Die Causa Walter Homolka: Mutter, Märchen, Machtmissbrauch

h, seine Mutter evangelisch. Mit 17 trat er zum Judentum über. Heute lehrt er Jüdische Religionsphilosophie …“ Bei Wikipedia liest sich das noch anders. Dort ist bei der Mutter von einer „Musikerin jüdischer Herkunft“ die Rede. Als Quelle wird ein Tagesspiegel-Artikel aus dem Jahr 2013 von Caroline Fetscher angegeben, die sich das sicher nicht ausgedacht hat.Dem Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg, dem Walter Homolka bislang vorstand und das ihm zuletzt ein Urlaubssemester genehmigte, wird seit jeher von Teilen der jüdischen Community vorgeworfen, dass hier Konvertiten Konvertiten ausbilden. Mit der Geschichte seiner Mutter und seiner Großeltern hätte Homolka diese Kritik wenigstens teilweise entkräften können. Warum hat er sie nie erzählt?Die Gruppe derer, die selbst oder deren Vorfahren vom Judentum zum Christentum übergetreten waren bzw. die als Ehepartner mit Menschen jüdischer Herkunft verbunden waren, belief sich in Deutschland im Jahr 1933 auf rund 400.000 Menschen. Ihre gesellschaftliche Ächtung ging mit einer unfassbaren sozialen Verelendung einher. Warum verschweigt uns Homolka dieses Familienschicksal?Wie viele „nichtarische“ Protestanten in den Vernichtungslagern umgekommen sind, wissen wir nicht. Die evangelische Gemeinde, die sich im Ghetto Theresienstadt im Untergrund zusammengefunden hatte, umfasste zeitweilig bis zu 3.000 Protestanten jüdischer Herkunft. Homolkas Familie muss ein unglaubliches Glück gehabt haben.Wenn der Professor wieder einmal an einer Gedenkveranstaltung zum Novemberpogrom 1938 teilnimmt und als Deutscher, der früher einmal Pfarrer werden wollte, die mitfühlenden Blicke seiner Landsleute entgegennimmt, für die sechs Millionen Opfer der Schoah – dann könnte er doch von seinen Angehörigen berichten. Am besten schon im nächsten Interview.