uspitzen, mag mancher in Deutschland als unfair empfinden. Macron ist jedoch aus vielen Gründen unbeliebt, und die Rechte profitiert schon so lange von der Schwäche der tradierten Parteien. Die verbreitete Unzufriedenheit hat Gründe, die weit zurückliegen und immer wieder an der Oberfläche erscheinen, wenn die anderen Europäer glauben, sich in die französischen Verhältnisse einmischen zu müssen.In der deutschen Öffentlichkeit erinnert man sich gelegentlich an den Beginn des Jahrhunderts, als beide, Deutschland und Frankreich, gegen die europäischen Schuldenregeln verstoßen hatten und natürlich nicht sanktioniert wurden. Völlig verdrängt jedoch hat man die Tatsache, dass danach die wirtschaftliche Entwicklung beider Länder weit auseinanderlief, was für die Staatsschulden gravierende Folgen hatte. Während Deutschland nach 2010 schwarze Nullen feierte und den staatlichen Schuldenstand im Verhältnis zum BIP reduzierte, ging es in Frankreich mit den Schulden des Staates fast immer bergauf.Warum, ist leicht zu verstehen, wird aber systematisch verdrängt: Deutschland weist seit 20 Jahren einen gewaltigen Leistungsbilanzüberschuss auf, Frankreich hat mit Defiziten im Außenhandel zu kämpfen. Die deutsche Wirtschaftspolitik setzt darauf, dass das Ausland regelmäßig in der Größenordnung von 250 Milliarden Euro deutsche Güter auf Pump kauft. Gelingt das, kann der Staat seine Verschuldung leicht begrenzen. Die Überschüsse, dröhnte es stets aus der deutschen Kulisse, sind doch die Folge der hohen deutschen Wettbewerbsfähigkeit und damit Tüchtigkeit – wenn die Franzosen nicht mithalten können, ist es doch nicht unsere Schuld!Lohndrückerei und HandelDoch die hohe deutsche Wettbewerbsfähigkeit ist immer noch die Folge der Reformen Gerhard Schröders, die dazu führten, dass Deutschland mit seinen Lohnerhöhungen einige Jahre weit unter dem blieb, was die Einhaltung des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank erfordert hätte. Frankreich dagegen hat sich exakt an dieses Ziel gehalten. Folglich ist es keine Tüchtigkeit, sondern Lohndrückerei, die Deutschlands Außenhandelserfolge erklärt. Die Überschüsse sind sogar illegal, weil nach den Regeln, die Deutschland mitbeschlossen hat, dauerhaft hohe Überschüsse in der Leistungsbilanz in gleicher Weise von der Kommission geahndet werden müssten wie dauerhaftes Überschreiten der vereinbarten fiskalischen Grenzen. Von solch einem Verfahren aber hat man in den letzten 20 Jahren nichts gehört.In der französischen Öffentlichkeit ist all das sehr präsent. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen 15 Jahre und Deutschlands Dominanz in Brüssel haben der Rechten immer wieder Munition geliefert für ihre anti-europäischen Kampagnen. Auch die Linke, insbesondere Jean-Luc Mélenchons „Widerspenstiges Frankreich“, ballt regelmäßig die Faust in der Tasche, wenn sie an die „große Freundschaft“ mit dem Nachbarn von der anderen Rheinseite denkt. Freundschaft ist keine Kategorie der Politik.Nimmt man in Deutschland nicht bald zur Kenntnis, in welcher Weise die deutschen Interessen regelmäßig mit den französischen kollidieren, wird man eines Tages aufwachen und feststellen, dass es das Europa, das man so dringend braucht, nicht mehr gibt.