Schwarz-Rot-Goldene Selbstverdummung: Endlich sind wir Deutschen so blöd wie die anderen

Meinung In diesen Euros kann sich Deutschland mal wieder weltoffen und patriotisch präsentieren – gleichzeitig. Früher war das ein Widerspruch. Die schwarz-rot-goldene Selbst-Verdummung kam 2006 so richtig in Fahrt, jetzt ist sie unaufhaltbar