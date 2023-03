„Mayfair Witches“ und das Erbe des feministischen Hexenmotivs

Alles lesen, was die Welt verändert 1 Monat lang kostenlos Jetzt testen und gleich weiterlesen!

.In der Film- und Serienwelt hat das Hexenmotiv eine lange Reise zurückgelegt. Den Beginn könnte man mit dem schwedischen Stummfilm Hexen (1922) datieren, zu dem sich der Regisseur Benjamin Christensen inspiriert fühlte, nachdem er in einem Berliner Buchladen auf eine Ausgabe des Malleus Maleficarum (dt. Hexenhammer) gestoßen war – ein 1486 erstmals gedrucktes Werk des Inquisitors Heinrich Kramer, das die Hexenverfolgung der Frühen Neuzeit seinerzeit richtig in Gang brachte. In weniger grausiger Form lehrten dann ab Ende der 1930er Jahre die Hexenfiguren der Disney-Zeichentrickfilme den Kindern das Fürchten. Bei aller Disney-üblicher Niedlichkeits-Adaption stellte die weibliche Wut hier weiter ein zentrales Attribut der Hexe dar. Wobei es sich eben selten um eine gerechtfertigte Wut handelte, sondern meist um eine von Neid, Eitelkeit und Bösartigkeit getriebene.Anne Rices Romantrilogie Mayfair Witches erschien von 1990 bis 1994 und fiel in eine Zeit, in der Hexenfiguren die Fernsehschirme und Kinoleinwände bevölkerten. Als Zeitgeistkonstrukte konnten sie in sich die ernsten Selbstermächtigungsforderungen der damals aufkommenden dritten Feminismus-Welle mit dem etwas lapidareren „Girl Power“-Slogan verbinden, der die Popkultur der 1990er durchzog. Entsprechend weichgespülte, „gute“, von harmloser Attraktivität gezeichnete Hexen waren in langlebigen Serien wie Sabrina – Total verhext (1996-2003) und Charmed – Zauberhafte Hexen (1998-2006) zu sehen.Daneben gab es aber auch tiefere Reflexionen über die mit Hexerei einhergehende Macht und Verantwortung, wie die Serie Buffy – Im Bann der Dämonen. Darin durchlebte etwa die Nebenfigur Willow eine Wandlung vom Mauerblümchen zur ihre Fähigkeiten vervollkommnenden Hexe, um im Anschluss diese Fertigkeiten aus Rache zu missbrauchen, bis sie von Buffy wieder zur Besinnung gebracht wird. Hexerei als Mittel zur Selbstermächtigung, die dann aber in Kontrollverlust umschlägt, durchzieht als Thema auch den Coming-of-Age-Kultfilm Der Hexenclub (1996), deren Antiheldin Nancy (Fairuza Balk) ihre magischen Fähigkeiten zunächst zur Selbstverteidigung gegen sexualisierte Übergriffe einsetzt, sich dann aber in ihren Übermachtgelüsten verliert und sie auch gegen die Freundinnen ihres eigenen Hexenzirkels anwendet.Master oder MediumVon solch einer Übermacht ist Rowan in der ersten Staffel von Mayfair Witches noch weit entfernt. Nach dem Tod ihrer Adoptivmutter und weiteren Anzeichen für ihreeigene übernatürliche Begabung reist sie nach New Orleans, um ihre biologische Mutter ausfindig zu machen. Während die Serie das mystisch aufgeladene Flair der sumpfigen Südstaaten-Metropole atmosphärisch hervorragend einfängt, überschlagen sich die Ereignisse: Wie sich herausstellt, fristete Rowans Mutter Deirdre in New Orleans seit 30 Jahren ein Dasein in stummer Geistesabwesenheit, aus der sie sich kurz vor Rowans Ankunft befreite – nur um dann just vor der Begegnung mit der ihr entrissenen Tochter ermordet zu werden. Von Ciprien (Tongayi Chirisa), einem Agenten des über Hexerei wachenden Talamasca-Ordens, erfährt Rowan, dass die Frauen der Mayfairs, zu denen sie gehört, seit zwölf Generationen von einer Entität namens Lasher verfolgt werden.Wer dieser Lasher – von Jack Huston als enigmatischer Verführer gespielt – tatsächlich ist, rekonstruiert Mayfair Witches stückweise durch diverse Rückblenden. Rowans Onkel Cortland (Harry Hamlin) beschreibt ihn seiner Nichte als eine Erweiterung ihrer selbst, die ihre Kräfte stärken und ihr dienen soll. Andererseits verfolgt Lasher durch die Verführung der Mayfair-Matriarchinnen auch Eigeninteressen, die er mittels Rowan gewissermaßen als Medium erfüllen will. Rowan selbst ist sich dieser Absichten lange genau so wenig bewusst wie sie über ihre eigenenFähigkeiten Bescheid weiß – wie überhaupt ihr Prozess der Selbstergründung in dieser ersten Staffel stark von Passivität geprägt ist.Für den amerikanischen Kabelsender und Streamingservice AMC sollte Mayfair Witches ein weiterer Schritt beim Aufbau eines Anne Rice‘s Immortal Universe sein, für das die Rechte an 18 Romanen der Schriftstellerin erworben wurden. Doch anders als die euphorisch aufgenommene Serienadaption von Interview mit einem Vampir, stieß Mayfair Witches bislang auf eher zurückhaltende Reaktionen. Das mag an der unsteten Erzähldynamik liegen, für die die Showrunnerinnen Michelle Ashford und Esta Spalding (beide wirkten an Masters of Sex mit) verantwortlich zeichnen, oder auch an der teilweise plump wirkenden Inszenzierung magischer Handlungen. Oder eben an der reichhaltigen Konkurrenz von faszinierenden Hexenfiguren vor allem im Kino der Gegenwart.Nicht als Hexe geboren, sondern zur Hexe gemachtWie etwa in den sogenannten Folk-Horror-Filmen, deren Plots um die Hexenparanoia vergangener Jahrhunderte kreisen. Zum Beispiel Robert Eggers‘ Spielfilmdebüt The Witch (2015), dessen von Anya Taylor-Joy gespielte Heldin im Neuengland von 1630 von ihrer Familie zum Sündenbock auserkoren wird. Am Ende fügt die junge Frau sich in die ihr zugeschriebene Hexenrolle, was Eggers als okkulten Triumph und zugleich feministischen Befreiungsschlag inszeniert.Wie praktizierte Ausgrenzung eine trotzige Identifikation mit der Hexenfigur auslöst, stellte auch Lukas Feigelfeld in seinem Horrorfilm Hagazussa – Der Hexenfluch (2017) dar: Hier fristet ein Mutter-Tochter-Gespann Ende des 15. Jahrhunderts in den österreichischen Alpen eine Randexistenz und ist Einsamkeit und Demütigungen ausgesetzt, die erst mit der Akzeptanz des titelgebenden Fluchs enden.Der australische You Won’t Be Alone von Goran Stolevski rundete 2022 diese Reihe ab, die – frei nach Simone de Beauvoir – darlegt, dass frau nicht als Hexe geboren, sondern in einer patriarchalen Gesellschaft dazu gemacht wird: Der Film erzählt von einer Hexe, die in den 1880ern nahe eines mazedonischen Bergdorfs ihr Unwesen treibt und die Gestalt von Tieren, Kindern, Frauen und Männern annehmen kann. Es ist gleichermaßen eine alle Geschlechtskonstrukte unterwandernde, umfassende Erkundung des Lebens in dieser harschen Umgebung und – durch die Darlegung der von sexualisierter Gewalt beförderten „Origin Story“ dieser Hexe – zugleich eine Offenlegung aller frauenfeindlichen Mechanismen, die die kalte Grausamkeit dieser Hexenfigur hervorbrachten.Baddest Witch in TownSowohl von der Düsternis als auch der analytischen Doppelbödigkeit dieser Filme ist die erste Staffel von Mayfair Witches leider noch weit entfernt. Die Serie konzentriert sich auf das schwierige Erbe Rowans und damit auf die Hexerei als transgenerationalen Fluch und Segen. Ein Thema, das in anderen Serien der letztenZeit auch schon launiger bearbeitet wurde, etwa in der Comic-Adaption und Netflix-Produktion Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020). Deren Titelheldin sprengt ihre anstehende satanische Taufe, weil sie die ihr offerierte Hexen-Macht nicht gegen ihre Freiheit eintauschen will. Eine ähnlich originelle Herangehensweise hätte Maifair Witches genauso gutgetan wie eine Prise jener Campyness, mit der Ryan Murphy seine dritte American Horror Story-Staffel Coven aufgeladen hatte. Darin lief Jessica Lange als von Eitelkeit und Machtwillen getriebene „Supreme"-Hexe ihres ebenfalls in New Orleans situierten Zirkels zur Höchstform auf. Mit selbstzufriedenem Blick in den Spiegel bezeichnet sie sich da als „the baddest witch in town" – ein Titel, den ihr die Heldin aus Mayfair Witches jedenfalls mit dieser ersten Staffel noch nicht streitig machen kann.