ine technologische Innovation vorantreiben, die der Armee ein ökonomisches Hinterland verschafft, das einen längeren Krieg durchstehen lässt. Und das oft wortgewaltige Staatsfernsehen hat den ersten Erklärungen von Beloussow mindestens die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wie den Kampfhandlungen bei Charkiv. Es wird im Übrigen nicht von „Offensive“ gesprochen, sondern von einem Fortgang der „militärischen Spezialoperation“ – nach einer kriegsentscheidenden Schlacht klingt das nicht.Der Vorstoß bei CharkivDer ukrainische Militärexperte, Oberst Pjotr Tschernik, ist der Ansicht, die „russischen Eroberer“ hätten sich „wegen ihres Unvermögens, den gesamten Donbass zu erobern“ zum Angriff im Raum Charkiv entschlossen. Russland habe „nicht das strategische Potenzial zum Organisieren einer wirklich großen Angriffsoperation“. Um nach Charkiv einzudringen, würde eine mindestens 100.000 Mann starke Armeegruppe gebraucht. Laut ukrainischer Militäraufklärung verfüge Russland in dieser Gegend nur über etwa 40.000 Soldaten. Insofern diene der Angriff, so Tschernik, womöglich vorrangig dazu, „die Ukrainer zu beunruhigen“. Dass dies ein Ziel Moskaus sein könnte, bekennen auch der Armee nahestehende russische Militäranalytiker. Beabsichtigt sei die „Desorganisation“ des Gegners durch Schläge gegen Autobahnen und Brücken, die für Truppentransporte genutzt würden, so der Telegram-Kanal Ramsai des Moskauer Militärjournalisten Wlad Schurygin. Abgehörten Funksprüchen nach hätten die Ukrainer Schwierigkeiten, das Ziel der Operation zu verstehen, notiert Alexander Simowski, für Belarus Verbindungsoffizier zum russischen Generalstab.Freilich warnt der zitierte Experte Pjotr Tschernik auch davor, das russische Vorgehen zu unterschätzen. Derartige Vorstöße wie der nahe Charkiv seien demnächst auch im Raum Sumy oder sogar Großraum Kiew denkbar. „Wir müssen uns auf jedes Szenario einstellen.“Zu einem skeptischen Gesamturteil, was die Siegesaussichten Kiews angeht, kommt der US-Beobachter Mike Kofman, der für das Carnegie Endowment tätig ist. Kofman, einer der besten westlichen Kenner der ukrainischen Armee, sieht deren Schwächen nicht nur im oft beklagten Munitionsmangel, sondern ebenso in einer mangelnden Qualität der Ausbildung. So müssten die Ukrainer die Rotation ihrer Truppen an der Front verbessern, um russischen Offensiven standzuhalten. Schwach sei zudem die Luftverteidigung, weiterhin spürbar die Enttäuschung über die gescheiterte Offensive vergangenen Sommer. Ganz zu schweigen von wachsenden Differenzen in der ukrainischen Führung um den weiteren Kurs. Russlands Truppen würden „vor allem ab Juni“ weiteres Gelände erobern, glaubt Kofman. Möglich und wahrscheinlich sei eine Einnahme zusätzlicher Gebiete im Donbass, vor allem der Städte Kramatorsk und Slowjansk. Dort hatte die Rebellion gegen die Kiewer Zentralmacht im April 2014 mit der Ausrufung der „Donezker Volksrepublik“ und der „Luhansker Volksrepublik“ begonnen.Daran erinnerte Wladimir Putin am 11. Mai in einem Glückwunsch zum zehnten Jahrestag der Referenden in den beiden „Volksrepubliken“. Er verspreche den Bewohnern der Region, „den Frieden in den Donbass zurückzubringen“ – mit seiner Armee. Damals, im Frühling 2014, hatte Putin die von prorussischen Kräften unterstützten Abstimmungen im Donbass nicht anerkannt, weil er noch einen Kompromiss über den Status des Gebietes mit dem am 25. Mai 2014 gewählten Ukraine-Präsidenten Petro Poroschenko suchte. Jetzt aber könnte die Eroberung des gesamten Donbass und des von den „Volksrepubliken“ beanspruchten Gebiets das bevorzugte Ziel sein.Chinesische Freiwillige Teil der MilitäroperationUS-Beobachter Kofman hält dennoch einen Zusammenbruch der ukrainischen Front für wenig wahrscheinlich und sieht Russland in einer Offensive mit Hindernissen. Es fehle das Potenzial, Charkiv oder andere ukrainische Großstädte zu erobern, doch reiche die wirtschaftliche Kraft, den Krieg noch weitere Jahre fortzuführen, wobei die Pattsituation zwischen beiden Kriegsparteien wohl andauern werde. Die Gefahr für Kiew bestehe nicht nur in fortwährender Erschöpfung, sondern auch in einem sinkenden Interesse des Westens an fortgesetztem Beistand. Für die USA etwa gewinne der Konflikt mit Iran wegen des Gazakrieges und seiner Folgen an Bedeutung. Noch wichtiger aber sei die Herausforderung durch China, „den größten faktischen Unterstützer Russlands im Krieg gegen die Ukraine“. Das Land liefere zwar keine Flugzeuge und Panzer, aber die für eine heutige Militärindustrie nötigen Computerchips. Und es garantiere zivile Technik in großem Umfang, die es Moskau erlaube, den Krieg fortzuführen.Als wollten sie Kofman zustimmen, publizieren russische militärnahe Kanäle Videos angeblicher oder tatsächlicher chinesischer Freiwilliger, die an der russischen Militäroperation teilnehmen. Sollte dies zutreffen, darf man davon ausgehen, dass diese „Freiwilligen“ nicht ohne Plazet chinesischer Militärs agieren. Offen bleibt, ob ihre Präsenz Russlands Kampfmoral heben soll oder primär der chinesischen Aufklärung dient. Kein Zufall dürfte in diesem Zusammenhang sein, dass Putins erste Auslandsreise nach der Amtseinführung am 7. Mai in diesen Tagen nach Peking führt.