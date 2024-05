Yanis Varoufakis: „Wir haben die Pflicht, jedes Kriegsverbrechen zu stoppen“

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Yanis Varoufakis: Nein, ich habe keine Ahnung, wer genau das Einreiseverbot gegen mich verhängte, ich habe es ja nicht schriftlich erhalten. Von dem Verbot erfuhr ich nur, weil ein Polizist einen der Organisatoren bei einer Protestveranstaltung darüber informierte. Dann kontaktierte mein Anwalt in Berlin die Bundespolizei und das Innenministerium. Zunächst bestritt die Bundespolizei, dass es ein Einreiseverbot gegen mich gäbe. Einen Tag später bestätigte sie es jedoch. Mein Anwalt fragte nach mehr Informationen: Wann wurde das Verbot verhängt – und aus welchen Gründen? Die Antwort lautete, in 48 Stunden würden wir eine Erklärung erhalten. Dann kam eine E-Mail: Sie könnten uns die Gründe nicht nennen – aus Gründen der nationalen Sicherheit.Der deutsche Ableger Ihrer Partei Diem25, Mera25, reichte nun Klage ein. Gegen wen genau?Gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Innenministerium und das Bundespolizeipräsidium. Aber es geht uns nicht um das Einreiseverbot an sich, sondern um das Recht jeden Bürgers, als Beschuldigter zu erfahren, wessen er beschuldigt wird! Wir fordern Akteneinsicht. Mir ist wichtig, dass wir Europäer, dass die Deutschen nicht eines Tages aufwachen in einem totalitären Staat, weil wir die kleinen Schritte der Autoritarisierung nicht gemerkt haben.Sie selbst haben keine offizielle Begründung erhalten, die Medien verwiesen jedoch auf Informationen aus Sicherheitskreisen......ja, das ist doch eine interessante Frage: Wenn der Beschuldigte aus Gründen der Nationalen Sicherheit keine Informationen über die Gründe seiner Beschuldigung bekommt, wieso werden der Presse dann Gründe genannt?Ich würde dennoch gerne über die Anschuldigungen sprechen. In Sicherheitskreisen wurde „antisemitische und anti-israelische Propaganda“ diskutiert.Halt, Sie wollen über die Hintergründe sprechen, und das tun wir, aber dazu gehören einige Fakten mehr. Solange es keine offizielle Begründung für das Einreiseverbot gibt, werden mit der Äußerung zur angeblich „antisemitischen Propaganda“ Gerüchte in die Welt gesetzt. Es gründete sich sogar ein sogenanntes „Bündnis gegen den antisemitischen Terror“ mit Politikern von CDU und FDP über die Grünen bis zur Berliner Linkspartei – allein mit dem Ziel, den Palästina-Kongress zu verhindern! Den Diem25 mit jüdischen Organisationen zusammen organisiert hat. Auf dem Kongress wurde ein jüdischer Teilnehmer festgenommen. Er hielt ein Schild, „Juden gegen den Genozid“. Der jüdische Genosse fragte dann den Polizisten: Und wenn auf dem Schild „Juden für den Genozid“ stünde, wäre das in Ordnung? Sehen Sie jetzt, wie absurd die Antisemitismus-Vorwürfe sind? So, und nun können wir gerne über meine Analyse dessen sprechen, was im Nahen Osten passiert. Wissen Sie, die erste Frage, die mir von Journalisten zu diesem Thema gestellt wird, ist diese: Verurteilen Sie die Hamas?Ich wollte eine andere Frage stellen, aber gut: Verurteilen Sie die Hamas?Ich finde diese Frage angemessen. Und die Antwort, die ich seit dem 8. Oktober 2023 gebe, ist: Ich verurteile jede einzelne Gräueltat. Ich verurteile jedes Kriegsverbrechen, wie das internationale Recht es definiert, und wenn die Täter Hamas-Kämpfer sind, verurteile ich ihre Kriegsverbrechen. Wenn die Täter israelische Siedler sind oder die israelische Armee ist, dann verurteile ich deren Kriegsverbrechen. Die Genfer Konvention gilt für alle – oder für niemanden.Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat nun ganz in diesem Sinne Haftbefehl sowohl gegen Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Joaw Galant beantragt, als auch gegen drei Hamas-Führer. Die Bundesregierung kritisiert, so sei „der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden".Anders als die deutsche Regierung und Teile der Opposition verurteilt meine Partei Mera25 alle Gewalt gegen Zivilisten. Deshalb freuen wir uns, dass sowohl israelische Amtsträger als auch Hamas-Führer strafrechtlich verfolgt werden. Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung werden somit getrennt behandelt vom Recht Israels, seine Bürger zu verteidigen, und auch von der Pflicht der Palästinenser, die Mauer der Schande niederzureißen und gegen die Besatzungstruppen zu kämpfen. Zweifellos hat die Verfolgung von sowohl Benjamin Netanjahu, als auch von der Hamas durch den Internationalen Strafgerichtshof die giftige Heuchelei der politischen Klasse Deutschlands offenbart. Ich habe fast Mitleid mit ihnen! Denken Sie einmal darüber nach: Wenn Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird, werden sie einen israelischen Premierminister verhaften müssen, wenn er deutschen Boden betritt. Werden sie dann auch sich selbst aus Deutschland verbannen, wegen Antisemitismus? Die köstliche Ironie ist unwiderstehlich.Sie sagen, die Kriegsverbrechen der Hamas werden nun getrennt verfolgt von der Pflicht der Palästinenser, die Mauer im Gaza einzureißen. Können Sie das nochmal erklären?Jedes Kriegsverbrechen muss verurteilt werden, unabhängig davon, wer die Täter und wer die Opfer sind. Gleichzeitig verurteile ich nicht den Widerstand gegen eine Besatzung und Blockade und den Versuch, den schrecklichen Stacheldrahtzaun aufzureißen. Das Niederreißen dieser Mauer ist eine moralische Pflicht für uns alle. Die Verletzung auch nur eines einzigen Zivilisten ist zu verurteilen. Beides gilt gleichermaßen.Also verurteilen Sie das Massaker vom 7. Oktober, und Sie begrüßen den Ausbruch aus Gaza am 7. Oktober?Der 7. Oktober trug beide Aspekte untrennbar in sich: das Kriegsverbrechen und den Ausbruch. Und das ist historisch nicht zum ersten Mal passiert. Nehmen wir die griechische Revolution von 1821. Hatten die Griechen das Recht, gegen das Osmanische Reich aufzustehen? Die Hauptstadt des Peloponnes zu erobern, Tripolis? Ja, das hatten sie. Gibt es irgendeinen Zweifel, dass sie dabei ein brutales Massaker an der Bevölkerung verübten, dass sie Frauen und Kinder massakrierten? Nein. Kein Zweifel, das war ein grausames Verbrechen. Ja, wir haben hier ein Problem in Revolutionen und Aufständen, das wir differenziert verstehen müssen. Das heißt auch, dass jene Journalisten, die nie die israelischen Kriegsverbrechen verurteilt haben, kein Recht haben, von uns eine generelle Verurteilung der Hamas einzufordern – vor allem dann nicht, wenn sie diese nutzen, um den Palästinensern das Recht auf Widerstand gegen Praktiken der Apartheid abzusprechen! Unsere Pflicht als zivilisierte Menschen ist es, alle Kriegsverbrechen zu stoppen – das beinhaltet den Genozid an Palästinensern.Ist es denn nicht verständlich, dass Deutsche eine besondere Verantwortung spüren dafür, dass Jüdinnen und Juden in Sicherheit leben können?Natürlich. Erlauben Sie mir, hier persönlich zu werden: Ich denke, dass die Schande des Holocaust von uns allen getragen werden muss. Dem Holocaust gingen Jahrhunderte des Antisemitismus in Europa voraus. Meine Großmutter erzählte mir, dass es einen Tag im November gab, an dem im Dorf „der Jude“ verbrannt wurde. Diese Figur war eine Gleichsetzung von Judas mit den Juden. Dann erfuhr ich von meinen Eltern von den Juden von Thessaloniki. Ich schäme mich dafür, dass wir in Griechenland so tun, als könnten wir nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil wir ja keine Deutschen sind.Was ist die Geschichte der Juden von Thessaloniki?Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die jüdische Gemeinde dort etwa 53.000 Mitglieder. Der Holocaust in Griechenland vernichtete sie, nicht einmal 2.000 Juden überlebten. Die Aristoteles-Universität in Thessaloniki ist auf einem Jüdischen Friedhof gebaut – um die Erinnerung an die Juden auszulöschen. Teile des Straßenpflasters bestehen aus schönen Marmorplatten. Wer sie umdreht, wird sehen: Es sind die Grabsteine jüdischer Menschen. Meine Botschaft an meine deutschen Freunde lautet: Wir sind gleichermaßen mitschuldig. Die griechischen Nazis, die serbischen Nazis, die italienischen Faschisten. Es handelt sich um eine Kollektivschuld. Wir müssen ihr gerecht werden, wir müssen Antisemitismus bekämpfen.In Deutschland mischt sich der Protest gegen den Krieg in Gaza mancherorts mit Antisemitismus.Wir müssen auf der Hut sein, dass unser Kampf für gleiche Menschenrechte in Israel und Palästina nicht von Antisemitismus überschattet wird. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass ein Völkermord an den Palästinensern uns nicht von unserer Schuld am Holocaust reinwaschen wird.Aber die Sicherheit von Jüdinnen und Juden ist eng mit dem Krieg gegen die Hamas verknüpft.Ich sehe hier keinen Konflikt. Wenn meine jüdischen Genossen zusammen mit Diem25 gegen das Töten in Gaza protestieren, dann gerade deshalb, weil sie sie Verantwortung spüren, das „Nie wieder“ auszurufen! Diesen Protest zu verhindern ist kein guter Weg, um des Holocaust und seiner Lehren zu gedenken.Dass Sie von Journalisten nach Ihrer Einschätzung zur Rolle Deutschlands gefragt werden, hat indes nicht nur mit der deutschen Haltung zum Krieg in Gaza zu tun. In der europäischen Banken- und Staatsschuldenkrise sind Sie als griechischer Finanzminister mit Ihrem damaligen deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble aneinandergeraten, der in Griechenland eine rigide Austeritätspolitik durchgesetzt hat.Die Austeritätspolitik wurde nicht nur in Griechenland durchgesetzt. Wenn Deutschland heute mit einer Deindustrialisierung konfrontiert ist, dann wegen dieser Politik der Schuldenbremse – die nicht nur Wolfgang Schäuble durchsetzte, sondern auch die Sozialdemokratie. Es war der Sozialdemokrat Gerhard Schröder, der der deutschen Bevölkerung ein irres Sparprogramm auferlegte, mit Hartz IV und dem Niedriglohnsektor. Als die Banken dann kollabierten, war es der Sozialdemokrat Peer Steinbrück, der auf beinahe kriminelle Weise der deutschen Bevölkerung diese Austeritätspolitik auferlegte, um noch mehr Geld in die Banken zu pumpen. Der Wahnsinn.Der dann nach Griechenland exportiert wurde.In noch größerer Härte, und auch nach Irland, Portugal, Spanien, Italien und Frankreich. Mein Konflikt mit Wolfgang Schäuble bestand nun darin, dass ich überzeugt war, dass die Politik allgemeiner Austerität zur Stagnation des Euro und zum Zusammenbruch von Investitionen in Europa führen wird.In Ihrem Buch zum Techno-Feudalismus zeichnen Sie nicht gerade ein leuchtendes Bild der europäischen Wirtschaft ...Die Rechnung ist recht einfach: Es wird Austeritätspolitik überall in Europa durchgesetzt, kombiniert mit einer Zentralbank, die Billionen Euro auf den Finanzmarkt schwemmt. Das führt zu einer enormen Liquidität im Finanzsektor und zu ihrem Gegenteil innerhalb der Staaten: Austerität und Kürzungen. Sagen wir, in dieser Situation sind Sie nun der CEO von Volkswagen. Sie merken: Die Bevölkerung in Europa kann sich keinen Tesla leisten, ein teures Hochleistungs-Elektroauto. Sie werden also nicht in den Bau von Elektroautos investieren, weil Sie wissen: Die Leute haben nicht das Geld, sie sich zu kaufen. Aber die von der Zentralbank vollgepumpte Bank ruft sie an und sagt: Wir hätten hier 500 Millionen Euro für Sie! Wir leihen sie Ihnen für null Zinsen. Was tun Sie? Sie produzieren keine Autos, sondern Sie kaufen Volkswagen-Aktien zurück. Der Aktienpreis geht durch die Decke – aber: keine Investitionen. Und das geht nun schon 20 Jahre so.In Europa. Nicht im Rest der Welt.Genau, das Problem ist: China machte die vergangenen 20 Jahre genau das Gegenteil. Es investiert, als gäbe es kein Morgen! Chinesische Unternehmen produzieren wesentlich bessere Elektroautos zu niedrigen Preisen. Sie haben alles, was sie dafür brauchen, von der Lithium-Mine bis zum fertigen Auto sind sie perfekt aufgestellt. Auf der anderen Seite die USA: Das Gesetz zur Bekämpfung der Inflation von Joe Biden schafft riesige Subventionen, mit denen die EU nicht mithalten kann. Wir sind gegenüber den USA und China technologisch komplett abgehängt. Wir haben null investiert in Cloudkapital, null. Indien hat mehr Cloudkapital als Europa. Das ist das Ende des deutschen und europäischen Geschäftsmodells. Weil wir verpasst haben, zu investieren. Und die Wurzeln dafür gehen zurück auf die Austeritätspolitik.Sie kandidieren für Diem25 für das Europäische Parlament. Was schlagen Sie denn vor, damit Europa aus dieser Situation der wirtschaftlichen Handlungsunfähigkeit hinaustritt?Die politische Handlungsunfähigkeit ist dabei ebenso schlimm: Ich hoffe ja, dass es möglichst morgen schon einen Friedensprozess für die Ukraine gibt. Wir wissen, wer die Ukraine dabei repräsentieren wird. Wir wissen, wer Russland repräsentieren wird und wer die USA repräsentieren wird. Und wer wird die EU repräsentieren? Sicher nicht Olaf Scholz.Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen? Oder der Außenbeauftragte Josep Borrell?Als könnten sie in dieser Situation für alle Staaten der EU sprechen! Wir können uns kaum verständigen im Fall eines solchen Friedensprozesses, aber eines wird Amerika sicherstellen: Wir werden für einen Frieden zahlen müssen. Es ist unfassbar, dass wir kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament stehen und niemand darüber spricht.Sehen Sie eine Verbindung zwischen diesen maroden politischen Strukturen und den autoritären Tendenzen in Europa?Absolut. In Italien können wir es beobachten: Wenn die Legitimität demokratischer Prozesse abnimmt, dann stärkt das autoritäre Tendenzen. Die ehemaligen demokratischen Zentren zerfallen moralisch und ideologisch: Schauen Sie sich die Sozialdemokraten an, die Liberalen oder die Grünen!Die Grünen haben doch einen inneren Konsens: den Aufbau eines grünen Kapitalismus.Ja, aber wenn man einen Kapitalismus aufbaut, während der Kapitalismus unter den eigenen Füßen zerfällt, dann ist da nichts aufzubauen. Und die Linke? Zerfrisst sich in Selbstkritik. Auf der anderen Seite haben wir die Faschisten, die sagen: Make Greece great again, make Germany great again. Die Parteien zerfallen, die Systeme zerfallen, und es gibt dieses Angebot: Gebt mir alle Macht, dann kümmere ich mich um euch!Welche Lösung sehen Sie für Europa?Diese Frage haben wir uns vor der Wahl 2019 sehr genau gestellt – und wir haben einen sehr konkreten Plan erarbeitet: Den Green New Deal für Europa. Wir schlugen vor, in der EU jährlich 500 Milliarden Euro in grüne Energie, grüne Technologien, grüne Landwirtschaft und in grünen Verkehr zu investieren, finanziert von Anleihen der Europäischen Investmentbank, die allen Europäer*innen gehört. Die EZB sollte als Garantin für diese Anleihen stehen. Das hätte ein Game-Changer sein können.Sie drangen nicht durch.Nein.Warum ist die Linke mitsamt ihren Ideen und Konzepten dermaßen handlungsunfähig?Ich sprach vorhin über die Erosion des demokratischen Systems. In Deutschland hat Angela Merkel dazu beigetragen: Es war nicht so, dass sie eine bessere Idee hatte als einen New Deal. Angela Merkel war nur an einer Sache interessiert: Sicherzustellen, dass sich nichts ändert, auch auf europäischer Ebene. Und sie hat es geschafft, alle anderen auszuspielen, indem sie sie gegeneinander ausspielte: Emmanuel Macron gegen François Hollande und so weiter. Das Ergebnis: völlige Stagnation. Auch in der Pandemie.In der Pandemie wurde doch der Weg begangen, den Sie vorschlagen: Es wurde ein gemeinsamer europäischer Fonds geschaffen!Da muss ich Sie enttäuschen. Der Europäische Wiederaufbaufonds war die Totenglocke für Europa.Das müssen Sie mir erklären.Ja, das ist knifflig. Es stimmt, dass mit dem Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro die EU erstmals das umsetzte, was ich seit 2002 einfordere: Die Möglichkeit, als EU gemeinschaftliche Schulden aufzunehmen. Kann ein Mitgliedsstaat die Schulden nicht zurückzahlen, müssen die anderen dafür mit gerade stehen.Klingt nach Ihren Eurobonds.Klingt so, war es aber nicht. Erinnern Sie sich, das war im Juni 2020, der Rat einigte sich auf diese 750 Milliarden Wiederaufbaufonds. Die Pandemie war ganz frisch. Noch bevor wir wussten, was notwendig war, um mit ihr fertigzuwerden, entschied der Europäische Rat, wie viel Geld davon Italien bekommen würde, wie viel Griechenland, wie viel Frankreich, wie viel Deutschland. Es gab überhaupt keinen Investitionsplan! Eine europäische Investitionspolitik sieht für mich so aus: Wenn Russland die Ukraine angreift, setzen wir uns zusammen und sagen, okay, wir haben also ein Energieproblem. Wir sollten jetzt dringend erneuerbare Energien entwickeln. Wir machen wir das am effizientesten für alle? Wir haben viel Sonne in Griechenland, also gehen Solarzellen nach Griechenland. Wir haben eine Menge Wind im Norden Deutschlands, Windmühlen gehen dorthin. Wie werden wir das Verteilungsnetz aufbauen? Und so weiter. Das haben sie nicht getan. Noch schlimmer: Das Geld ist gar nicht in einen grünen Plan geflossen, sondern die Banken entschieden, wer das Geld bekommt. Und wissen Sie, wer es hier in Griechenland bekommen hat? Die fünf Oligarchen. Wen soll das überzeugen?Ich muss meine Frage wiederholen: Wieso ist die Linke mit ihren Konzepten in Europa dermaßen gescheitert? Wir sind beide links Denkende, unsere Konzepte sind gescheitert, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und kommen Sie bitte nicht mit Angela Merkel. Jede politische Kraft muss mit politischen Gegnern umgehen können, um zu gewinnen.Das stimmt. Sie sind eine Linke, ich bin ein Linker, und wir sind die größten Versager der Geschichte. 2015 noch haben wir in Griechenland die Linke in ganz Europa inspiriert! Die Menschen waren bereit für das, was wir vor hatten: Eine neue Welt zu bauen. 2015 bekam unsere Regierung bei den Wahlen 36 Prozent der Stimmen. Als wir im Juli das Referendum abhielten, ob wir das Memorandum der Troika und die Austeritätspolitik akzeptierten sollten, hatten wir bereits die Mehrheit von der richtigen Politik überzeugt: 62 Prozent stimmten für Nein!Nur dass Ihre Regierung nicht das umsetzte, wovon sie die Bevölkerung überzeugt hatte.Noch in der Nacht des Referendums haben wir sie verraten. Ich verließ die Regierung, Alexis Tsipras umarmte die Troika. Und die ganze linke Bewegung in Europa starb augenblicklich, das hat die Linke gekillt. Podemos hatte keine Chance mehr, die Rechten trumpften auf: „Schaut, das ist, was die Spanier bekommen, wenn sie die spanische Syriza wählen.“Sie hatten Ihre Hoffnung jedoch noch nicht verloren: Sie gründeten dann Diem25, das eine europäische Bewegung werden sollte. Kein kleines Projekt.Tausend Leute arbeiteten für unser Projekt des Green New Deal, ich hatte dafür Grüne, Linke und Liberale in Europa zusammengebracht. Ich war optimistisch, wir haben ein 156-seitiges Dokument vorgelegt.Ein Dokument, das dann in der Schublade landete.Ich stellte zu meinem Entsetzen fest, dass keiner der Leute bereit war, bei den Wahlen 2019 damit anzutreten. Die deutsche Linkspartei gab dem internen Zusammenhalt den Vorrang. Es war zum Verzweifeln. Wenn politische Parteien sich wie bürokratische Maschinen verhalten, die ihre eigene Reproduktion über das gemeinsame Programm für Europa stellen, das es deshalb nicht gibt – dann folgen uns die Menschen nicht, das ist doch klar. Es ist nicht so, dass wir sie nicht überzeugen könnten. Wir haben uns dazu entschieden, sie nicht zu überzeugen.Woran liegt es? Mangelnder Mut? Mangelnder Glaube?Letztendlich ist es ein Mangel an Integrität.Und nun? Versuchen Sie noch immer, die Leute vom Green New Deal zu überzeugen?Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe nicht das Herz. Ich habe nicht die Energie. Ich habe nicht den Glauben, das noch einmal durchzuziehen. Um im Europäischen Parlament alles zu enthüllen, was hinter dem Rücken der Bevölkerung in ihrem Namen geschieht. Um anzusprechen, was Recht ist und was Unrecht. Der Genozid in Gaza, er weiter läuft, während wir sprechen: Das ist Unrecht. Wir haben die moralische Pflicht, dagegen aufzustehen.