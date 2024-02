Wachstumschancengesetz der Ampel-Koalition: Kein Wachstum, keine Chance

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

ber 2023 kam dann das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Die in den KTF gesetzten Hoffnungen zur Konjunkturbelebung zerstoben: Nicht nur wegen der Reduktion der für 2024 zur Verfügung stehenden Mittel, sondern vor allem wegen der entstandenen Planungsunsicherheit. Auch die Maßnahmen für die Bauwirtschaft waren Makulatur.Das im Vermittlungsausschuss des Bundesrats auf 3,2 Milliarden Euro (das entspricht 0,08 Prozent des BIP) geschrumpfte Wachstumschancengesetz wird von den unionsgeführten Bundesländern blockiert. Selbst wenn es zustande käme, hätte es kaum Wirkung. Denn es kann die Quadratur des Kreises nicht schaffen, die Wirtschaft durch den Staat anzuregen, ohne dass er dafür Mittel in der notwendigen Größenordnung aufnimmt.Gesamtwirtschaftliche Impulse kann der Staat in einer Stagnations- oder gar Rezessionsphase weder erreichen, indem er zur Verfügung stehende Einnahmen irgendwie effizienter einsetzt, noch dadurch, Einnahmen und Ausgaben parallel zu senken. Denn alle Mittelumschichtungen, die potenzielle Produktivitätsgewinne versprechen, können nur dann zu tatsächlichen führen, wenn zusätzliche Nachfrage in den Bereichen ankommt, die von den Umschichtungen profitieren sollen. Und zwar muss es so viel zusätzliche Nachfrage sein, dass die wegfallende Nachfrage in den geschröpften Bereichen mindestens ausgeglichen wird. Auch eine Streichung produktivitätshemmender Vorschriften (Stichwort Bürokratieabbau) schlägt sich erst dann positiv nieder, wenn die Kapazitätsauslastung dank sich füllender Auftragsbücher zunimmt.Genau das aber findet in einer rezessiven Situation nicht ohne finanziellen Anstoß von außen statt. Wem der Staat Subventionen oder Transfers wegnimmt, der reagiert darauf mit einer Einschränkung seiner Ausgaben und verschlimmert so den Nachfragemangel. Ein im Gegenzug bei seinen Produktionskosten entlastetes Unternehmen sieht sich zunächst einer insgesamt dank Gegenfinanzierung verschlechterten Nachfrage gegenüber.Ohne Schulden geht es nichtSelbst wenn in seinem Bereich kein Nachfragerückgang auftritt, sondern andere Branchen die Gegenfinanzierung tragen müssen, kommt es, wenn überhaupt, nur dann zu mehr Nachfrage, falls es seine Preise senkt. Das Unternehmen muss also die staatlicherseits ermöglichte Kostenreduktion an potenzielle Kunden weitergeben, um Nachfrage auf sich zu lenken. Das regt seine Investitionsneigung keinesfalls sofort, sondern frühestens dann an, wenn seine Kapazitätsauslastung spürbar gestiegen ist. Bei allen anderen, die den Nachfragemangel verkraften müssen, nimmt hingegen die Investitionsneigung weiter ab. Alles zusammen läuft nicht einmal auf ein Null-, sondern auf ein Negativsummenspiel in der Gesamtwirtschaft hinaus.Wie Politiker eines Landes mit einem Leistungsbilanzüberschuss von 280 Milliarden Euro beziehungsweise 6,8 Prozent des BIP ernsthaft auf die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit setzen können, wie das im Jahreswirtschaftsbericht breit ausgeführt wird, bleibt für jeden klar denkenden, an Frieden interessierten Menschen ein Rätsel. Will Deutschlands Regierung die nationalistischen Kräfte bei den Handelspartnern, allen voran den USA, denen wir bei steigender Wettbewerbsfähigkeit ja noch mehr Nachfrage entziehen würden, weiter stärken? Es bleibt dabei: Ohne Binnenwachstum geht es nicht. Dazu bräuchten wir aber eine Umkehr in der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und eine politische Umkehr hierzulande, die es dem Staat erlaubt, sich zu verschulden, um die Privatwirtschaft zu stabilisieren, bevor sie völlig abstürzt.