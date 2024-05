Emir und die Detektive: Wie sich Abu Dhabi der Welt als Vorzeige-Öko präsentiert

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

stoßen sei, auf dem stand: „Schluss mit Kernkraft, lasst uns Wasserstoff mit Solarkraft produzieren!“ Seitdem sei er Feuer und Flamme für den Energieträger. „Wirtschaftswachstum ist nicht per se schlecht“, sagt Chatzimarkakis. Es müsse aber mit nachhaltigen Ressourcen geschehen. Und da seien die Emirate, die ihn und uns eingeladen haben, doch auf gutem Wege. Jetzt muss er aber los zum Flughafen. Er habe sich extra eine ganze Sitzreihe im Flieger reserviert, sagt er, um auf der Reise gut schlafen zu können. Dann verschwindet der Lobbyist in die schwülheiße Nacht.Im April haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ungefähr ein Dutzend deutsche Journalisten in ihre Hauptstadt eingeladen, um ihnen zu zeigen, wie toll sich ihr Land in Richtung grüne Zukunft entwickele. Auch mich. Ich wohne im 43. Stock des Grand Hyatt. Alles auf Kosten der Emirate. Wenn ich morgens im Bett die Vorhänge auf Knopfdruck öffne, liegt mir die Stadt zu Füßen. Ich blicke hinüber auf ein anderes Luxushotel, das Mandarin Oriental, ich gucke auf die Kaimauern des Hafens und auf den Präsidentenpalast mit seinem Meer aus sandsteinweißen Kuppeln. Aber die Emiratis haben mich ja nicht zum Urlaubmachen eingeflogen.Sie wollen, dass ich in der Zeitung schreibe, wie ambitioniert ihr Land an nachhaltigen Technologien arbeitet. Sie wollen, dass ich über die „Nationale Wasserstoffstrategie“ der VAE berichte, in der steht, dass sie 2031 jährlich 1,4 Millionen Tonnen von dem Energieträger produzieren werden. Sie wollen, dass ich von ihrem Plan schreibe, bis 2030 über den ganzen Globus verteilt Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 100 Gigawatt installiert zu haben. „Zeigen Sie mir ein Land, das es erst 53 Jahre gibt und das so viel macht wie wir“, sagt Abdulla Balalaa, stellvertretender Minister für Nachhaltigkeitsangelegenheiten.Im Nordosten von Abu Dhabi liegt das hiesige grüne Vorzeigeprojekt: Masdar City. Baustellenlärm schallt durch die fast menschenleeren Gassen, ein paar wenige Leute fahren geschäftig in Golfcarts durch die Gegend. „Das hier ist unsere Altstadt, wenn Sie so wollen“, erklärt Lutz Wilgen. Der braun gebrannte Zwei-Meter-Mann ist der Designchef von Masdar City. Wilgens Eltern wanderten einst nach Südafrika aus, als er noch jung war. Danach war er in der ganzen Welt als Expat unterwegs. Deswegen ist sein Deutsch etwas eingerostet. Eine „CO₂-neutrale Wissenschaftsstadt“ soll hier gebaut werden, so der Plan aus den Nullerjahren. Eines Tages soll sie ausschließlich durch erneuerbare Energien versorgt werden.Noch ist man weit entfernt von diesem Ziel: Im Jahr 2022 hat Masdar City 38,4 Prozent weniger Emissionen verbraucht als eine durchschnittliche Stadt gleicher Größe in der Region. Nicht wirklich umwerfend. Aber das Projekt hat mit einem noch viel größeren Problem zu kämpfen: Der Stadt fehlen die Menschen.Die Emirate arbeiten gerade an der „fünften Welle der Energiewende“Wilgen steht in jenem Viertel, das sie hier nur „Legacy“ nennen. Hier, auf einer Höhe von siebeneinhalb Metern, sollte ursprünglich die ganze Stadt gebaut werden. Erstens sei weiter oben die Luft frischer und kühler. In einem Land, in dem es in den Sommermonaten schon jetzt bis zu 50 Grad heiß werden kann, ist das viel wert. Zweitens sollte unter dem Plateau das öffentliche Verkehrsnetz verlaufen. Die Vision: Selbstfahrende Autos gleiten, quasi im Erdgeschoss der Stadt, sanft über einen Magnetstreifen und bringen die Leute von A nach B. „Von der Idee haben wir uns aber verabschiedet“, sagt Wilgen. Autonome Autos könnten mittlerweile längst auf normalen Straßen fahren, dafür müsse man nicht ganz Masdar eine Etage höher legen. Nun, so lässt sich jedenfalls erklären, dass dieses Viertel, in dem Wilgen steht, deutlich höher liegt als der Rest der sechs Quadratkilometer großen Stadt und hier von allen nur „Legacy“ genannt wird: das Erbe.Die VAE arbeiten gerade an etwas, was sie die „fünfte Welle“ der Energiewende nennen: Nach dem LNG-Export, der 1977 losging, dem anschließenden Bau von Gaspipelines in andere Länder, dem Startschuss für Erneuerbare und dem ersten Atomkraftwerk, das hier 2020 ans Netz ging, wollen die Emirate im nächsten Jahrzehnt zu „einem der größten Wasserstoffproduzenten der Welt“ aufsteigen. Auch die Bundesregierung hofft, davon etwas abstauben zu können.Ein Drittel unseres Wasserstoffbedarfs will Deutschland im eigenen Land produzieren, der Rest soll importiert werden. Das Bundeswirtschaftsministerium ist deswegen mit 30 Ländern im Gespräch – auch mit den Emiraten. Das Problem: Zwischen Berlin und Abu Dhabi liegen über 5.000 Kilometer. Kaum möglich, eine Pipeline über die gesamte Strecke zu verlegen. Also müsste der Wasserstoff per Schiff transportiert werden. Noch ist aber nichts final unterschrieben. Die Emiratis wünschen sich, dass Deutschland sich endlich verpflichtet, eine bestimmte Menge abzunehmen. „Mehr Commitment“, so formulieren es mehrere Leute, die wir auf unserer Reise treffen.Ist das vielleicht der Grund, warum wir Journalisten eingeflogen wurden? Immerhin würde mehr mediale Aufmerksamkeit für die Ach-so-grünen-Emirate womöglich Regierungsvertreter dazu bringen, schneller zu unterschreiben.Lutz Wilgen zeigt uns die Bibliothek von Masdar City, die so gebaut ist, dass sie niemals direkt der heißen Sonne ausgesetzt ist. Er führt uns vorbei an einem Windturm, der kühle Luft in 45 Meter Höhe einfängt und nach unten auf die Straße presst. „Der wurde vor 15 Jahren gebaut“, erinnert sich der Designchef, „in der Anfangszeit der Stadt“. Doch obwohl Masdar City schon so lange existiert, stehen hier nicht einmal fünf Net-Zero-Gebäude – also Häuser, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass in Masdar mehr geredet als gehandelt wird. So wie im Tenant Fitout Guide, den jeder Bewohner in die Hand gedrückt bekommt: Da stehen Empfehlungen für ein klimafreundliches Leben drin. Das möglich werden soll, nachdem die Emirate mit dem Export von fossiler Energie groß geworden sind. Womit aufzuhören sie überhaupt gar keine Absicht haben.Obwohl alles so liberal ist, sind nur 3.000 Menschen in Masdar zu Hause. Viele davon arbeiten bei der staatlichen Fluggesellschaft Etihad und haben hier aus pragmatischen Gründen ein Appartement: Der Weg zum Flughafen ist kurz. Ein Gefühl von Wohnlichkeit kommt auf jeden Fall nicht auf. Ich fühle mich eher wie auf einem Uni-Campus während der Semesterferien. Aber die grüne Stadt ist nicht das einzige Öko-Prestigeprojekt der Emirate.Dubai impft die Wolken35 Kilometer südlich von Abu Dhabi steht das Photovoltaikkraftwerk Al Dhafra mit seinen vier Millionen Solarzellen, die „größte Solaranlage der Welt“, so stand es jedenfalls in der Einladungs-E-Mail der PR-Firma, die unsere Reise hierher organisiert hat. Eigentlich war vorgesehen, dass wir dorthin fahren. Aber weil in den Emiraten am Tag vor unserer Reise ein starkes Unwetter die Straße zum Kraftwerk weggespült hat, wird daraus nichts.„Nicht einmal ich komme dahin“, sagt ein Funktionär. Innerhalb von 24 Stunden war in den VAE so viel Niederschlag vom Himmel gekommen wie sonst in einem Jahr, die Straßen standen unter Wasser, der Flughafen musste zeitweise geschlossen werden. In den sozialen Medien war bald eine bizarre Theorie zu lesen: Der Starkregen sei durch das „cloud seeding“, zu Deutsch „Wolkenimpfen“, der Regierung ausgelöst worden: also den Versuch, künstlichen Regen zu erzeugen, was die Emirate schon länger tun. Aber das war Quatsch: In Wirklichkeit hatten sich mehrere Gewitter zu einem großen Wolkenschild zusammengeschlossen, wohl begünstigt durch den Klimawandel. Die Folge ist: Wir können die größte Solaranlage der Welt nicht besichtigen. Später finde ich heraus, dass sie auch gar nicht die größte ist.Abdulla Balalaa, der stellvertretende Nachhaltigkeitsminister der VAE, ist traditionell gekleidet, mit langer weißer Robe, Kopftuch und schwarzem Ring obendrauf. „Ich betrachte Sie als Kollegen“, sagt er zu unserer Delegation, als wir ihn in einem Konferenzraum am Rande des „World Future Energy Summit“ treffen. Ich erlaube mir trotzdem eine kritische Nachfrage. So unter Kollegen. Werden die Emirate früher als nötig aufhören, der Welt ihr Erdöl zu verkaufen? Wo doch ihr Herz seit ein paar Jahre so grün schlägt?Rheinmetall fühlt sich auch wohl in Masdar City„Wir handeln im Einklang mit der Umwelt“, antwortet Balalaa. „Und mit Umwelt meinen Sie die wirtschaftlichen Interessen Ihres Landes?“, hake ich nach. Das hört der Minister nicht gerne. Auch der Reiseleiter aus Deutschland, dessen renommierte Kommunikationsagentur meinen Aufenthalt hier organisiert, schüttelt ganz enttäuscht den Kopf. Also halte ich lieber die Klappe. Aber ganz überzeugt bin ich nicht von der grünen Offensive am Golf. Bis 2050 wollen die Emirate „Net Zero“ erreichen. Um dabei nicht nur auf die Kraft der Sonne angewiesen zu sein, plant die Regierung laut Berichten, noch in diesem Jahr mit dem Bau eines zweiten Atomkraftwerks zu beginnen. Die vier neuen Reaktoren sollen bis 2032 in Betrieb genommen werden. Ob das nachhaltig ist, kann man bezweifeln.Der Kollege der Bild hat aus den vier Tagen am Golf eine ganz eigene Schlussfolgerung gezogen. „Öl-Scheichs machen Tanken billiger!“, titelte die Zeitung einige Tage nach unserer Reise. In dem Text war zu lesen, dass auf dem „World Future Energy Summit“ von den Emiratis ausgeheckt worden sei, die Fördermenge für Öl um ein Viertel zu erhöhen. Hatte ich was verpasst? Immerhin war ich doch auch auf dem Summit – von dem „Geheim-Plan“, den die Bild aufgedeckt haben will, habe ich aber nichts mitbekommen. Wie konnte mir DAS große Ding entgehen, das hier beschlossen worden war?Die Antwort ist einfach: Es gibt keinen „Geheim-Plan“. Dass die Emirate ihr Ölgeschäft bis 2027 erweitern wollen, konnte man schon im vergangenen Herbst in den Zeitungen lesen. Konkret plant der staatliche Ölkonzern Adnoc, die Fördermenge von vier auf fünf Millionen Barrel zu erhöhen. Das entspricht 795 Millionen Litern pro Tag. Schon möglich, dass jemand der Bild auf dem Gipfel davon erzählt hat. Ein alter Hut. Aber jetzt hatte das Blatt einen neuen Anlass, um schreiben zu können, dass die deutsche Klimapolitik keinen Sinn macht, solange am Golf weiter das Öl aus dem Hahn sprudelt. Aber was soll’s. Ich saß mit einer ganz anderen Frage im Flieger.Warum ist eines der 1.100 Unternehmen, die sich in Masdar City angesiedelt haben, ausgerechnet Rheinmetall? Auf die Frage, was das deutsche Rüstungsunternehmen hier zu suchen habe, antwortet Lutz Wilgen, dass „light industry“ in Masdar willkommen sei, nur „heavy industry“ nicht. Tja, besonders ökologisch ist das Geschäft mit Waffen meines Wissens aber nicht.