Männer mit Fischen oder die Vermessung der Welt

Alles lesen, was die Welt verändert. 1 Monat lang kostenlos Jetzt testen und gleich weiterlesen!

fmerksamkeitsindustrie gestärkt. Zwar wird er immer noch auch gegessen, öfter aber unwesentlich verletzt wieder zu Wasser gelassen.Die Trophäen sind Bilder vom Fisch mit dem – offensichtlich zumeist männlichen – Angler, es gibt digitale Plattformen, auf denen sie präsentiert werden. Und da nun spannt eine kleine Fotosammlung den Bogen zum Feuilleton: Der Bildband Ein Mann, ein Fisch. Angler und ihre Beute eröffnet gewissermaßen einen semiotischen Zugriff auf solche Trophäen.Kuriosität half schon immerFotos vom Fisch muss man sich auf Umwegen nähern: Pablo Picasso und vor allem Marcel Duchamp führten zu Beginn des 20. Jahrhunderts found objects in die Kunst ein, auf Duchamp geht der Begriff der readymades zurück. Mit denen weitet sich sprunghaft der Kunstbegriff, in den 1960ern begann auch eine Reihe von Fotografen – unter ihnen William Eggleston, Joel Meyerowitz, Stephen Shore – Alltagsgegenstände, banale Geometrien, ungewollte Muster in künstlerische Fotografie zu übersetzen. Unter found art wiederum firmieren Bilder, die nicht von Fotografen mit Kunstanspruch produziert wurden. Es sind Serien, deren Sprache, ihrer ursprünglichen Intention entkleidet, trotzdem im Kunstbetrieb Platz fand. Kuriosität half: In den 1990ern durchsuchte der Schweizer Regisseur Urs Odermatt die Bildarchive seines Vaters Arnold. Und fand präzise Aufnahmen in kühlem Schwarzweiß: allerlei Unfälle, Bremsspuren, zerbeultes Blech aus dem Nidwaldner Polizeialltag. Mit den Aufnahmen wurde Odermatt, längst Polizei-Pensionär, weltbekannt. Seinen beeindruckenden Band Feierabend druckte Steidl: ein Reigen aus vergangenen Welten der 1960er, Hochzeiten, Bergpanorama, Dorfidyll. Gleichzeitig ein Blick in Zeiten mit reduziertem Horizont, der Heuschober-Brand mag die größte Katastrophe gewesen sein. Und ein festes Beschäftigungsverhältnis kannte genau so was – Feierabend.Bevor wir zum Fisch zurückkehren, müssen wir aber noch durch eine andere Schleife. „Whether his concern was commercial or artistic“, schrieb der berühmte Kurator des Museum of Modern Art, John Szarkowski, in seiner Einführung zu The Photographer’s Eye über Lernprozesse in der Fotografie, „his tradition was formed by all the photographs that had impressed themselves upon his consciousness.“ In diesem Hinweis verbirgt sich eine Erklärung dafür, dass viele Bilder einander ähneln und dass der Drang zur Nachahmung die Fotografie lange begleitet. Mit Instagram ist der Gedanke, die vielgelikte Aufnahme zu kopieren, in Maßen weiterzuentwickeln, fast normativ geworden. Direkte Belohnung folgt.Tatsächlich hat Instagram auch die Tendenz, das einzelne Motiv gegenüber der rasch durchscrollbaren Komposition von Reihen zurückzudrängen. Am besten wird ein ganzes Konto Zeichen eines unerreichbaren Lebensstils: Je mehr Verpassensdruck es ausdünstet, desto besser. Ihr Naturell lässt die Zeichensprache schlicht erscheinen, sie muss auf kleinen Telefonen funktionieren, siedelt näher an Kommerz als an Kunst: Vor ein paar Jahren knipste ein Fotograf eine vorauseilende, ihn an der Hand hintendreinziehende Frau, immer zu neuen, aufregenden Zielen. Das Motiv zog rasch in die Werbung (Reiseveranstalter, Urlaubsorte, Eventindustrie) weiter: Die oft badefertige Kleidung der Frau, ihr schlanker Körper wird schon aus dem Blickwinkel männlicher Sehnsuchtsproduktion nicht abträglich gewesen sein. Zerrten wir uns im abgetragenen Alltagsdress, mit Osterspeck durch Wanne-Eickel, wäre das allenfalls ein ironischer Kommentar, ein Strohfeuer im Reigen der Imitation, der das Motiv allerdings bestätigt.Erste Erkenntnis aus dem Mann/Fisch-Bildband: Irgendwo dazwischen hängen angelnde Mitbürger*innen. Zwar verfehlt seit einiger Zeit der jährliche Karpfenkalender einen Sprung in die Popkultur (die Motive sind einhellig aus diesem besonders hässlichen, zumeist stark nach Morast schmeckenden Fisch und Frauen der eingestellten Geschossklasse „Titelseite Bild-Zeitung“ komponiert), dabei ist Fischen populär. Angeln ist Wirtschaftsfaktor, für Equipment, Unterkünfte, Reisen, schätzt das Thünen-Institut, geben allein Meeresangler*innen jährlich etwa 185 Millionen Euro aus. In Industrienationen, zählt der Deutsche Angelfischerverband, wirft jede*r Zehnte in der Freizeit Blinker und Haken aus. Zieht damit mehr Fisch aus Binnengewässern als die professionellen Kolleg*innen. Manche Fischarten sind auch deshalb gefährdet.All das hat ein begrenztes Echo in kulturellen Erzeugnissen. Die zumindest zu sortieren, macht sich der Bildband auf. In Subkapiteln mit klarer Einteilung, Reihen, aus denen einzeilige Überschriften bildanalytisch alles herausholen, was möglich ist: Männer zeigen sich allein mit ihrem Fang, in Gruppen. Tragen Fußballtrikots, haben Zigaretten im Mund. Präsentieren gefangene Fische herabhängend oder halten sie wie Gitarren. Schnell zeigt sich: Der Band durchmisst eine Art Mittelklasse-Gegenwelt zur Großwildjagd. Ist zugänglicher als der Santorin-Beachclub-Lifestyle, aber nicht direkt sympathischer.Männliche Welt, viel dreht sich um Größe: Die wird angezeigt, indem Anglerhände, Fischerfüße ins Bild rücken. Fisch ist manchmal überraschend dünn, Angler oft überraschend dick. Die Bild-Zeitungs-Frauen tauchen wieder auf. Auf manchen Aufnahmen wird die Trophäe, eben als die Belichtung ausgelöst wird, wieder quicklebendig. Fischer tragen Tarnfleck, als wollten sie der Welt beweisen, dass sie auf der Jagd sind. Sehen oft erheblich fertiger aus als ihr Fang.Die Bilder stammen aus einer Nische, in der sie sehr wohl auch hätten bleiben können. So können wir kurz lächeln. Fisch dagegen, wissen wir seit dem überraschenden Ausbruch des jüngeren Mittenzwey in Emil und die Detektive, ist doch was Feines. Und schmeckt besser, als er hier aussieht.Placeholder infobox-1