ck sind Sie ja kein Politiker.In der Politikwissenschaft verstehen wir „Staatsräson“ als das, was ein Staat tut, um sich zu reproduzieren. Der Begriff verweist also auf die dunkle Seite der Macht. Deshalb ist es komisch, dass er von der Bundesrepublik verwendet wird, um unsere Beziehung zu Israel auszudrücken, die ja eigentlich als Ausweis unserer geläuterten und demokratischen Gesinnung gilt. Ursprünglich hatte das Wort nicht die Bedeutung, die es seit dem 7. Oktober hat.Angela Merkel hat 2008 die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson bezeichnet.Die Verwendung, die Merkel im Sinn hatte, geht auf einen Essay von Rudolf Dreßler zurück. Der war von 2000 bis 2005 deutscher Botschafter in Israel. Also während der Zweiten Intifada, die, anders als die Erste, extrem blutig war. In diesem Kontext hat Dreßler den Begriff erstmals auf die deutsch-israelische Beziehung bezogen. Er sagte: Aufgrund der deutschen Geschichte muss jede Konfliktlösungsmöglichkeit im Nahen Osten immer von der Sicherheit der Jüdinnen und Juden ausgehen. Erst dann könnten wir über eine Zweistaatenlösung et cetera reden.Ist das auch das, was unsere Politiker heute sagen wollen, wenn sie diesen Begriff benutzen?Da müssen Sie Frau Baerbock fragen, was sie damit meint.Sie reden in Ihrem Buch von drei Phasen der deutsch-israelischen Beziehung: Rehabilitation, Normalisierung, Staatsräson. Können Sie das mal erklären?Die Phase der Rehabilitation läutete Konrad Adenauer ein. Ich starte das Buch ja mit einem berühmten Zitat von ihm. Mitte der 1960er erklärte er im ZDF: Wir mussten die Reparationen zahlen, um unser Ansehen wiederzuerlangen – und jetzt kommt das Entscheidende –, weil wir die Macht der Juden in der Welt nicht unterschätzen dürfen. Adenauer verband also die Notwendigkeit der deutschen Rehabilitation mit dem Klischee des jüdischen Einflusses in der Welt.Danach kam die Normalisierung.Das war die Zeit, in der Deutschland einen Schlussstrich auch unter die Unterstützung Israels ziehen wollte. Damals schickte Bonn den ehemaligen Wehrmachtsoffizier Rolf Pauls, der an der Ostfront gewesen war und 1944 das Eiserne Kreuz erhalten hatte, als Botschafter nach Tel Aviv. Das war ein brutales Statement. Es sollte zeigen: So sind wir halt, akzeptiert uns.Dass sich Israel in der Nachkriegszeit vergleichsweise schnell mit Deutschland versöhnte, bezeichnen manche als Wunder. Sie auch?Ich schreibe im Vorwort meines Buches, dass es Wunder in der Bibel geben mag – nicht in der Politik. Da geht es um Interessenverhältnisse. Wir müssen uns in die damalige Zeit hineinversetzen. Auf der einen Seite war die junge Bundesrepublik, die noch durchsetzt war von Altnazis. Auf der anderen Seite haben wir den ersten jüdischen Staat, der bei seiner Gründung 1948 zu einem Drittel aus Holocaust-Überlebenden bestand. Da kannte jeder jemanden, der von den Deutschen umgebracht worden war.Auf der menschlichen Ebene war die Aussöhnung also eigentlich unmöglich.Auf der politischen Ebene war sie aber zwingend erforderlich: Aus Deutschland kamen Reparationszahlungen, Finanzhilfen und Waffenlieferungen. Aus den Archiven des Auswärtigen Amtes erfährt man, dass Deutschland bis 1967 der wichtigste Unterstützer Israels war – noch vor den USA, England und Frankreich.Das wusste ich nicht.Dieser Fakt wird in der deutschen Debatte auch kaum behandelt.Warum ist das so?Weil wir eine Art Schleier über die Nachkriegszeit gelegt haben. Die gegenseitige Annäherung hatte schließlich nichts mit Moral zu tun, sondern war rein pragmatischer Natur. Für Adenauer war das Reparationsabkommen mit Israel ein Pinselstrich auf der Westintegration und war damit auch ein Schritt auf dem Weg zurück zu deutscher Souveränität.Sie nennen das in Ihrem Buch „erkaufte Identitätspolitik“: Deutschland unterstützte Israel finanziell und konnte dafür auf der internationalen Bühne wieder den Anschein einer weißen Weste erwecken.Korrekt. Aber Israel profitierte wie gesagt auch von der Versöhnungsgeste. Es konnte mit deutschem Geld eine Industrie aufbauen, Militärgüter kaufen und so weiter. Für beide Seiten war die Annäherung pragmatisch richtig.Im April 2018 wurde im Bundestag der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung gefeiert. Martin Schulz hat damals gesagt: Indem wir Israel schützen, schützen wir uns selbst vor den Dämonen unserer Vergangenheit. Das ist gruselig ...Warum?Das klingt nach Religion, nicht nach demokratischer Politik. Und es klingt so, als sei da immer noch ein Ablasshandel am Werk.Ich finde diese Identifikation auch seltsam. Da schwingt so eine Erlösungshoffnung mit. Man hat das Gefühl, wenn Deutsche über Israel reden, sprechen sie ausschließlich über sich. Als ich kürzlich aus Hongkong zurückgekommen bin, hatte ich das Gefühl, ich werde hier wirklich verblödet, weil in der hiesigen Nahostdebatte nur mit Phrasen um sich geworfen wird.Warum tun wir das?Seit dem 7. Oktober würde ich sagen: auch um die Verantwortung, die Deutschland im aktuellen Gazakrieg hat, zu verlagern. Hierzulande gibt es diejenigen, die „Staatsräson“ rufen und die israelische Position einnehmen. Die im Vergleich sehr kleine Pro-Palästina-Fraktion übernimmt hingegen den palästinensischen Nationalismus. Der große Teil der Gesellschaft steht dazwischen und fragt sich: Was passiert hier eigentlich gerade? In dieser Diskurslandschaft fällt es der Politik leicht, von der eigenen Entscheidungslosigkeit abzulenken.Sie sind also unzufrieden mit der deutschen Nahostdebatte.Sie ist eine Ersatzdebatte, bei der es auch um andere Dinge geht. Friedrich Merz hat zum Beispiel gefordert, dass, wer die deutsche Staatsbürgerschaft haben will, sich zu Israel bekennen soll. In diesem Land bringen es nicht wenige Leute fertig, „Ausländer raus“ zu rufen und uns das als progressiven Kampf gegen Antisemitismus zu verkaufen. Das ist doch absurd.Die AfD ist auch dezidiert proisraelisch.Ja. Ich glaube, dass die Partei mithilfe der Erinnerungspolitik zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Sie will sich – erstens – vom Antisemitismus reinwaschen und in den politischen Mainstream gelangen und – zweitens – damit auch ihre Feindschaft gegenüber Muslimen legitimieren.Wie beurteilen Sie allgemein die deutsche Erinnerungskultur? Also jenseits der AfD?Auch da bin ich skeptisch. Man könnte ja argumentieren, dass unser Gedenken an die Shoah eine dialektische Wendung erfahren hat: Es ist zu einer neuen Quelle unseres Nationalstolzes geworden. Nach dem Motto: Schaut auf uns, wie toll wir unsere Vergangenheit verarbeitet haben! So war das ursprünglich nicht gedacht.Hat es in Sachen Erinnerung in den letzten Jahren keine Fortschritte gegeben?Doch, natürlich. Zu Adenauers Zeit waren gerade einmal fünf Prozent der deutschen Bevölkerung einverstanden mit den Reparationszahlungen an Israel. Das muss man sich mal vorstellen. Auch war das Wort „Holocaust“ bis in die 1970er Jahre hinein überhaupt nicht präsent in unserer Sprache. Das hat sich erst durch die gleichnamige TV-Serie geändert. Allzu stolz sollten wir trotzdem nicht sein.Warum?Aufgrund einer sehr großen Leerstelle in der familiären Erinnerung. Viele Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der „postarischen“ Deutschen glaubt, dass die eigenen Großeltern und Urgroßeltern unschuldig oder sogar im Widerstand gegen die Nazis waren.Stimmt das wirklich?Ja. 2020 hat die Zeit eine Umfrage in Auftrag gegeben. Ergebnis: 64 Prozent gaben an, dass sich ihre Familienmitglieder während der NS-Zeit keinerlei Verbrechen haben zuschulden kommen lassen. Ich muss wohl kaum erklären, dass das rechnerisch nicht so ganz hinkommen kann. Hier setzt meine Kritik am Begriff der Staatsräson an: Diese Leerstelle im Bereich der familiären und der gesellschaftlichen Aufarbeitung kann ein solcher Begriff nicht füllen. Und vielleicht lenkt das Gerede von der Staatsräson sogar davon ab, sich mit der Schuld der eigenen Vorfahren zu beschäftigen.Inwiefern?Weil sich unsere Erinnerungskultur dadurch auf eine einzige Sache beschränkt: die Opferidentifikation. Wir stehen an der Seite des jüdischen Staates. Punkt. Kaum jemand beschäftigt sich dann noch mit der Täterseite, also mit uns selbst, der eigenen Familiengeschichte. Dabei könnte man davon viel mehr lernen.Thorsten Benner hat vor einigen Wochen in der „Zeit“ einen Essay geschrieben und erklärt, wie kontraproduktiv der Begriff der Staatsräson sei.Benner geht es um eine agilere Außenpolitik. Also darum, diesen Mühlstein loszuwerden, auch darum, glaubwürdiger aufzutreten, den Ruf zu verbessern. Ich glaube, das wird schwierig, weil der Begriff nicht nur eine außenpolitische Bedeutung hat, sondern auch identitätspolitisch aufgeladen ist. Es geht um die deutsche Identität, der Begriff hat einen Nutzen für die politische Klasse in Deutschland. Das führt zu einer gewissen Starrheit. Aber weil Israel gerade so brutal in Gaza vorgeht, steht auch dieser Nutzen infrage. Wenn ich also eine Prognose wagen müsste, würde ich sagen: Um den Begriff der Staatsräson wird es in nächster Zeit leiser werden.Was glauben Sie: Wie wird sich Deutschland im aktuellen Gazakonflikt weiter verhalten?Als Politikwissenschaftler blicke ich ungern in die Zukunft. Ich kann nicht vorhersagen, was passiert. Aber ich würde sagen: Wer wissen will, wie sich Deutschland entscheidet, muss nach Washington gucken. Wir sind total im Fahrwasser der USA. Ich glaube nicht, dass Berlin irgendwann eigenständig sagen wird: Diese und jene Friedenslösung müssen wir jetzt durchsetzen.Wie soll die deutsche Politik auf den Haftbefehl für Netanjahu reagieren, den der Internationale Strafgerichtshof beantragt hat?Entweder entscheiden wir uns für die deutsche Staatsräson und ignorieren das Gericht in Den Haag, oder wir folgen dem Gericht und nehmen Netanjahu fest, wenn er deutsches Staatsgebiet betritt. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Im Grunde ist es die Entscheidung zwischen deutscher Staatsräson und einer regelbasierten Weltordnung ...Warum reden deutsche Politiker immer noch von der Zweistaatenlösung?Wovon sollen sie sonst reden? Deutschland hat in die Zweistaatenlösung investiert. Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde mit deutschem Geld aufgebaut, deutsche Stiftungen und Entwicklungsorganisationen sind im Westjordanland aktiv. Nur leider ist die Zweistaatenlösung seit Ende des Oslo-Prozesses eigentlich tot. 