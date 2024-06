China: Was der Besuch einer Sicherheitskonferenz über den Globalen Süden verrät

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

iele niemals einhalten. Auch würde die Modernisierung der Entwicklungsländer steckenbleiben.Vor diesem Hintergrund verwunderlich ist die 2023 von der Ampelregierung vorgelegte nationale Sicherheits- und komplementäre China-Strategie. Damit hat sich die Bundesregierung letztlich in die Eindämmungs- und Konfrontationspolitik der USA gegen China und den Globalen Süden eingereiht. Die Chinastrategie spricht in Bezug auf die Volksrepublik zwar immer noch von Partnerschaft. Im Kern aber sagt sie, dass es im Verhältnis zum „Systemrivalen“ – ein Begriff, der von Ursula von der Leyens EU-Kommission übernommen wurde – Kooperation erst wieder nach einem Regime-Change geben könne.Von Doug Bandow bis Martin JacquesAuf dem Wanshou-Dialog über globale Sicherheit der Chinesischen Assoziation für Frieden und Abrüstung, einer UN-NGO, diskutierten Anfang Juni in Beijing führende Vertreter des Globalen Südens, aus China, Indien, Pakistan, Sri Lanka, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Singapur, Kasachstan, Saudi-Arabien, der Vereinigten Arabischen Emirate, Kenia, Nigeria, Argentinien und anderen Ländern über Weltlage und Aufgaben internationaler Friedenspolitik. Zugleich waren einschließlich des Verfassers auch Wissenschaftler sowie amtierende oder ehemalige Regierungsvertreter aus dem Westen und mit ihm verbündeten Staaten eingeladen, darunter Doug Bandow, persönlicher US-Präsidentenberater unter Ronald Reagan, Werner Fasslabend, früherer konservativer Verteidigungsminister Österreichs, Pino Arlacchi aus Italien, ehemals Untergeneralsekretär der UNO, Moon Chung-in, Sonderberater des 2022 aus dem Amt geschiedenen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, und Martin Jacques, emeritierter China-Experte von der Universität Cambridge. Auch Australien und Japan waren auf der Konferenz vertreten, ebenso wie Russland, durch einen Vertreter der Wissenschaft.Wesentliches Thema war die „Versicherheitlichung“. Aus dem globalen Süden, der über sich auch in dieser Begrifflichkeit spricht, wurde kritisiert, dass viele Staaten heute Sicherheit gegen andere suchten. Statt gemeinsamer Sicherheit regierten heute wieder die alte Kalte-Krieg-Philosophie der militärischen Abschreckung und die Politik der Eindämmung. Der unilaterale Versuch, absolute Sicherheit zu suchen, führe aber zwangsläufig zur Unsicherheit für andere. Sicherheit müsse kollektiv sein. Sie dürfe kein Land ausschließen. Die Alternative wäre ein neues Wettrüsten mit fatalen Folgen für Frieden und Entwicklung.Der Krieg Russlands in der UkraineDie Kritik, wenngleich zumeist implizit vorgetragen, richtete sich hörbar an die USA und auch Europa. Leider ist sie nicht unberechtigt. Dieser Tage betonen etwa westliche Außenpolitiker, dass der russische Präsident mit seinen Bedingungen für Verhandlungen die „Friedenskonferenz“ in der Schweiz, an der weder Russland noch China beteiligt wurden, torpedieren wolle. Das liegt auf der Hand. Wladimir Putins maximalistische Position ist keine ernsthafte Bemühung um Verhandlungen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Das Gleiche gilt für die maximalistische „Friedensformel“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Friedensverhandlungen per Dekret verbieten ließ und heute mit immer drastischeren Zwangsrekrutierungen versucht, ganz und gar unrealistische Kriegsziele zu verwirklichen und die NATO in einen direkten Krieg mit Russland zu ziehen. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Konferenz keinen Waffenstillstand bezweckte, sondern, ganz im Gegenteil, die bröckelnde Phalanx des „Westens“ zusammenzuhalten und die vom Globalen Süden nicht unterstützte Politik der Waffenlieferungen in den nicht zu gewinnenden (Stellvertreter-) Krieg und damit das sinnlose Blutvergießen erst einmal fortzusetzen.Gewarnt wurde beim Wanshou-Dialog auch vor der Ausweitung des Sicherheitsbegriffs auf Wirtschaft, Handel, Kultur, Sport und die internationalen Begegnungen der Völkerfreundschaft. Die Rückkehr protektionistischer Praxen, wie das amerikanisch-europäische „De-Risking“/„De-Coupling“, führe zum Zerfall der multilateralen Welt. Eine neue Blockkonfrontation mache jedoch aus Win-Win-Lose-Lose-Situationen.Der Geist von BandungInsgesamt wehte durch die Konferenz der Geist von Bandung, der „Bewegung der Blockfreien“ und der 1964 in der UNO als „Gruppe der 77“ zusammengeschlossenen Entwicklungsländer. Sie waren einst Vorreiter des Kampfes für Abrüstung und kollektive Sicherheit, weil das Wettrüsten der Supermächte sie selbst in eine prekäre Sicherheitslage brachte. Sie sahen sich mit dem Dilemma konfrontiert, einerseits mit der Rüstungsspirale mithalten zu müssen, um nicht Spielball der Weltmächte und Schauplatz von Stellvertreterkriegen zu werden, es aber andererseits finanziell nicht oder bloß zulasten von Entwicklung, Bildung, Gesundheit, Umweltschutz usw. zu können. Damit hätten sie aber auch ihre innere Stabilität durch Verteilungskonflikte, Bürgerkrieg und Staatszerfall gefährdet.Vor allem aus den schwächeren Staaten, aber auch von chinesischer Seite wurde nun der Vorwurf gegen USA und EU erhoben, mit Aufrüstung und Wirtschaftskrieg die Unsicherheit in der Welt zu erhöhen. Vertreter Südostasiens betonten, dass sie keinen neuen Kalten Krieg zwischen dem USA-geführten „Westen“ und einem von China angeführten Globalen Süden wollen. Der ehemalige südkoreanische Präsidentenberater stellte klar, man wolle sich nicht mit der buchstäblichen Pistole auf der Brust dazu zwingen lassen, sich auf eine Seite zu schlagen, sondern friedliche und kooperative Verhältnisse sowohl zu den USA als auch China aufrechterhalten. Vertreter der ASEAN, dem 1967 in Thailand gegründeten südostasiatischen Staatenbund, in dem jeder Staat ungleich seiner Größe und wirtschaftlichen Bedeutung gleiches Stimmrecht genießt und dem China nicht angehört, betonten, dass sie keinerlei Einmischung der Großmächte in ihrer Region wünschten.Zwei Drittel der globalen WertschöpfungDie Debatten erinnerten an die multipolare Realität. Der Globale Süden steht bald für zwei Drittel der globalen Wertschöpfung und rund achtzig Prozent der Weltbevölkerung. Die Verschiebungen in der Weltwirtschaft und -politik begreift man als Europäer oder Nordamerikaner jedoch erst, wenn man mit der ganzen Welt diskutiert und nicht, wie üblich, nur unter sich und über sie – und wenn man den intensiven Süd-Süd-Dialog kennt. Das ist indes nicht leicht, denn sofern nicht von feindseliger Berichterstattung begleitet, findet er unterhalb des Radars der westlichen Medienöffentlichkeit statt.Die USA sehen in Aufstieg und Integration des Globalen Südens eine Bedrohung. Ihre Politik zielt darauf, ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Das westliche Narrativ ist: „Unsere Demokratie“ wird von außen bedroht. Die Bedrohung kommt jedoch von innen. Ein neuer Kalter Krieg steigert nicht nur zwangsläufig die Gefahr eines atomaren Dritten Weltkriegs erheblich. Er befördert auch überall auf der Welt Nationalismus, Rassismus, Militarismus, Autoritarismus und massiven Sozialabbau. Die Volksklassen aller Länder der Welt können sich keine neue Blockkonfrontation leisten. Auch diese Botschaft geht vom Globalen Süden aus.