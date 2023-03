Bloß alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

52;nden und in anderen Farben, die Unterströmungen des Romans bilden, in denen die unzuverlässige Erzählerin langsam zu ertrinken droht.Wenn Antonia Baum ihren Roman Siegfried nennt, dann steckt darin der Abgleich mit einer sagenhaften Figur. Und wenn dem so ist, dann ist der Held erheblich geschrumpft: Siegfried ist kein Drachentöter und nicht das Ergebnis von Ehebruch und Inzest wie in Wagners Mythos, sondern macht in Immobilien. Er ist der Stiefvater von Antonia Baums Ich-Erzählerin. Sie kennt ihn als beruhigende Konstante, an der Oberfläche ein Bild aus Stärke, Orientierung und konstanter Beschäftigung, eine Form von gut gekleideter Ordnung. Eine typische Vaterfigur der 1980er und 90er Jahre, selten zu Hause, eher mit dem Blick auf Größeres, als die Probleme der Familie. Siegfrieds Vater trug die Uniform der SS (Antonia Baum schreibt das nicht direkt, erwähnt aber „Adler und Hakenkreuz“), von ihm ist eine Fotografie, Wohlstand und ein Feuerzeug geblieben. Und emotionale Kühle. An dem Morgen, als sich die Erzählerin selbst in eine Klinik einweist, oder zumindest dafür in die Klinik fährt, ist sie aus einem Traum aufgewacht, der ihr Siegfrieds Tod kündet. Wir lernen nach langen Ausflügen in ihre westdeutsche Kindheit, dass Siegfried keine übermenschlichen Kräfte mehr hat, ihm geht es nicht gut, er hatte einen Infarkt.Es ist verlockend, hart und verächtlich zu sein„Alles, was ich will“, beginnt das dritte, längste Kapitel, „ist herausfinden, was passiert ist und warum wir jetzt da sind, wo wir sind. Ich will versuchen, dabei fair zu bleiben. Ich muss aufpassen, es ist verlockend, hart und verächtlich zu sein mir selbst gegenüber. Weil das als Ausweis besonderer Redlichkeit und Integrität gilt, aber auch weil ich es lange geübt habe, mit Hilde als Lehrerin.“ Das ist ein heftiger Anspruch, bevor wir uns dem zuwenden, müssen wir eben noch einen Schlenker zu Hilde machen: Stief-Großmutter, die den musternden, alles einordnenden Blick an ihren vergötterten Siegfried weitergibt, von klein auf auch mit der Erzählerin übt. Mit diesem Anfang des dritten Kapitels aber lernen wir eine Art Funktional kennen, das den Roman vorantreibt, ausmacht, die Gemengelage hergestellt hat – Härte und Verächtlichkeit, die als Johanna Haarers Erziehungsmuster den Nationalsozialismus weit überlebte. Und sich noch heute tief in Familien eingegraben hat.Im Zentrum der Figurenkonstellation steht auch nicht Siegfried, sondern die Erzählerin selbst. Sie kann die Beschädigungen und das immer deutlichere Abdriften von den natürlichen Zielen der bürgerlichen Gesellschaft kaum mehr verbergen. Da ist all die Mühe, die ihre Existenz als Schriftstellerin, Mutter und Partnerin von Alex macht. In ihrer Beziehung helfen keine festgefügten Rollen mehr, keine traditionelle Aufteilung der emotionalen und finanziellen Zuständigkeiten im Familienleben, der Verpassensdruck ist hoch: „Bei Instagram bauten die Leute Häuser und kriegten ihr zweites Kind.“ Alle wollen sich identifizieren mit und erfüllt sein von dem, was sie tun.Nur hat sich die Erzählerin dafür ausgerechnet einen Alex ausgesucht, der noch in der DDR geboren ist (seine Eltern sind eine ganz wunderbare Kleinbürger-Miniatur aus Angst, Plattenbau und Urlaubserzählung), ein sympathischer, eher verantwortungsloser Hänger – sie bringt das Geld und den Anspruch in die Beziehung. Er dagegen arbeitet in einer Bar, träumt sich immer noch an die Filmhochschule, während sie mit einem zweiten Roman nicht zu Potte kommt. Antonia Baum klammert sie aneinander, wie zwei, die alleine besser zurechtkämen, aber weniger wären. „Liebe“ soll das zwischen ihnen sein, dieses ebenso mythische, wie kitschige Prinzip, das uns in Literatur und Alltag immer da begegnet, wo wir keine besseren Erklärungen haben. An Struktur und Ideen, wie sie das Leben bewältigen wollen, mangelt es jedenfalls beiden Figuren. „Warum“, fragt die Erzählerin, in einem Moment als die Erschöpfung sie aller Ornamentik entledigt, „war er nicht wie ich?“ Ganz klar, wenn dann die Tochter (mit dem furchtbaren Namen Johnny) mit der Suppenkelle den Fliesenboden in der Küche malträtiert, explodiert alles zwischen ihnen. Wenn die Erzählerin mit einem Lektor-Benjamin fremdgeht, ihm davon berichtet, hängt alles in Fetzen.Ein Ritt auf der Rasierklinge oder: fesselnde Gegenwarts-IntrospektionDas Chaos der Welt spiegelt sich hier im handlichen Format der Familie. Und weil das nicht der erste Roman aus solchen Zutaten ist, hätte er alles Zeug zu Kitsch und literarischem Scheitern – wenn nicht Antonia Baum mit ihrer wunderbaren, mürben Sprache, zarten Andeutungen und räsonierenden Gedankensprüngen eine großartige, atemberaubende Komposition daraus basteln würde. Ein Ritt auf einer Rasierklinge, eine fesselnde Gegenwarts-Introspektion mit einem Ende, an dem eine Verwechslung steht: Die Klinik, der Arzt sollen der Erzählerin eine Pathologisierung ihres (also irgendwie auch unseres) Zustandes liefern. Er soll beruhigen und erklären. Soll gewissermaßen das leisten, was Siegfried nicht mehr kann, weniger, weil er einen Infarkt hat, oder wegschaut, sondern weil herauszufinden, was passiert ist und warum wir jetzt da sind, wo wir sind, ein Risiko bedeutet, vor dem Siegfried klein erscheint. Das Risiko nämlich, das uns alle betrifft: Die Dinge selbst ändern zu müssen.