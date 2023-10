Die Linke: Erst in Hessen rausfliegen, dann Sahra Wagenknecht rauswerfen

Linkspartei Nach den Wahldebakeln in Hessen und Bayern beantragen mehr als 50 Linken-Mitglieder wie die Bremer Senatorin Claudia Bernhard und Berlins ehemaliger Kultursenator Klaus Lederer Sahra Wagenknechts Parteiausschluss

Ein früherer Antrag auf den Ausschluss Sahra Wagenknechts aus der Linken war 2022 an der Landesschiedskommission in Nordrhein-Westfalen und an der Bundesschiedskommission der Partei gescheitert.