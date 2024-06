Ostdeutsche Avantgarde in Europa: Endet jetzt die Zeit der linken Hegemonie?

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

ahra Wagenknecht mit 12,3 Prozent. Kein Zweifel: Im Landkreis Görlitz herrscht mit 76 Prozent eine überwältigende konservative Hegemonie, die von links bis tief ins Rechtsextreme hineinreicht.Weiter auseinander könnten die politischen Zustände in der Republik kaum liegen: In Berlin regiert die SPD mit Grünen und FDP, in Görlitz kommen alle drei zusammen auf 8,8 Prozent. Kognitive Dissonanz zum Zerbersten.Die Ampel: Nur noch in Berlin, Köln und Freiburg demokratisch gestützt„Der Osten wird sich dem Westen nicht weiter anverwandeln, zu stark wirken die Prägungen der DDR, die Weichenstellungen der Wiedervereinigung und die Lasten der Transformationsjahre“, das schreibt der Ost-West-Soziologe Steffen Mau in seinem neuesten Buch (lesen Sie ein Interview mit Steffen Mau in der kommenden Ausgabe des Freitag). Doch wer verwandelt sich wem an? Ein Blick auf die Europakarte nach der Wahl zeigt, dass nicht in Görlitz, sondern in Westdeutschland der Sonderweg begangen wird: Auch in Frankreich, Italien und Österreich haben rechtsextreme Parteien die Europawahl mit um die 30 Prozent gewonnen, gefolgt von den Konservativen. Sozialdemokraten und Grüne sind abgeschlagen. Europa ist konservativ bis rechtsextrem dominiert, und Ostdeutschland passt sich hier wunderbar ein – nur Westdeutschland nicht. Den Sonderweg befährt die Berliner Republik mit einer linksliberalen Regierung, die nur noch in einigen Städten wie Köln, Oldenburg, Freiburg und Teilen Leipzigs und Berlins demokratisch gestützt wird. Wie erklären die Westdeutschen diesen exotischen Ausreißer linken Machtanspruchs mitten in Europa?Hegemonien sind keine Legislaturperioden, sie beschreiben ein gesellschaftliches Zusammenspiel von Lebensweisen, Politikvorstellungen, Kunstauffassungen, Utopien. In Westdeutschland hat sich die 1968er-Bewegung daran gemacht, eine konservative Hegemonie aufzubrechen, die von den Überbleibseln des Nazi-Denkens über einen Leistungsnationalismus bis zu Mama am Herd und Papa im Auto reichte. Die alte Generation ist mit dieser starken progressiven Flut aufgewachsen, die durch die gesellschaftlichen Institutionen sprudelte und mit der ersten rot-grünen Bundesregierung 1998 ganz oben ankam. Stets umkämpft und von Teilen der Bevölkerung abgelehnt, herrschte in großen Teilen der alten Bundesrepublik jahrzehntelang jene links-grüne Hegemonie, die ihre Anfänge 1968 genommen hatte.Klimaschutz ist notwendig: In der rechten Hegemonie wird das anders gesehenWomöglich beobachten wir gerade, wie der lange Vormarsch der Grünen und Linken ein Ende findet. Es ist beachtlich, wie die Ausläufer der einst so gewaltigen progressiven Welle in Europa mit einer so machtvollen rechten Gegenbewegung konfrontiert werden. Diese Konfrontation findet nicht zwischen West- und Ostdeutschland statt, die Risse durchziehen die Gesellschaft – zwischen Öko-Bäuerinnen und Landfrauen genauso wie zwischen Künstlern in den Berliner Kiezen und Facharbeitern am Berliner Stadtrand. Das beobachten wir in Deutschland, Italien, Frankreich, in den USA. Entlang dieser Risse wird um Hegemonie gerungen.Was eine Hegemonie wirklich ausmacht, ist die Selbstverständlichkeit, mit der die Dinge so getan werden, wie sie getan werden; die Unvorstellbarkeit, dass eine andere Lebensweise als richtig erachtet werden könnte. Grüne Hegemonie heißt: Klimaschutz ist notwendig, und die Gesellschaft muss das so sehen, weil es stimmt. Nun erleben wir, wie sich eine rechte Hegemonie durchsetzt, in der Klimaschutz als völlig absurd und die ewige Weiternutzung von Verbrennerautos und Kohlekraft als völlig normal angesehen werden. Wie sich diese rechte Vorherrschaft mit dem Klimawandel verträgt, werden wir wohl erleben.AfD und BSW: Die ersten Parteien, die in Ost und West gegründet wurdenDie Grabenkämpfe stehen derzeit in Ost und West an verschiedenen Punkten: Schließlich sind SPD und Grüne im Westen nicht nur länger, sondern auch tiefer verwurzelt – sie entstanden hier organisch. Im Osten konnte das nur die AfD von sich behaupten. 2013 war sie die erste Partei, die sich in Ost und West gleichzeitig gründete und von unten wachsen konnte. Erst 2024 folgte mit dem BSW die zweite gesamtdeutsch gegründete Partei. Die Fusionsversuche von PDS/WASG sowie Bündnis90/Die Grünen erwiesen sich als oberflächlich.Der Osten hinkt also keiner linken Hegemonie hinterher, sondern ist womöglich konservative Avantgarde. Dieses Potenzial erkennt nun auch die West-CDU. Natürlich nicht Friedrich Merz, der in alter westdeutscher Arroganz eine Zusammenarbeit mit dem BSW auszuschließen versuchte. Die Rede ist von Hendrik Wüst: Der Nordrhein-Westfale kündigte einen neuen Geist des Runden Tischs und einen neuen Einigungsvertrag an. Dieser Einigungsvertrag wird kein linker sein.Die SPD erhielt in Görlitz 4,4 Prozent. Die Grünen 2,8 Prozent. Die FDP 1,6 Prozent.