Was passiert, wenn man sich als armutsbetroffener Mensch aus der Deckung traut

chten Spektrum.Stellen Sie sich vor, sie trauen sich als armutsbetroffener Mensch in die Öffentlichkeit, sie schreiben von ihren Problemen, ihrem Alltag und bitten vielleicht um Hilfe. Als Nächstes findet irgendjemand ihre Adresse heraus, kauft auf Ihre Kosten Pizza oder eine Waschmaschine. Stellen Sie sich vor, dass sich bei ihnen plötzlich eine Behörde meldet, weil sie angeblich Sozialbetrug betreiben, Ihre Tiere misshandeln oder ihre Wohnung als gesundheitsgefährdend gemeldet wurde.Macht das der Kapitalismus aus uns?Und das alles, weil sie sich unter dem Hashtag #IchbinArmustbetroffen zu ihrer Lebenssituation geäußert haben. Ich frage mich, woher all der Hass kommt? Ja, wir haben in Deutschland ein Problem mit Klassismus, aber diese extremen Diffamierungs- und Hetzkampagnen haben ein Maß angenommen, das mir Angst macht. Wie gut es einer Gesellschaft geht, zeigt sich darin, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Gerade wir finanziell Schwächeren der Gesellschaft bekommen die politische Unzufriedenheit und die Unsicherheit unserer Mitbürger zu spüren. Und doch frage ich mich, wann sind wir dahin gekommen, so hasserfüllt gegen andere zu sein? Wie viele Krisen haben uns negativ beeinflusst, wie viel wirtschaftliche Desaster, wie viel Umweltzerstörung, wie viel Krieg? Wann wurde Freundlichkeit zugunsten von Neid aufgegeben? Ist es das, was der Kapitalismus aus uns macht? Egoistische, machtgeile Menschen?Bekanntlich verdirbt Geld den Charakter. Was haben wir aufgrund von Profiten geopfert? Unsere Umwelt, unseren Anstand, unsere Moral? Ist es das profitorientierte Wirtschaften, das immer mehr Arbeitsplätze abbaut, das uns so unter Stress setzt, dass es keinen Raum mehr für ein entspanntes Miteinander gibt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jeder von Ihnen da draußen dazu beitragen kann, dass wir in einer menschenwürdigen, sozial gerechten Gesellschaft leben können.Es fängt damit an, den Menschen mit Respekt zu behandeln, auf Augenhöhe. Es fängt damit an, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und die eigenen Vorurteile infrage zu stellen. Die Zauberworte sind Solidarität, Empathie und Verständnis. Es wird Zeit, dass wir unsere positiven Eigenschaften pflegen und zeigen, dass es auch ohne Hass und Hetze funktionieren kann, das Zusammenleben.