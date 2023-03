KI in der Küche: Sie kann alles, außer Geschmack

Als Vater, der seinen Kindern eigentlich liebevoll begegnen will, fragt sich der Regisseur Domenik Schuster in seinem neuen Film, weshalb er sich im Alltag mit den Kindern immer wieder in eine Art Erziehungsautomat zu verwandeln scheint, der die Kinder unter Druck setzt, Drohungen ausspricht und Angst erzeugt, um ein bestimmtes Verhalten zu ändern