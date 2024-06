„King’s Land“ mit Mads Mikkelsen: Beseelt vom Drang nach Freiheit

„King’s Land“ ist ein prächtig ausgestattetes Historiendrama, wie es lange nicht mehr im Kino zu sehen war. In großen Bildern erzählt Nicolaj Arcel dieses fesselnde Epos um Idealismus, Rache und Liebe, das auf dem Filmfest in Venedig seine umjubelte Premiere feierte. In der Hauptrolle brilliert Schauspieler Mads Mikkelsen