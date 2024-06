Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

ie Partnerschaft ruiniert. Wäre es da nicht sinnvoll, mit Augenmaß zu entscheiden, wer vorzeitig eingebuchtet wird? Die Strafverteidigerin Lara Wolf wollte das genauer wissen: Wie stichhaltig sind die Argumente, wenn Haftrichter über Freiheit und Unfreiheit entscheiden?der Freitag: Frau Wolf, wer von der Polizei festgenommen wird, steht erst einmal unter Schock und ist orientierungslos. Dazu kommt die Gefahr, in Untersuchungshaft genommen zu werden. Wie landet eigentlich so ein Fall bei Ihnen?Lara Wolf: Oft sind es Familienangehörige, die mich kontaktieren. Da ruft jemand an und sagt: „Frau Wolf, mein Bruder ist irgendwie weg, der ist verschwunden seit gestern. Die Polizei war wohl da, kann es sein, dass der festgenommen wurde?“ Ich rufe dann bei der Polizei an und versuche herauszufinden, ob und wenn ja, auf welcher Wache die Person gerade ist und fahre hin.Und dann?Oft sitzen die dann dort, panisch, noch im Schlafanzug, weil die Polizei oft frühmorgens kommt. Sie sind völlig verzweifelt, haben nichts gegessen, nichts getrunken. Ich bin dann als Anwältin auch oft erstmal die einzige Schnittstelle zur Familie, muss zum Beispiel organisieren, dass frische Wäsche vorbeigebracht werden kann. Wenn es einen Haftbefehl gibt, wird die Person spätestens am nächsten Tag einem Richter vorgeführt. Ich muss dann schnell möglichst viele Informationen über die Lebenssituation der Festgenommenen und Dokumente wie Miet- oder Arbeitsverträge zusammensammeln, um gut verhandeln zu können – und die U-Haft möglichst zu verhindern.Welches sind dabei die entscheidenden Gründe für den Haftrichter, jemanden in U-Haft zu schicken?Zuerst einmal muss geklärt werden, ob die Voraussetzungen für U-Haft überhaupt gegeben sind. Dafür braucht es einen dringenden Tatverdacht. Ob der wirklich besteht, ist zu diesem frühen Zeitpunkt oft zweifelhaft, weil bis dahin ja nur die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt haben und Entlastendes nicht vorgetragen werden konnte. Außerdem muss die Verhältnismäßigkeit gegeben sein. Also im Regelfall ...Wie meinen Sie das?Ich betone Regelfall so, weil es doch sehr oft leider Ausnahmen gibt und dann letztlich doch mal Leute wegen eines kleinen Ladendiebstahls in Untersuchungshaft landen. Wenn also ein dringender Tatverdacht vorliegt und die Verhältnismäßigkeit gegeben ist, dann braucht es noch einen Haftgrund: Der häufigste ist die Fluchtgefahr. Es gibt die sogenannte Verdunkelungsgefahr, wenn etwa die Gefahr besteht, dass auf Beweismittel Einfluss genommen wird. Und als Drittes: die Wiederholungsgefahr. Die sind aber eher zu vernachlässigen. Im Kern ist es die Fluchtgefahr.Sie haben als Erste empirisch untersucht, auf welcher Grundlage die Haftrichter davon ausgehen, dass bei Verdächtigen Fluchtgefahr gesteht.Ja, also das Erschreckende ist eigentlich, dass man überhaupt nicht so richtig weiß, was die Fluchtgefahr ist. Also es wird seit Jahrzehnten immer gesagt: Fluchtgefahr liegt vor, wenn es wahrscheinlicher ist, dass jemand abhaut. Und da wird sehr gerne auf sehr Einfaches zurückgegriffen, zum Beispiel Alltagstheorien wie „Drogenabhängige oder Menschen, die keine familiäre Bindung haben, flüchten eher.“ Ich habe das empirisch untersucht und festgestellt: Drogenabhängigkeit ist zum Beispiel überhaupt nicht fluchtbegünstigend. Im Gegenteil: Jemand, der wirklich eine Suchtproblematik hat, schafft es ganz, ganz selten, überhaupt Dinge durchzuziehen und einen Plan durchzusetzen. Es geht ja nicht darum, sich mal in der Nachbarwohnung zu verstecken, sondern zum Beispiel auf 20 Jahre erfolgreich in Südamerika untertauchen, das schaffen Drogenabhängige meist gar nicht. Die Schwächen der Fluchtprognosen zeigen sich auch besonders bei migrantischen Menschen.Inwiefern?In der Begründung von Haftrichtern heißt es oft, Verbindungen ins Ausland einer Person würden deren Flucht begünstigen. Wenn man dann mal nachbohrt, sind die Verbindungen ins Ausland 30 Jahre alt oder es handelt sich um einen entfernten Verwandten. Empirisch betrachtet heißt die reine Ausländereigenschaft überhaupt nichts. Ich finde diese Herangehensweise stigmatisierend und rassistisch. Was hingegen nachweislich tatsächlich eine Flucht begünstigt, sind ein Zweitwohnsitz im Ausland und ein gutes internationales Netzwerk. Darüber verfügen aber in der Regel eher sehr wohlhabende Leute. Insgesamt lässt sich sagen, dass Fälle, in denen tatsächlich jemand untergetaucht ist, extrem selten sind. Manche älteren Kolleg*innen erinnern sich gelegentlich an Fälle vor 30 Jahren, in denen mal jemand abgehauen ist. Das hängt auch mit der Straferwartung zusammen: Die Strafen in Deutschland sind nicht so hoch wie zum Beispiel in den USA. Trotzdem gehen die Behörden hier oft davon aus, dass bei vermeintlich hohen Strafen eine Flucht wahrscheinlicher ist. Auch das ist empirisch gesehen eine Fehleinschätzung.Diese offenbar zweifelhaften Annahmen der Richter führen also zu einer Stigmatisierung einiger gesellschaftlicher Gruppen.Ja, wenn man sich anschaut, wer in U-Haft sitzt, dann sind das vor allem sozial Schwache: Es sind überproportional Leute mit Migrationshintergrund, insbesondere Menschen mit Flüchtlingshintergrund, die einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben. Es sind arme Menschen, Leute, die beispielsweise ein Alkoholproblem haben, viele Obdachlose, die, empirisch gesehen, da überhaupt nichts verloren haben – und das Problem ist, dass U-Haft ja nicht nur eine unschöne Erfahrung ist, sondern auch vieles zerstört. Der Job ist weg und – wenn ich ein paar Wochen drinsitze und eine brüchige Familie habe – möglicherweise auch der Partner oder die Partnerin. Für die Bindung zu den Kindern ist das natürlich auch nicht gut. Das sind alles Dinge, die oft sozial Schwache noch härter treffen.Reiche Leute hingegen haben die Möglichkeit, eine Kaution zu bezahlen und damit der U-Haft zu entgehen. Prominentes Beispiel: Uli Hoeneß soll zum Beispiel fünf Millionen Euro hinterlegt haben.So einfach ist das aber in der Praxis nicht. Ein Haftrichter lässt jemanden nicht einfach nur frei, weil er fünf Millionen auf den Tisch legt. Entscheidender sind andere Fragen: Was gibt es für persönliche Einbindungen? Können wir eine Meldeauflage machen? Da gibt es viele Möglichkeiten: Sieben mal die Woche bei der Polizei melden, Pass abgeben. Die Kaution spielt dann doch eine verschwindend geringe Rolle. Manchmal ist es der ganz kleine Tropfen auf dem heißen Stein.Placeholder infobox-1Untersuchungshäftlinge landen im Gefängnis, obwohl sie für ihre Taten am Ende gar nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Ist das ein häufiges Schicksal von U-Inhaftierten?Meine empirische Untersuchung zeigt, dass bei Leuten, die über sechs Monate in Untersuchungshaft waren, am Ende in 42 Prozent der Fälle keine vollstreckungsfähigen Freiheitsstrafen stehen. Da stehen kleine Bewährungsstrafen, da stehen auch Freisprüche oder Einstellungen. Das hat teilweise auch mit dem System der U-Haft selbst zu tun: Die Leute stehen nach der Festnahme unglaublich unter Druck, werden morgens aus dem Bett gerissen, sitzen dort in Unterwäsche, alle schreien, ihnen wird irgendwas vorgelesen, die wissen überhaupt nicht, worum es geht. Und dann heißt es; „Na ja, also wenn du jetzt eine Chance haben willst, rauszukommen, dann red mal.“ Das Fiese ist, dass Leute sich wahnsinnig unter Druck gesetzt sehen und ihre Rechte einfach viel zu wenig kennen.Und, reden Sie unter diesem massiven Druck dann häufiger?Tatsächlich. Dabei ist das zu diesem Zeitpunkt in der Regel das Schlimmste, was man machen kann.Wieso?Weil man Beweismittel schafft, die es zu diesem Zeitpunkt oft nicht gibt. Deswegen sagt man: U-Haft schafft Rechtskraft. Die Staatsanwaltschaft ist sich zu diesem frühen Verfahrenszeitpunkt ihrer Sache regelmäßig absolut sicher, weil bis dato die Polizei in der Regel nur Belastendes ermittelt hat und Beschuldigte Entlastendes noch gar nicht vorbringen konnten. Aber wenn man sich das dann mal genauer als Verteidigerin anschaut, bleibt vom vermeintlich dringenden Tatverdacht meist sehr wenig übrig. Haben Betroffene aber schon Angaben gemacht, um vermeintlich der Haft entgehen zu können, schaffen sie den Tatverdacht also leider selbst.Etwa 13.000 Menschen sitzen in Deutschland in U-Haft. Sie sagen, viele davon also eigentlich unnötigerweise. Wie kann es sein, dass Sie die Erste sind, die das Zutreffen von Fluchtprognosen empirisch untersucht hat?Das habe ich mich auch gefragt. Man sollte annehmen, dass es bei einer solch wichtigen Entscheidung wissenschaftliche Fakten gibt. Doch tatsächlich gibt es eher wenig Interesse bei den Justizbehörden, das genauer zu untersuchen. Das habe ich auch bei meiner Forschung gemerkt: Es war teilweise sehr schwierig, Zugriff auf die Daten zu erhalten. Auch das politische Interesse ist nicht so groß: Mit einer Untersuchung, ob wir nicht zu viele und die Falschen inhaftieren, kann man im Wahlkampf nicht viel gewinnen.Was müsste getan werden, um die Ungerechtigkeiten in der Verhängung von U-Haft zu vermindern?Ich glaube, das Problem ist weniger die Gesetzeslage, sondern die Praxis. Man müsste viel strengere und klarere Maßstäbe dafür aufstellen, was genau „Fluchtgefahr“ ist. Statt das den Einschätzungen der Richter zu überlassen, müsste es regelmäßige empirische Untersuchungen dazu geben. Dann könnte man den Richtern gegenüber spiegeln: Haltet euch doch bitte an die Wissenschaft! Es wäre auch sehr wichtig, dass die Polizei differenzierter ermittelt, damit die Richter eine bessere Entscheidungsgrundlage haben. Darüber hinaus bräuchte es systematische und fest verankerte Rückmeldesysteme über den weiteren Verlauf eines Falls: Gerade in den Fällen, in denen ein Richter sagt: „Oh, okay, dann lasse ich den jetzt mal raus, obwohl ich auch etwas Bauchschmerzen dabei habe“. Wenn er dann später die Rückmeldung bekommt, der Verdächtige ist nicht abgehauen, das Verfahren ging ordnungsgemäß in seiner Anwesenheit zu Ende, dann ist das ganz, ganz wertvoll für den Richter und bestärkt ihn in seinen Entscheidungen.Leider läuft es gerade genau andersherum.Genau. Der Haftrichter erfährt eigentlich nur, wenn was schiefgeht. Das führt natürlich zu einem Bias im Nachhinein. Da ist die Angst groß, jemanden nicht in U-Haft zu schicken. Man will ja nicht am nächsten Tag in der Bild lesen, dass derjenige geflüchtet ist, den man rausgelassen hat. Dabei ist die Sorge statistisch gesehen gar nicht begründet. Ich habe Fälle untersucht, in denen die Gerichte wegen zeitlicher Verzögerungen Verdächtige freilassen mussten, obwohl sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Verdächtigen flüchten werden. Da stellte sich heraus: 92 Prozent sind nicht geflohen. Oder anders gesprochen: Nur in acht Prozent der Fälle traf die Fluchtprognose zu. Hier würde dann eine systematische Rückmeldung helfen: Klarere Kriterien, stärkere gerichtliche Kontrolle, keine Ankreuzbögen mehr, wo man einfach „Ausländer“ und „keinen Wohnsitz“ ankreuzen kann und fertig.