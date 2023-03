Der digitale Freitag Mit Lust am guten Argument Kostenlosen Probemonat sichern

bewegung“ à la 68 greift um sich und dazu passend steht auf vielen Schildern: „Manu, tu nous mets 64, on te met Mai 68“ (Du drückst uns die 64 auf, wir Dir den Mai 68). Macron: „Ich lebe nicht in Reue ...“Nach den tumultartigen Szenen in der Assemblée Nationale vor einer Woche, nachdem die Reform durch den umstrittenen Verfassungsartikel 49.3., also ohne Abstimmung durch das Parlament, entschieden wurde, hatte Emmanuel Macron noch versucht, schnell zum daily business überzugehen. Als er Mitte dieser Woche in einem TV-Interview gefragt wurde, ob er irgendetwas bereue, etwas falsch gemacht habe, antwortet er erwartungsgemäß, er bereue nur, nicht überzeugend genug die Notwendigkeit der Reform vermittelt zu haben. Anders gesagt: Ihr rafft nicht, dass es nicht anders geht! „Ich lebe nicht in Reue, sondern mit Willen, Hartnäckigkeit und Pflichtbewusstsein“, fügte er hinzu.Um jeden Preis will er sich den Nimbus des Reformers zum politischen Erbe machen. Allen Widerständen zum Trotz und sei es gegen das eigene (uneinsichtige) Volk, gegen die „störrischen Gallier“, wie er sie einst bezeichnete. Um den Protesten auf der Straße den Wind aus den Segeln zu nehmen, wäre er gerne schnell auf die internationale Bühne geflüchtet.Aber weil die Distanz Macrons zu den Franzosen jetzt schon so unüberwindbar, hat der Élysée in letzter Minute die Notbremse gezogen und den für kommende Woche geplanten Besuch des britischen Königs in Versailles abgesagt. Zu viel Kritik war schon im Vorfeld laut geworden: Auf der einen Seite brennen Bushaltestellen und Müllberge, liefert sich die Polizei Straßenschlachten mit den Demonstrierenden in einer Wolke von Tränengas, bleiben Schienen, Schiffe und Schulen blockiert! Wie in einem Guerilla-KriegAuf der anderen Seite hätte der Besuch Bilder erzeugt von einem Macron, der an der Seite von Charles III. im Garten von Versailles flaniert, als ginge ihn die Gewalt und die Wut auf den Straßen nichts an. Bislang schickte er für das operative Geschäft seine Premierministerin Élisabeth Borne an die Front, die vermutlich sehr schlecht schläft dieser Tage. Und auf den Straßen spielen sich Nacht für Nacht Szenen wie aus einem Guerillakrieg ab. Die Gefahr nimmt zu, dass der heftige Zusammenprall von Polizei und Demonstranten Menschenleben kostet. Ein starker Präsident, der Emmanuel Macron so unbedingt seien will, müsste versuchen, zu beschwichtigen, Angebote auf den Tisch legen, wieder mit den Gewerkschaften reden, vor allem aber die jungen Leute ansprechen und ihnen Perspektiven geben, die mehr als hohle Floskeln sind.Aber von all dem ist bislang nichts zu sehen. Und selbst wenn die Proteste in den kommenden Tagen doch an Dynamik einbüßen: das Feuer, das Macron durch seine Ignoranz und Arroganz selbst weiter anheizt, könnte jederzeit wieder aufflammen. Und was sich als, wenn auch noch diffuse, neue Jugendbewegung zusammenbraut, könnte seine größte Zeit noch vor sich haben.