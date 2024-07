Mehdi und Hamid arbeiten für ein Inkassobüro. In ihrem Renault reisen sie durch die Dörfer im Süden Marokkos, um die Schuldner auf unkonventionelle Art dazu zu bringen, Kredite zurückzuzahlen, die sie sich nie leisten konnten. Ihre Mission gerät jedoch ins Wanken, als sie an einer Tankstelle einen Mann entdecken, der an ein Motorrad gefesselt ist