an einem sonnigen Mittwochnachmittag die erste bundesweite Wahlveranstaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) statt. Die Partei tritt am 9. Juni zur Europawahl an. Ihre Namensgeberin war im Oktober des vergangenen Jahres aus der Linken ausgetreten und hatte in Windeseile die neue Organisation aus dem Boden gestampft. In Hamburg sind viele gekommen, um zu hören, was das BSW zu sagen hat. Über Europapolitik. Aber auch über Rente, Frieden und die AfD. Circa 700 bis 800 Menschen tummeln sich laut Polizei auf dem Fischmarkt. Manche halten Plakate der Friedensbewegung in die Luft.Ein ehemaliger UN-Mann tritt für das BSW anMichael von der Schulenburg geht als Erster ans Mikrofon. Bis 2012 war er Leiter einer Peacebuilding-Mission der UN in Sierra Leone, jetzt tritt er bei der Europawahl für das BSW auf Listenplatz 3 an. Doch bevor er seine Rede beginnen kann, werden ihm von einer starken, norddeutschen Windböe seine gelben Notizzettel aus der Hand geweht. „Jetzt wollte ich gerade darüber reden, wie gefährlich die Welt geworden ist“, sagt Schulenburg und lacht, „und schon fliegt mir hier alles weg!“ Die Situation in Europa sei heute bedrohlicher als zu Zeiten des Kalten Krieges, sagt er. Er bedauert, dass die Welt sich wegbewege von der „Errungenschaft“ der Rüstungskontrollabkommen und hin zu Cyberwar, intelligenten Drohnen und immer neuen Panzersystemen. Sein Ziel: Zurück zur Charta von Paris, in der 1990 die Grundzüge einer friedlichen Weltordnung ausbuchstabiert wurden.Aktive Friedenspolitik: Für nichts gibt es an diesem Tag so viel Applaus wie dafür.Das BSW nimmt nur langsam neue Mitglieder auf. „Soll gar nicht so leicht sein, da einzutreten“, sagt auch Alexander H. Er spielt noch mit dem Gedanken, einen Aufnahmeantrag zu stellen. Gut reinpassen würde er auf jeden Fall. Er bezeichnet sich selbst als „wirtschaftspolitisch links und gesellschaftspolitisch konservativ.“ Als er 2014 nach dem Abitur an die Uni Hamburg ging, um Bildungswissenschaften zu studieren, sei er dort ständig mit einem Thema konfrontiert gewesen: Identitätspolitik. „Da geht es um kleine, marginalisierte Gruppen.“ Alles schön und gut. Nur habe ihn damals schon mehr interessiert, wie gute Löhne für eine Vielzahl von Menschen erreicht werden können. Aber noch weiß er nicht einmal, ob er die neue Partei am 9. Juni überhaupt wählen wird.Stand jetzt hat das BSW nur etwas über 500 Mitglieder. Der Vorstand will nicht, dass politische Irrlichter das Projekt kapern. Auf dem Fischmarkt ist die Anzahl der Spinner im Promillebereich. Ja, da ist ein Mann, der obskure Flyer verteilt, seine Botschaft in unverständlicher Sprache über den Platz brüllt und dafür von der Menge regelmäßig mit einem „pssssssst“ bedacht wird. Und ja, eine Frau hat sich das Fernsehprogramm von letzter Woche ausgeschnitten und mit einem gelben Marker fett eine ZDF-Sendung markiert, in die Wagenknecht aus böser Absicht nicht eingeladen worden sei. Aber sonst trifft man hier vor allem: Normalos. Ehemalige Linksparteiwähler. Ehemalige Sozialdemokraten. Ehemalige FDP-Anhänger. Auf Leute von der AfD stößt man, auch nach längerem Herumfragen, nicht. Dabei nennt manch einer das BSW boshaft „AfD light“ oder, so ein fieser Kommentar von CDU-Chef Friedrich Merz, „eine Mischung aus Sozialismus und Nationalismus“. Doch spätestens der zweite Redner grenzt sich so deutlich von der Rechtsaußenpartei ab, wie es nur geht.Im Fokus eines russischen SpionsFabio De Masi hat den Listenplatz 1 für die EU-Wahl. Er ist kämpferisch, trägt olivgrün, seine Stimme ist kräftig. Die AfD stehe für Ressentiment, Rentenkürzung und Hochrüstung. Die wählen? „Das sollte man nicht machen“, ruft er von der Bühne. Auf dem Fischmarkt legt der als „Cum-Ex-Jäger“ bekannte Finanzexperte seine Forderungen dar. Zum Beispiel: „Aktiengeschäfte von Politikern müssen öffentlich werden.“ Er sei sicher, dass sich im Zuge des Ukrainekriegs und der darauffolgenden Aufrüstung manch Volksvertreter die ein oder andere Rheinmetall-Aktie zugelegt und ordentlich daran verdient hätte. In Frankreich gibt es sowas, was De Masi sich wünscht: Dort müssen Abgeordnete und Regierende nach Amtsantritt ihr Portfolio offenlegen. Ab einem Wert von 70.000 Pfund müssen die Parlamentarier im britischen Unterhaus selbiges tun. Doch von so viel Transparenz können wir in Deutschland nur träumen.Auch unabhängig von der Rheinmetallaktie, die in den vergangenen zwei Jahren Luftsprünge gemacht hat, findet De Masi es Wahnsinn, 100 Milliarden Euro in die Rüstung zu stecken, „während die Schulen zerfallen und die Züge nicht mehr fahren.“Bevor er über den Krieg spricht, schickt er voraus: „Selbstverständlich ist der Einmarsch Russlands in die Ukraine ein Verbrechen.“ Aber jeder Krieg habe „eine komplexe Vorgeschichte“ und man dürfe nicht vergessen, dass die USA es auch nicht akzeptieren würden, wenn die Chinesen auf einmal Soldaten in Mexiko stationieren würden. Dass Friedensaktivisten als Putinfans „verunglimpft“ würden, findet er unerträglich. Er selbst sei im Zuge der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals in den Fokus eines russischen Spions geraten, der verspätet verhaftet worden sei. „Wer sind diese Maulhelden, mir Kremlnähe zu unterstellen?“, ruft der 44-Jährige. Da kocht die Stimmung auf dem Platz. Dabei sei er hier nur „die Vorband“, sagt De Masi.Der eigentliche Star betritt nach ihm die Bühne.Sahra Wagenknecht schont ihre politischen Gegner nicht in ihrer Rede. Ist ja auch Wahlkampfauftakt. Die Grünen zum Beispiel lebten in einer Welt voller Niedrigenergiehäuser, Wärmepumpen und Elektrozweitwagen. „Aber was haben Habeck und Co. jenen zu sagen, die an der Kasse bei Aldi verzweifeln?“, ruft die Politikerin ins Mikro. Diesen Leuten gebe das BSW eine Stimme. Welche Partei Wagenknecht kein einziges Mal erwähnt: die Linke. Für ihre ehemaligen Genossen hat sie nur Schweigen übrig.Noch vor drei Wochen stimmte Olaf Scholz gegen einen höheren MindestlohnNicht gut kommt hingegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weg. Der hatte kürzlich im Interview mit dem Stern einen Mindestlohn von 15 Euro gefordert. „Warum macht er es dann nicht?“, fragt Wagenknecht. Er sei doch schließlich der Kanzler. Sie kann ihm das glaubhaft vorwerfen: Immerhin hat das BSW vor Kurzem den Antrag Armut trotz Arbeit verhindern in den Bundestag eingebracht, in dem ein Mindestlohn von 14 Euro pro Stunde gefordert wurde. Am 25. April stimmten alle Parteien im Bundestag gegen die Idee (mit Ausnahme der Linken.) Deswegen sieht Wagenknecht in dem Vorstoß von Scholz nur ein „billiges Wahlkampfmanöver“, wie sie am nächsten Morgen im Deutschlandfunk ergänzt. Sahra Wagenknecht fordert eine „echte Rente mit 63“ und dass Deutschland lieber seine eigenen Ärzte und IT-Spezialisten ausbildet, anstatt den Fachkräftemangel über Zuwanderung zu lösen. Richtig emotional wird es aber, als sie über die Ukraine spricht. Es habe gerade eine „neue Rekrutierungswelle“ in der Ukraine gegeben, sagt sie. Hingegen entziehen sich 600.000 wehrfähige ukrainische Männer dem Krieg und halten sich derzeit in der EU auf. Wagenknecht hat Verständnis dafür: „Die wollen sich nicht verheizen lassen“, ruft sie. „Waffen bringen noch mehr Krieg und noch mehr Sterben.“ Im Atomzeitalter sei Kriegstüchtigkeit nichts anderes als: kollektiver Selbstmord.Nach ihrer Rede läuft Wagenknecht noch an den wartenden Anhängerinnen und Anhängern vorbei, schüttelt Hände, macht Selfies. Ein bisschen Roter-Teppich-Atmosphäre. Dann steigt sie in den Wagen und fährt zu Wahlkampfveranstaltung Nummer zwei: Es geht nach Hannover.