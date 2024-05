Polen erklärt sich zum Frontstaat der EU gegen Russland

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

ern, sollte eines Tages die Vollmitgliedschaft Kiews anstehen. Bei einer Erhebung im Januar plädierte wohl auch deshalb die Hälfte der Befragten dafür, alle Gespräche über einen EU-Beitritt des östlichen Nachbarn auf Eis zu legen, bis der Krieg vorbei ist.Dessen ungeachtet setzt die Regierung von Premierminister Donald Tusk den Kurs der PiS-Vorgänger (Partei Recht und Gerechtigkeit) fort. Das heißt: unbedingte und verstärkte Waffenhilfe für die Ukraine bis zu deren Sieg, massive Ausgaben für Rüstungseinkäufe und die nationale Verteidigung von exorbitanten vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Was mit der Behauptung gerechtfertigt wird, dass in absehbarer Zeit Russland Polen – wahrscheinlich – angreifen werde. „Ein Ungeheuer ist wiedergeboren worden, eines der gefährlichsten, die es für uns gibt: der russische Imperialismus“, so Präsident Andrzej Duda anlässlich des polnischen Nationalfeiertags am 3. Mai. „Es ist ein gefräßiges Ungeheuer, ein Drache, der uns in der Geschichte schon mehr als einmal verschlungen hat.“ Tage zuvor hatte Duda den Wunsch geäußert, dass US-Kernwaffen im Rahmen des Nuclear Sharing der NATO in Polen stationiert werden. Auch wenn Duda aus dem PiS-Lager stammt, mit Regierungschef Tusk häufig kollidiert und dieser vom Atom-Vorstoß nicht viel hält, herrscht zwischen beiden beim Thema Russland das große Einvernehmen.Tusk pflegt zu sagen: „Ich weiß, es klingt niederschmetternd, besonders für die jüngere Generation, aber wir müssen uns mental an eine neue Ära gewöhnen: die Vorkriegsära – ich übertreibe nicht.“ Europa sollte „der stärkste politische Akteur in der Welt werden. Wir sind wirtschaftlich, finanziell und technologisch stärker als die Vereinigten Staaten und Russland zusammen.“ Es gebe keinen Grund, Komplexe zu haben. Mitte April vermerkte Tusk nach einem Treffen von EU-Regierungschefs in Brüssel: „Europa wäre die größte Macht der Welt, wenn all die Worte, die in Brüssel über gemeinsame Verteidigung zu hören waren, in Raketen und Raketenwerfer umgewandelt würden.“ Diese Positionen haben indes nicht nur einen außenpolitischen Kern, sondern taugen auch als Instrument im innenpolitischen Kampf: Regierung und PiS-Opposition versuchten sich zuletzt in der Frage zu überbieten, wer antirussischer sei.Sicherheit für PolenDie PiS wollte Donald Tusk vor gut einem Jahr durch eine Parlamentskommission als Russland-Agenten bloßstellen lassen. Nun schlägt er zurück. Anfang Mai, nach der Affäre um einen PiS-nahen Richter, der nach Weißrussland geflohen war, sagte Tusk vor dem Parlament in Richtung PiS, die Partei stehe für „bezahlte Verräter und Handlanger Russlands. Der Name Vereinigte Rechte (gemeint ist die von der PiS geführte Parteienallianz, Anm. d. Red.) kann genau so gelesen werden. Seit vielen, vielen Jahren ... steht sie hier in Polen unter dem Einfluss russischer Interessen.“Durch derartige verbale Handgreiflichkeiten wird die weitaus wichtigere Frage vermieden – ob der parteiübergreifende Glaube an einen ukrainischen Sieg statt an den Sinn von Verhandlungen gerade für Polen mehr Sicherheit bringt oder ein Überschwappen des Konflikts an die Weichsel wahrscheinlicher macht. Allerdings scheint Tusk von der Überzeugung beseelt zu sein, dass jetzt und in den nächsten Jahren Polen die historische Chance geboten ist, den Status eines halb peripheren EU-Staates abzustreifen.Weil das bis auf Weiteres nur bedingt über ökonomische Stärke möglich ist, soll die exponierte geopolitische Lage im Osten des Kontinents dazu herhalten. Trotz in der Bevölkerung steigender Vorbehalte gegenüber einer EU-Aufnahme der Ukraine unterstützt die momentane Regierung eine komplexe EU-Erweiterung, die auch Aspiranten aus dem Westbalkan wie Georgien erfasst.Vertragsreformen der EUIn einer Grundsatzrede vor dem Sejm am 26. April deutete Außenminister Radosław Sikorski eine Weichenstellung zugunsten einer solchen vertieften Integration an – sehr zum Missfallen der PiS. Sikorski zeigte sich im Namen der Regierung geneigt, die Politikfelder, bei denen im Europäischen Rat nur einstimmig entschieden werden kann, neu auszuhandeln. Polen werde eine realistische Reform der EU unterstützen, die sie wettbewerbs- und leistungsfähiger mache, so der Minister. „Wir sind nicht davon überzeugt, dass dafür eine Änderung der Verträge nötig ist, aber wir können nicht ausschließen, dass einige Mitgliedsstaaten ihre Zustimmung zur Erweiterung davon abhängig machen.“ Die Vertragsreform könne nötig sein, um die Ukraine aufzunehmen. Es gelte freilich, „ein gerechtes Abstimmungssystem zu schaffen“, worüber Polen hart verhandeln werde.Es steht außer Frage, dass Polens Position in der EU durch den Ukraine-Krieg deutlich an Kontur gewonnen hat – nur kostet das. Vier Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, die mindestens der Rüstung und Verteidigung zugutekommen sollen, bescheren eine gehörige Neuverschuldung beim regulären Etat wie durch Sonderfonds (ähnlich dem deutschen „Sondervermögen“), die parallel zum Haushalt aufgelegt werden. Dass es sich nicht um „Vermögen“, sondern um Schulden handelt, die vermehrt entstehen, wird durch die kolportierten Kriegsszenarien legitimiert. Darüber herrscht partei- wie medienübergreifend ein solches Maß an Übereinstimmung, dass es mehr oder weniger untergeht, wenn der Ex-Befehlshaber der Landstreitkräfte Waldemar Skrzypczak die Erkenntnis formuliert, dass die Ukraine in Zukunft nicht in der Lage sein werde, operativ in die Offensive zu gehen.Ebenso wenig diskutiert wird die enorme Eskalationsgefahr, sollte die Ukraine versuchen, ihre Gebietsverluste mit Angriffen auf russisches Territorium zu kompensieren. Dazu nochmals Minister Sikorski: „Es sind nicht wir – der Westen –, der sich vor einem Zusammenstoß mit Putin fürchten sollte, sondern das Gegenteil ist der Fall. Russlands militärisches und wirtschaftliches Potenzial verblasst im Vergleich zu dem des Westens.“ Wer wie wir einen Frontstaat führt, hat allen Grund, selbstbewusst zu sein, findet Polens gegenwärtige Regierung.