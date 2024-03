„Sterben Lieben Kämpfen“ nach Knausgård am Berliner Ensemble: Spiel den Hitler

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

n dann noch Freud, Rilke und Stefan Zweig im Smoking auf, da ist man schon voll auf dem Höhepunkt der – nennen wir sie – Hitlerfixierung.Aber erstmal sinniert die Frau im Smoking jetzt etwas flach, wie unterschiedlich eine Darbietung auf das Publikum wirke. Es sei ein großer Unterschied in der Rezeption, ob es zum Beispiel Abend oder Nachmittag sei, nur zwischen Kino und Theater gebe es keinerlei Unterschied. Aber das Theater konkurriert doch verzweifelt mit dem Film, denkt man da noch fleißig mit, als die Frau im Smoking damit herausplatzt, das stünde so übrigens in Mein Kampf.Yana Ross konzentriert sich auf drei von sechs BändenAber versuchen wir es sortiert, soweit das bei dieser Inszenierung möglich ist. Beim Stück der Regisseurin Yana Ross handelt es sich um eine Bühnenadaption von Karl Ove Knausgårds spektaktulärem autobiografischen Romanzyklus Min Kamp, der auf Deutsch naturgemäß nicht so heißen durfte. Als die Bücher ab 2009 erschienen, avancierte der Norweger zum literarischen Superstar. Noch nie hatte jemand so provozierend und detailliert über sein Leben geschrieben, die schwedische Literaturwissenschaftlerin Ebba Witt-Brattström soll den Stil „intimfaschistisch“ genannt haben. Ross konzentriert sich auf drei der sechs Bände, die im Deutschen die Titel Sterben, Lieben und Kämpfen tragen.In Sterben steht das Verhältnis zum Vater im Vordergrund, in Lieben, was der Titel schon sagt, im letzten Band Kämpfen setzt sich Knausgård mit Hitlers Hetzschrift auseinander, die der Schriftsteller nach dem Tod des Vaters in dessen Haus gefunden hatte. Viel wurde damals diskutiert darüber, inwiefern Knausgårds radikaler Stil Persönlichkeitsrechte verletze. Zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte der Ehefrau Linda Knausgård, deren bipolare Störung thematisiert wird, oder die von Onkel Gunnar, der mit einer Schadensersatzklage gedroht hatte. Sterben sei eine „verbale Vergewaltigung“, so der Onkel (Paul Herwig). Im Stück wird all das neu bearbeitet und es gibt unter anderem Streit darüber, wo genau der Vater die leeren Weinflaschen deponierte, darüber, ob es Knausgård wirklich um Wahrheit geht.Etwas übergriffig wirkt diese Re-Inszenierung des Literaturskandals, weil sich Gabriel Schneider als Karl Ove vorstellt und Linda Linda heißt. Auch die Kinder werden mit Klarnamen genannt. Immerhin sind die Kinder im Stück keine Personen, sondern Pflanzentöpfe.Wer Knausgårds Werk nicht kennt, kommt nicht mitWer Knausgårds Werk nicht kennt – oder nur Adolf Hitler, will man böse hinzufügen –, hat die allergrößte Mühe zu verfolgen, worum es hier geht. Also, abgesehen von nervigen Familienalltagen, die von der Arbeit abhalten, den Abgründen einer Partnerschaft, die Verhandlung darüber, was Literatur darf und Frauen sich angeblich nie erlauben. Wer wiederum Knausgårds Werk kennt, wird leiden unter diesem collagierten „Best-Of“, das dem existenziellen Ernst des Autors nicht gerecht wird. Da hätte man Sterben Lieben Kämpfen wirklich lieber im Kino gesehen, denn ein paar der großartigen Szenen, an die sich die Knausgård-Leserin noch erinnert, erlebt man an diesem Theaterabend als schrecklich theatral.Zum Beispiel die des achtjährigen Karl Ove, der im Fernsehen einen Beitrag sieht, in dem ein Kutter untergeht. Dabei will er auch ein Gesicht im Wasser gesehen haben. Sein Vater reagiert böse wie immer. Oder als einmal der Familienvater Karl Ove mit der Tochter in eine Eltern-Baby-Singgruppe geht. Im Buch sitzt man bald daneben, so gut ist das geschrieben und weil man sich übrigens auch als Mutter mit so manchen Zumutungen des Elternseins identifizieren kann. Hier aber sehen wir Slapstick. Dabei ist die große Kunst Knausgårds doch, noch das Trivialste in aller Ruhe, nämlich auf mehreren 1.000 Seiten, als existenziell dringlich zu behandeln.Einfach so von der Shoah murmelnZu einer geschmacklosen Zumutung gerät die Deklamation der Todesfuge von Paul Celan oder wenn einfach so mittendrin von der Shoah gemurmelt wird, Karl Ove in Wiener Hitlerschmäh abdriftet, es wohl insgesamt darum gehen soll, ob wir nicht alle ein bisschen Hitler sind, wenn es dafür nur eine schwere Kindheit braucht. Genüsslich, womit wohl Knausgårds Machismo entlarvt werden soll, referiert die Conférencière ein Interview Knausgårds mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt, die gefragt haben soll, warum er in Kämpfen nur ein einziges Mal eine weibliche Schriftstellerin erwähne, sich sonst nur mit männlichen Schriftstellern messe. Linda reißt danach einige Bücher aus dem Regal im Arbeitszimmer und liest berühmte Namen weiblicher Autor:innen vor. Von solchen feministischen Plakativitäten gibt es viele.Mithilfe einer vor die Hose gehaltenen Wasserspritze kann Karl Oves Vater (auch Paul Herwig) urinieren und dem Sohn ins Gesicht spritzen, während der noch redet. Viele Szenen später sind sehr lange zweieinhalb Stunden vorbei.