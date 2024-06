Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

nd Drama und mit der großartigen Hauptdarstellerin Mikey Madison erzählt Anora von einer Erotiktänzerin und ihrer kurzen Ehe mit einem russischen Oligarchensöhnchen. Der 53-jährige Baker rückte bereits in Filmen wie Tangerine L. A. und The Florida Project immer wieder die Marginalisierten der US-amerikanischen Gesellschaft ins Zentrum und sprach sich dafür aus, Sexarbeit zu entstigmatisieren.Anora war mit seinen Oberflächenreizen einer der unterhaltsamsten Filme des Wettbewerbs, aber macht ihn das schon palmenwürdig? Zumal in einem Jahr, in dem der herausragende Film von dem kurz vor Festivalbeginn aus dem Iran geflohenen Mohammad Rasoulof stammte. In seinem Drama The Seed of the Sacred Fig seziert er im Mikrokosmos einer Familie das Willkürregime seiner Heimat und zeigt zugleich den Widerstand einer jungen, weiblichen Generation. Politisch und formal war Rasoulofs Film für viele der einzige satisfaktionsfähige Goldene-Palme-Kandidat. Das hat die Jury nicht erkannt und ihn mit einem eigens erfundenen „Spezialpreis“ vertröstet. Da fehlte jedes Gespür für Relevanz. Es lässt sich nur spekulieren, wie hinter verschlossenen Türen um die Entscheidungen gerungen wurde. Die Routine der großen Filmfestivals, ihre Jurys vor allem mit Stars zu besetzen, diesmal etwa mit Eva Green, Lily Gladstone und Omar Sy, um so mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, muss dringend durchdacht werden.Frauen triumphieren in CannesAuch die Vergabe des Drehbuchpreises erscheint fragwürdig: In ihrer Körperhorrorsatire The Substance verkauft Coralie Fargeat plumpen Krawall als wütenden Popfeminismus. Den Sexismus, den sie anzuprangern intendiert, reproduziert sie dabei selbst. Völlig in Ordnung gehen dagegen die Schauspielpreise an den Amerikaner Jesse Plemons für seine drei Rollen in Giorgos Lanthimos’ absurd-lakonischem Beziehungs-Triptychon Kinds of Kindness und an das Frauenensemble in Jacques Audiards Emilia Pérez, an die spanische trans Schauspielerin Karla Sofía Gascón, an Zoe Saldaña, Adriana Paz und Selena Gomez. Der Franzose Audiard erzählt in Emilia Pérez vom Drogenbandenkrieg in Mexiko in Form einer mitreißenden Mischung aus Sozialdrama, Musical und Telenovela, mit einer faszinierenden trans Figur im Mittelpunkt, die ihre gewalttätige Vergangenheit als Gangster hinter sich lassen will.Der Preis für die beste Regie ging an den Portugiesen Miguel Gomes für seinen experimentellen Grand Tour, der auf seiner Reise durchs östliche Asien Ländergrenzen ebenso überwindet wie die zwischen Kolonialgeschichte und Gegenwart, Fiktion und Dokumentarfilm. Mit dem Grand Prix wurde Payal Kapadia für ihr intimes Drama All We Imagine as Light geehrt, über die Solidarität mehrerer Frauen in Mumbai. Der Preis ist eine historische Entscheidung, war die 38-Jährige mit ihrem Spielfilmdebüt doch die erste indische Regisseurin jemals im Wettbewerb des Festivals.Es war alles in allem ein erstaunlich starker Jahrgang für Frauen, vor und hinter der Kamera, auch wenn am Ende einige Filme leer ausgegangen sind, wie etwa Diamant brut von der Französin Agathe Riedinger. Das Regiedebüt erzählt von einer jungen Influencerin, die von einer Reality-TV-Karriere träumt. Zu den Kritikerfavoriten zählte auch die Britin Andrea Arnold mit ihrer Coming-of-Age-Geschichte Bird über eine zwölfjährige Außenseiterin, die mit ihrem unreifen Vater (Barry Keoghan) in einer englischen Kleinstadt lebt und sich mit einem komischen Vogel namens Bird (Franz Rogowski) anfreundet, den womöglich nur sie allein sehen kann.Männliche Dauergäste wirken aus der Zeit gefallenSehr gemischt waren dagegen die Reaktionen auf Kirill Serebrennikows Limonov: The Ballad über den 2020 verstorbenen russischen Autor und Provokateur Eduard Limonow, der sich vom radikalen Linken zum nationalistischen Rechtsextremisten wandelte. Der inzwischen selbst im Exil lebende Russe Serebrennikow inszeniert das weniger als klassisches Biopic denn als wilden Ritt durch die sowjetische Nachkriegsgeschichte mit einem beeindruckenden Ben Whishaw in der Titelrolle.Andere männliche Altmeister und vom Festival umgarnte Dauergäste wirkten mit ihren Altherrenfantasien dagegen ganz aus der Zeit gefallen, sei es Francis Ford Coppola mit seinem selbst finanzierten, wirren Egotrip Megalopolis oder Paolo Sorrentino mit seinem über Werbe-Ästhetik nie hinausfindenden Parthenope, der zugleich eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Neapel ist.Deutlich kritischer ging da der 45-jährige Emanuel Parvu mit seiner rumänischen Heimat ins Gericht. Drei Kilometer bis zum Ende der Welt erzählt von einem homophoben Überfall auf zwei Jugendliche in einem Dorf im Donaudelta, dem die Bewohner mit Schweigen, Vetternwirtschaft und religiösen Ritualen begegnen. Parvu inszeniert das stringent und präzise, wenn auch auf bekannten Pfaden des neuen rumänischen Kinos, das sozialrealistisch von der alles dominierenden Korruption im Land erzählt. Sein Drama wurde am Ende immerhin mit der Queer Palm für den besten LGBTQ-Film ausgezeichnet.