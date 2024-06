Wehrpflicht für junge Menschen: Die Verlierer einer Zeitenwende ohne Plan

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

st“ eingeführt wird. „Es sollen diejenigen zum Wehrdienst ausgewählt werden, die am fittesten, am geeignetsten und am motiviertesten sind“, sagte Pistorius bei der Vorstellung seines Konzepts. Und er wirbt mit etwas, das offensichtlich schon jetzt junge Menschen für diese Idee begeistern soll: „Wir wollen keinen langweiligen, sinnentleerten Wehrdienst, sondern wir wollen einen sinnstiftenden, einen mit Qualifikation versehenen Wehrdienst.“Der Vorschlag des Ministers ist das vorläufige Ergebnis einer Debatte, die spätestens seit dem 24. Februar 2022 geführt wird, dem Tag, an dem Russland die Ukraine überfiel: nämlich die Frage der „Kriegstüchtigkeit“ Deutschlands. Zugleich rüttelt Boris Pistorius an einem Beschluss des Bundestages, über den genau elf Jahre zuvor, am 24. Februar 2011 (!) in einer ersten Parlamentslesung beraten wurde: die Aussetzung der Wehrpflicht. Damals – man träumt heute davon – war man sich des Friedens in Europa so gewiss, dass man sich von der allgemeinen Wehrpflicht so weit verabschieden mochte, dass zumindest niemand mehr gemustert oder gar verpflichtet werden sollte.Die Rolle der Corona-PandemieHeute ist die Situation eine völlig andere. Und da wundert es nicht, dass neben der Diskussion um eine „Zeitenwende“, die damit verbundene Aufrüstung sowie den Begriff „Kriegstüchtigkeit“ eben auch die Frage der Wehrpflicht nach Artikel 12a des Grundgesetzes wieder auftaucht. Viele der hierbei mitschwingenden Aspekte sind wichtig für den demokratischen Diskurs: die Prinzipien der Pflicht und der Freiwilligkeit, die Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit, die Rolle und das Image der Bundeswehr in der Gesellschaft sowie ihre Attraktivität und Effizienz und nicht zuletzt die Frage nach der Verknüpfung der Wehrpflicht mit der Idee eines sozialen Jahres, vielleicht sogar in Verbindung mit der Stärkung des demokratischen Bewusstseins.Eines steht bereits jetzt schon fest: Die Diskussion um eine Reaktivierung der Wehrpflicht – in welcher Form auch immer sie umgesetzt wird – betrifft in allererster Linie junge Menschen. Die gleichen jungen Menschen, die in der Coronazeit einen überdurchschnittlichen Einsatz für die Allgemeinheit leisten mussten und dafür relativ wenig Anerkennung bekamen und bis heute bekommen. Die gleichen jungen Menschen, die seit der Pandemie überdurchschnittlich oft von psychischen Problemen betroffen sind und keine adäquate medizinische und soziale Infrastruktur vorfinden, um diese effektiv zu behandeln. Die gleichen jungen Menschen, die erleben mussten, dass die Schwächen des Bildungssystems in der Pandemie zwar offensichtlicher wurden als je zuvor, und hofften, dass sich dadurch langfristig daran etwas ändern würde – heute aber mehr als ernüchtert sehen, dass sich nichts Wesentliches für sie verbessert hat. Nicht zuletzt diese Ernüchterung hat Studien zufolge dafür gesorgt, dass junge Menschen zunehmend antidemokratische Parteien wählen. Ob nun aus Protest oder Überzeugung: Diese jungen Menschen sollen jetzt die deutsche „Kriegstüchtigkeit“ wiederherstellen? Und dabei dann auch maßgeblich unsere „Wehrhaftigkeit“ nach außen wie nach innen garantieren?Wie fast immer in solchen Prozessen hat die jungen Menschen mal wieder niemand nach ihrer Meinung zur Wehrpflicht gefragt. Der Verteidigungsminister Pistorius hat es jedenfalls nicht getan – was der Deutsche Bundesjugendring kritisiert, da junge Menschen als „Expert*innen ihrer Lebenswelt […] diese Entscheidung in besonderem Maße betrifft“. Auch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde zu den Wehrpflicht-Vorschlägen nicht befragt.Jugend sieht Wehrpflicht ambivalentWerfen wir zum Vergleich einen Blick in das CDU-Grundsatzprogramm, in dem ebenfalls die Wehrpflicht Thema ist. Die CDU sieht die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht allerdings als Interims-Lösung für eine sogenannte Kontingentwehrpflicht in Verbindung mit einem „Gesellschaftsjahr“. Die Initiative für diese Idee kam – und da wird es nun interessant – aus der Jungen Union (JU).Wie aber sieht es im Rest der Gesellschaft aus? Eine Umfrage des Magazins Stern hat kürzlich ergeben: 52 Prozent der Bevölkerung sind für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Doch auch hier kommt es auf die Alterskohorten an: Während die über 60-Jährigen die Wiedereinführung zu 59 Prozent befürworten, sind die unter 29-Jährigen zu ebenfalls 59 Prozent dagegen (bei jungen Frauen liegt der Anteil noch höher).„Die Jugend“ gibt also bei dem Thema ein ambivalentes Bild ab. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Wiedereinführung der Wehrpflicht derzeit recht unscharf zur Diskussion gestellt wird.Wie soll man sie sich denn nun vorstellen? Als Kombination mit einem „Gesellschaftsjahr“? Ausgestaltet als Dienstpflicht, die vielleicht auch für ältere Menschen gilt? Als reine militärische Ausbildung oder weiter gefasst auch als Ausbildung in den Bereichen Katastrophenschutz und Sanitätsdienst? Vielleicht sogar mit einer Wahlmöglichkeit, welchen Bereich man bevorzugt? Sicher ist nur eines: Es gibt viele denkbare Varianten.Die von Boris Pistorius präsentierten Ideen können verstanden werden als ein erster Schritt auf dem Weg zu einer konkreten Ausarbeitung eines umfassenden Konzepts. Es ist gut, dass die Diskussion darüber nun eröffnet worden ist.Unklare ZieleAber die grundsätzlichen Fragen, die dahinterstehen, dürfen darüber nicht aus dem Blick geraten: Wozu dient eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht? Geht es tatsächlich „nur“ um die Vorbereitung auf den militärischen Ernstfall? Oder sollen mit der Wehrpflicht und einem wie auch immer gestalteten Gesellschaftsdienst auch Lücken im sozialen System gefüllt werden, die durch die Sparpolitik der vergangenen Jahre immer größer geworden sind? Kann ein solcher Dienst auch als Stärkung der demokratischen Kultur verstanden und entsprechend konzipiert werden? Und sind die dann zu beschließenden Maßnahmen hinreichend und verhältnismäßig, um dieses Ziel zu erfüllen? Denn eines sei festgehalten: Einfach nur mehr junge Menschen an der Waffe auszubilden ist wenig hilfreich, wenn es an Waffen, effektiven Strukturen und einer sicherheitspolitisch durchdachten Strategie im Zusammenspiel mit den europäischen und internationalen Partnern hapert.Die Geschichte der Wehrpflicht und die gesellschaftliche Diskussion darüber hat seit jeher einige interessante Fragestellungen über das Selbstverständnis Deutschlands, über die Rolle der Bürger*innen in der Demokratie und ihre Rechte und Pflichten, aber auch über Geschlechtergerechtigkeit provoziert. Nicht zuletzt wurde die Wehrpflicht auch unter dem Aspekt verhandelt, junge Menschen für die militärische Verteidigung der Bundesrepublik und ihrer Demokratie zu motivieren. Ob das in dem gewünschten Ausmaß gelungen ist – vor und nach 2011 –, sei dahingestellt.Zumindest bei einem, der junge Menschen bereits seit Generationen durch seine Bücher und Geschichten geprägt hat, hat es nicht funktioniert: der Schriftsteller Erich Kästner. Er sagte in einem Interview 1969: „Das entscheidende Erlebnis war natürlich meine Beschäftigung als Kriegsteilnehmer. Wenn man 17-jährig eingezogen wird, und die halbe Klasse ist schon tot, weil bekanntlich immer zwei Jahrgänge ungefähr in einer Klasse sich überlappen, ist man noch weniger Militarist als je vorher. Und eine dieser Animositäten, eine dieser Gekränktheiten eines jungen Menschen, eine der wichtigsten, war die Wut aufs Militär, auf die Rüstung, auf die Schwerindustrie.“Schauen wir also besser noch einmal genauer hin, welche Ziele wir mit einer Veränderung der bestehenden Verhältnisse verfolgen – und ob wir am Ende nicht genau das Gegenteil erreichen.