. Dabei sei gerade ihr familiärer Hintergrund ausschlaggebend dafür, dass sie nicht schweigen könne, sagt Raz: „Wieso hat damals niemand etwas gesagt, als sie meine Oma in ein Arbeitslager brachten? Oder als jüdische Menschen in Europa gekündigt oder exmatrikuliert und schließlich deportiert wurden?“ Sie wolle ihre jüdische Identität nutzen, um die Solidaritätsbewegung für Palästina zu stärken. „Wenn die politische Elite in Deutschland behauptet, dass sie jüdischen Menschen zuhören wollen, dann ist es meine Verantwortung, mich gegen das Töten von Palästinenser:innen starkzumachen.“ Sie kritisiert, dass antizionistische und propalästinensische jüdische Positionen in Deutschland ignoriert würden. „Oder wir werden als Alibi-Juden bezeichnet. Als könnten wir nicht selbst denken und als wäre unsere Perspektive nicht genau so viel wert wie die anderer jüdischer Menschen.“Zionismus lehnt Raz ab – kann ihn aber nachvollziehenRaz kommt aus einer israelischen Familie, die sie als „links-zionistisch“ bezeichnet. Sie selbst lehnt die zionistische Ideologie ab, die einen jüdischen Nationalstaat zwischen Jordan und Mittelmeer fordere. Das Judentum müsse vom Zionismus befreit werden, sagte sie bei einer Rede im Mai. Doch sie versteht, warum ihre Familie das anders sieht. Raz‘ Großeltern waren schon vor dem Zweiten Weltkrieg Zionist:innen, blieben aber zunächst in Litauen. „Dann wurden sie Opfer von Gräueltaten und bereuten möglicherweise, dass sie nicht früher ausgewandert waren.“ Ihr Vater sei mit der Idee großgeworden, dass es „gefährlich ist, keinen eigenen Staat zu haben.“Raz wuchs in einem homogenen jüdischen Umfeld auf. Ihre Perspektive auf das Zusammenleben von Israelis und Palästinenser:innen änderte sich in ihrer späten Jugend in Haifa, als sie begann, sich als queer zu verorten. „Wer queer in einer heteronormativen Gesellschaft aufwächst, muss sich eine eigene Community suchen, um sich zugehörig zu fühlen. Als ich einen sicheren Ort für queere Menschen fand, begegnete ich dort nicht nur jüdischen, sondern auch palästinensischen Menschen.“ Sie sei 18 Jahre alt gewesen, als sie zum ersten Mal mehrere arabische Israelis und deren Lebensrealität kennenlernte. „Mein Bruch mit der heteronormativen Gesellschaft fand parallel zum Bruch mit der zionistisch-normativen Gesellschaft statt.“„Völkermord-Liebhaber“ und „Apartheid“: Kampf um BegriffeEtwa zwanzig Jahre später lebt Raz in Berlin und promoviert an der Freien Universität zum Thema „Negotiating ‘Semites’: Muslims and Jews redefine otherness in today’s Germany”. Sie spricht leise und bedacht, doch benutzt teilweise heftige Ausdrücke. Von einem „Nazi-Deutschland 2024“, das nur für „arische“ Menschen sicher und demokratisch sei, sprach sie in einem Online-Interview. Als „Völkermord-Liebhaber“ bezeichnete sie jene, die sie als Israel-Hasserin diskreditieren. Warum die provokante Sprache, gar ein NS-Vergleich? „Der Grund, warum ich solche Begriffe benutze, ist, weil sie mir gehören. Es geht hier um mein Land und meine Geschichte, mit der ich mich als Mensch und als Wissenschaftlerin auseinandergesetzt habe.“ Es sei schwierig, Begriffe zu finden, die nicht aufgeladen seien, sagt Raz. Es scheint ihr aber auch kein großes Anliegen zu sein, sich sprachlich anzupassen: „Ich empfinde die aktuelle Situation als sehr dringlich und finde es tragisch, dass wir uns auf Begrifflichkeiten konzentrieren, statt auf die Realität, die wir damit zu beschreiben versuchen.“Einer dieser Begriffe ist „Apartheid“, und er kostete Raz ihren Job als freiberufliche Ausstellungsführerin für das Jüdische Museum. Im November 2023 wurde ihr der Auftrag entzogen, nachdem sie, Bezug nehmend auf einen Bericht von Amnesty International, die Lebensrealität von Palästinenser:innen im Westjordanland als Apartheid bezeichnet hatte. Obwohl es im Spätsommer 2023 einen konstruktiven Austausch mit der Bildungsabteilung gegeben hätte, habe diese im Herbst plötzlich die Zusammenarbeit beendet, sagt Raz. Das Museum gibt auf Nachfrage an, dass Raz sich nicht an verpflichtende Qualitätsstandards gehalten hätte: „Udi Raz hat in den Führungen die Gruppen wiederholt mit der persönlichen politischen Haltung konfrontiert, jenseits der gewählten Themen der Führungen, ohne den Kenntnisstand der jeweiligen Gruppe zu berücksichtigen und ohne sicherzustellen, dass die Gruppe verschiedene wissenschaftlich fundierte Standpunkte kennenlernen und verstehen kann“, teilt Pressesprecherin Margret Karsch mit.Antisemitische Häme bei der FestnahmeNach diesem Vorfall richtete sich die mediale Aufmerksamkeit erstmals auf Raz. Seitdem tritt sie immer wieder im Kontext von Demonstrationen in Erscheinung, in Zeitungen und den sozialen Medien. Viermal wurde sie seit Oktober von der Polizei festgenommen, das erste Mal im November nach einer Rede bei einem Protest an der Freien Universität: „Warum, weiß ich bis heute nicht.“ Die zweite Festnahme fand beim Palästina-Kongress statt, der von der Berliner Polizei kurzfristig gestoppt wurde. Ein Video zeigt, wie Raz von der Polizei abgeführt wird, während sie „Free Palestine“ ruft. Eine Mitstreiterin kommentiert mit lauter Stimme: „Ihr nehmt eine jüdische Person fest und redet von Antisemitismus!“ Raz wurde wegen Beleidigung angezeigt. Sie hatte einem Polizisten Antisemitismus vorgeworfen, nachdem der sich über ihre Kippa lustig gemacht hatte.Raz‘ Anwalt Alexander Gorski nennt das Vorgehen der Berliner Polizei „offensichtlich rechtswidrig“. Er war dabei, als Raz beim Palästina-Kongress abgeführt wurde und weiß von weiteren jüdischen Personen, die an diesem Tag festgenommen wurden. „Immer wieder wurde behauptet, der Kongress sei von der islamistischen Szene organisiert.“ Dass gerade Menschen wie Udi Raz festgenommen wurden, die durch die Art der Kleidung als jüdisch erkennbar sind, zeige seiner Meinung nach, „dass der Antisemitismus-Vorwurf vorgeschoben ist, um unliebsame Meinungen zu unterdrücken.“Bei zwei weiteren Protesten an der Freien Universität und der Humboldt-Universität in Berlin wurde Raz dieses Jahr festgenommen. Beide Festnahmen blieben bislang ohne rechtliche Konsequenzen. Mit anderen Konsequenzen muss Raz nun allerdings leben: „Ich fühle mich nicht sicher“, sagt sie. Sie habe in den sozialen Medien Morddrohungen erhalten. Zudem hätten zionistische Organisationen in Deutschland versucht, sie an ihrer Universität zu diskreditieren. „Es geht Deutschland nicht darum, jüdisches Leben zu schützen“, glaubt Raz, „sondern nur das Leben von jüdischen Menschen, die antimuslimischen und antiarabischen Rassismus reproduzieren.“