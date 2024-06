Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

dürfte ihn in diesem Kurs bestärken.Denn die FDP schnitt am Sonntag deutlich besser ab, als viele (auch sie selbst) erwartet hatten. Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann betonte in ihrer Rede, die erreichten fünf Prozent seien „eine gute Nachricht“. Man habe während des Wahlkampfes „stabil“ bei vier Prozent gelegen, im Januar sei man sogar mit nur drei Prozent gestartet. Jetzt dürfen die Liberalen vermutlich wieder genauso viele Abgeordnete nach Brüssel schicken wie 2019: fünf. Tja, es gibt halt eine Wählerbasis, die sich eine Krawall-FDP wünscht. Eine, die innerhalb der Ampel für „ökonomische Vernunft“ sorgt und die anderen Parteien, falls sie davon abweichen, in die Schranken weist. Aber kann man mit solchen Leuten eine funktionierende Bundesregierung bestreiten – geschweige denn: eine „Fortschrittsregierung“?Einen Tag vor der EU-Wahl in Deutschland hatte Christian Lindner, dem Krawall-Prinzip folgend, offen mit einem Koalitionsbruch gedroht. Es ging mal wieder um den Haushalt 2025. Die letzte Steuerschätzung war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bund 2025 viele Milliarden Euro weniger einnehmen wird als erwartet. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte dann am Donnerstag: „Was nicht geht, ist, dass man eben mal 30, 40 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rausspart“. Sonst würde etwas kaputtgehen in diesem Land. Das sei auch eine „klare Botschaft an Christian Lindner“: Die Sozialdemokraten gingen den Weg der massiven Haushaltskürzungen nicht mit. Dafür müssten „andere Lösungen gefunden werden.“ Aber der Finanzminister hatte gar keine Lust auf andere Lösungen.Der FDP ist der Ampel-Koalitionsvertrag auch egalDer Bild sagte Lindner am Samstag vor der Wahl, für höhere Steuern und eine Abschaffung der Schuldenbremse müsse sich Klingbeil „eine Mehrheit jenseits der FDP suchen.“ Im Koalitionsvertrag der Ampel sei beides ausgeschlossen. Zwei Sachen sind daran interessant. Erstens: Lindner hat eine Eskalationsstufe höher gestellt. Als er vor ein paar Tagen von Spiegel-TV fast gedrängt wurde, vor der Kamera die Koalition zu beenden, sagte er: „Ich habe keinen Vorsatz.“ Das von der Verfassung vorgegebene Wahldatum sei im September 2025. Jetzt droht er in einem Boulevardblatt mit dem Ampel-Aus.Zweitens: Wie kann der FDP-Chef eigentlich mit so viel Chuzpe auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages pochen? Waren es nicht seine Liberalen, darunter Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann, die im Winter ein ebenfalls im Koalitionsvertrag vorgesehenes Ziel wochenlang verzögerten? Die Rede ist vom EU-Lieferkettengesetz. Steht so glasklar in der Vereinbarung zwischen SPD, Grünen und FDP. Aber als im Februar die Abstimmung darüber im Rat der EU-Mitgliedstaaten näherrückte, zogen die Liberalen gegen das Projekt zu Felde. Die Vorgaben seien „unverhältnismäßig bürokratisch“ und „komplex“, fand Strack-Zimmermann. Im März wurde dann, nach wochenlangen Debatten, eine abgeschwächte Form beschlossen.Wende, Wende, Wende – die FDP wünscht sich in allen möglichen Bereichen eine andere Politik. In ihrem EU-Wahlprogramm fordern sie einen „Bureaucracy Reduction Act“, der die Wirtschaft von mindestens 50 Prozent der EU-Bürokratie befreit. Sie fordern, die Grenzschutzagentur Frontex auf eine Personalstärke von 10.000 Einsatzkräften zu verstärken und sie fordern, dass der Wiederaufbau der Ukraine mit beschlagnahmtem russischen Vermögen bezahlt wird. Strack-Zimmermann hatte sich im Wahlkampf heroisch als „Eurofighterin“ dargestellt. Die EU-Wahl hat die Partei in ihren Kernanliegen bestärkt. Aber ging es der FDP in den letzten Wochen und Monaten des Wahlkampfes wirklich noch um Europapolitik?Im April legte sie ein Zwölf-Punkte-Papier „zur Beschleunigung der Wirtschaftswende“ vor, im Mai folgte ein Fünf-Punkte-Papier „für eine generationengerechte Haushaltspolitik“. Und so dürften SPD und Grüne in Berlin das Ende der Rede von Strack-Zimmermann als Drohung wahrgenommen haben: „Ab morgen früh gehen wir in den Bundestagswahlkampf“, hieß es da.