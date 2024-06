Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

llen ausmisten“.Nicht der Augiasstall (vulgo: Saustall) Europa ist gemeint, sondern die Kommune, weil hier, wie in sieben weiteren Bundesländern, parallel Kommunalwahlen laufen. Erst rund um Städte wie Perleberg oder Pritzwalk gibt es dann wieder Wahlwerbung derjenigen, die sich als „die demokratischen Parteien“ bezeichnen, als ergebe selbstvergewissernde Beschwörung ein Bollwerk gegen Braun. Doch auch deren Kandidaten zielen meist auf kommunale Posten, nicht auf Brüssel. Europa ist weit weg. Die Wahlarena tönt aus dem Hotelfernseher wie aus einem fremden Land.Vorm Barockschloss Wolfshagen der Familie Gans zu Putlitz versammelt sich eine Hochzeitsgesellschaft; ein Dort weiter, in Helle, läuten Glocken zur Beerdigung. Viel Volk begleitet den Sarg zum Friedhof. Da muss jemand beliebter gestorben sein.Die EU findet man hier im zertifizierten Schweinefleisch„Deutschland den Deutschen“ wünscht (sich) wirr im einst slawischen Quitzow die Mary Kahn-Hohloch von der AfD. Auf aussichtsreichem Listenplatz zieht es sie in ein von Ausländern nur so wimmelndes Parlament. Parteiämter dürfte sie zurzeit nicht bekleiden, wegen Studienabschlusschummel, aber für Europa reicht es.Auf dem Schild der „Prignitzer Fleischzentrum GmbH“ findet man dann die kleinen gelben Sterne auf blauem Grund, denn: „Die Erweiterung der zertifizierten Schweinefleisch-Zerlegestrecke wurde gefördert mit Mitteln der EU und des Landes Brandenburg“. Schade, dass Schweine nicht wählen dürfen. Oder Störche, die im Raps neben dem Radweg auf den nächsten Frosch lauern. Oder die Wälder, die noch nicht abgeholzt sind. Oder, in den klobigen Ställen einer „Rinderanlage“, das Vieh. Es darf raus, in staubig-enge Gehege, Abmessung und Bewegungsspielraum millimetergenau EU-genormt. Sein Fleisch landet vermutlich mit dem zweitbesten Tierwohl-Siegel „3“gekennzeichnet im Supermarkt, weil „Außenklima“. Kleineres Übel oder quälender Betrug? Eine Frage wie für den Wahltag gemacht. Vielleicht doch die Tierschutzpartei ankreuzen? Auf dem Land macht sie sich rar.In Wittenberge fordert die Familien-Partei nicht nur ein „Europäisches Erziehungsgehalt“, sondern auch „ein selbstbestimmtes Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand“. Die SPD will „Haltung und Verstand für Europa“ mit „Maß, Mitte und Frieden“, während die Grünen „machen, was zählt“, nämlich „Klima schützen. Wirtschaft stärken“, und die CDU „Freiheit, Sicherheit, Wohlstand“ verspricht. Die Linke ist deutlich bescheidener, und wenn sie mal sichtbar ist, dann fordert sie „Ärzte aufs Land! Praxen retten heißt Leben retten“, wobei unklar bleibt, welche Wahl diese Werbung meint. Auch die AfD will Krankenhäuser retten, dafür aber „Windräder stoppen“.Eine Nichtwählerin wählt gegen die AfDDas Pritzwalker „Wahlbüro“ befindet sich im per „Umfeldgestaltung“ ebenfalls mit EU-Mitteln aufgehübschten Bahnhof, neben KfZ-Zulassungsstelle und Polizeirevier. Schon morgens bildet sich eine Schlange. „Ich finde, das Demokratieprinzip sollte man insoweit nach Möglichkeit wahrnehmen“, antwortet ein etwa 50-Jähriger Pritzwalker auf die Frage, warum er wählen gehe. Insoweit hat er sich nach Möglichkeit an die Umständlichkeit der EU angepasst. Und zeigt erklärend einem weniger gewieft wirkenden Mitbürger die nüchtern grauen Plastikwahlboxen, beschriftet mit „Europa“, „SSV“ (für Stadtverordnetenversammlung), „Kreistag“. Sein Rat: „Nehmen Sie sich Zeit!“Der etwa 60-Jährige hagere Mann im karierten Hemd hinter ihm ist weniger geduldig und schimpft: „Da informiert man sich vorher!“ Aber er kenne sich nicht aus, meint der Langsame, fest seine Krücke umfassend, „na, ich wähle dann die, die ich kenne“. Die Wahlhelferin erwartet „eine gute Wahlbeteiligung“. Der im karierten Hemd hofft, „dass mal Entscheidungen getroffen werden, gegen Orbán, damit der nicht mehr machen kann, was will und trotzdem das Geld einstreichen.“ Auch die Grauhaarige, die sich nun anstellt, ist nicht ganz glücklich mit der EU: „alles so ein Wischiwaschi“. Was sie sich denn für Europa wünsche? „Ach, das fällt mir grad gar nicht ein“, meint sie, „da ist so viel …“ Eine junge Mutter mit Baby und Kleinhund sieht nur einen Grund, wählen zu gehen: „Damit die AfD nicht gewinnt“.Eigentlich gehöre sie zu den Nichtwählern, „aus Protest“, bekennt sie und knibbelt an ihrem Unterlippenpiercing, „weil die alle nach ihren Wahlversprechen sowieso was anderes machen“. Im Betrieb sprächen sie hin und wieder über Politik, die Chefin habe ihr „eine gute Empfehlung“ gegeben. Am meisten Sorge machten ihr „die Themen Umwelt und Gewalt, und dass alles viel zu teuer ist“. In der Stadt laufe es dagegen politisch ganz gut – so gut, dass sie eine Weile überlegen muss, wer gerade Bürgermeister ist. Etwas abseits sitzt eine Jugendliche unterm Kopftuch und hört lauten arabischen Pop. Sie wählt nicht, sie wartet nur auf den Zug.Was wir wollen? Es ist ganz einfach: Frieden auf Erden!Zurück in Berlin sitzt man, wie nach jeder Wahl, unspezifisch enttäuscht vor dem Fernseher, zum Ah- und Oh der Wahlsendungen. Was hatte man erwartet? Nun, alle Ausrufezeichen dieser Welt, herabgestiegen von den Wahlplakaten: Dass aus „Klimaschutz“ endlich Wirklichkeit wird! Die Bauern ermächtigt und genötigt, art- und pflanzengerecht zu wirtschaften! Die Handwerker und kleinen Läden gestärkt! Die armen Leute bereichert! Sprachliche und politische Grundbildung für alle! Den Antisemitismus auf den Müllhaufen der Geschichte! Die Lobbys entmachtet! Den Sommer gerettet und den Winter gleich mit! Das Internet zusammen mit der Atomkraft – beides potenziell tödliche Technologien – ideologiefrei für immer abgeschaltet! Die Arten geschützt, die Seen gesäubert, die Flüsse entgradigt! Die Tiere nicht mehr gequält! Die Menschen auch nicht! Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!Stattdessen die Wahlrealität. Immerhin, die FDP hat auch keinen Grund zu feiern. Die AfD triumphiert, in Brandenburg wird sie bei der Europawahl stärkste Partei mit 29,3 Prozent. In Sachsen wird sie stärkste Partei mit fast 40 Prozent. Der Rechtsruck in Europa ist gewaltig. Marine Le Pen erhält in Frankreich 32,4 Prozent, Emmanuel Macron löst die Nationalversammlung auf und kündigt Neuwahlen an.In Deutschland die Linke: halbiert. Die Grünen stürzen noch tiefer als befürchtet. Und hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gerade tatsächlich „ein Verbindungsproblem“ seiner Partei zu den Wählern erkannt, oder sieht er nur so unverbunden aus? ARD-Jörg Schönenborn nennt es „Aktivierungsverlust“, die „Bindekraft der SPD“ habe „nachgelassen“. Anders gesagt: Politik bohrt dicke Bretter, und manchmal merkt sie gar nicht, dass das Brett vorm eigenen Kopp das dickste ist. Aber Demokratie ist wie Revolution: nichts für Ungeduldige.