Quiz II Wie gut kennen Sie sich eigentlich in der Wirtschaft aus? (Auflösung am Ende des Artikels)

1

Es leben rund sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Wie viele davon leben auf welchem Kontinent?

a) 2 Mrd. Amerika, 1 Mrd. Europa (inkl. Russland), 1 Mrd. Afrika, 3 Mrd. Asien & Ozeanien

b) 1 Mrd. Amerika, 1 Mrd. Europa (inkl. Russland), 1 Mrd. Afrika, 4 Mrd. Asien & Ozeanien

c) 1 Mrd. Amerika, 1 Mrd. Europa (inkl. Russland), 2 Mrd. Afrika, 3 Mrd. Asien & Ozeanien

2

Exchange Traded Funds (ETF) sind börsengehandelte Fonds, die die wirtschaftliche Entwicklung einer Branche oder einer Region abbilden. Welcher ETF hatte in den letzten zwölf Monaten (Stand 9. 12. 2016) die beste Performance?

a) MVIS Global Junior Gold Miners (Goldminen)

b) S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll (Aktienvolatilität des S&P 500)

c) BOVESPA (Aktien Brasilien)

3

Was ist die durchschnittliche weltweite Lebenserwartung?

a) 50 Jahre

b) 60 Jahre

c) 70 Jahre

4

Welches war das erfolgreichste afrikanische Land 2016?

a) Botswana

b) Somaliland

c) Marokko

5

Eines der am häufigsten benutzten Worte in Präsentationen deutscher Dax-Unternehmen war 2016 das englische „agile“. Was ist damit gemeint?

a) belastbar

b) anpassungsfähig

c) beides

6

Wer sagte diesen Satz: „Der Tod ist kein Unglück für den, der stirbt, sondern für den, der überlebt“?

a) Karl Marx (deutscher Ökonom, 1818 – 1883)

b) Steve Jobs (Chefdenker von Apple, 1955 – 2011)

c) Ulrike Meinhof (deutsche Terroristin, 1934 – 1976)

7

Wie spricht man den US-Konzern „Nike“ aus?

a) „Nike“

b) „Naikie“

c) „Naik“

8

Welches Bundesland hat die höchste Arbeitslosenquote (Stand November 2016)?

a) Mecklenburg-Vorpommern

b) Sachsen

c) Bremen

9

Was ist das meistverkaufte rezeptfreie Medikament in Deutschland?

a) Aspirin

b) Paracetamol

c) Ibuprofen

10

Welches Buch gehörte 2016 nicht zu den zehn meistverkauften Büchern auf Amazon?

a) „Darme mit Charme“, Giulia Enders

b) „Tschick“, Wolfgang Herrndorf

c) „Harry Potter and the Cursed Child“, Joanne K. Rowling

11

Das US-Magazin „Newsweek“ macht ein jährliches Ranking der „grünsten“ Unternehmen der Welt. Welche deutsche Firma war unter den Top Ten?

a) keine

b) Bayer

c) Siemens