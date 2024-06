Emmanuel Macron spielt mit dem Feuer: Jupiter will’s wissen

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

sprechen. Nur wird es diesmal nicht um die Verteilung von Posten in Straßburg gehen. Nein, hier spricht Paris, jetzt geht’s ans Eingemachte. Den überwältigenden Sieg des rechtspopulistischen, in Teilen rechtsextremen Rassemblement National (RN) unter Vorsitz des Spitzenkandidaten für die Europawahlen Jordan Bardella nahm Macron zum Anlass für dieses Manöver. Man erzählt sich, dass nur ein winziger Kreis in den Plan eingeweiht war, Premierminister Gabriel Attal gehörte nicht dazu. Wie 2019 erreichte der RN den ersten Platz, aber diesmal mit knapp 32 statt 23 Prozent; der Abstand zum zweitplatzierten Macron-Bündnis Renaissance beträgt gigantische 17 Prozent.Bei den Europawahlen gilt das Verhältniswahlrecht, 30 Abgeordnete kann der RN jetzt nach Straßburg und Brüssel schicken. Bei nationalen Wahlen hingegen treten die beiden Bestplatzierten der ersten in einer zweiten Runde an. In dieser ging der RN bisher leer aus, obwohl es in der ersten Runde vielerorts stärkste Partei geworden war, weil sich Wähler in der Stichwahl hinter den Gegenkandidaten sammelten, egal welcher Couleur. Schon seit seiner Gründung beklagt der RN seine am eigenen Stimmanteil bemessen mangelnde Präsenz im französischen Parlament.Die Assemblée Nationale ist seit den letzten Wahlen 2022 Macrons Achillesferse. Ohne eigene Mehrheit muss er ringen, statt zu regieren. Für jedes Gesetzesvorhaben kratzt er mühsam Stimmen zusammen, mal im linken, mal im rechten Lager, oder aber er bemüht Artikel 49.3 der Verfassung, eine Art Notstandsdekret, um Reformen ohne Zustimmung des Parlaments durchzupeitschen. Macrons Alliierte Élisabeth Borne griff als Premierministerin in anderthalb Regierungsjahren 23-mal zu Artikel 49.3, diesem Inbegriff politischer Handlungsunfähigkeit. Damit soll in drei Wochen Schluss sein. Kann Macrons Flucht nach vorn zum Befreiungsschlag werden?Emmanuel Macron steht mit dem Rücken zur WandDer Präsident sprach in seinem flotten sonntäglichen Fünfminüter von einem Akt des Vertrauens in die Demokratie und einer unumgänglichen Klärung der Verhältnisse. Es ist mehr als fraglich, ob Frankreich diese gönnerhaft vorgetragene Chance bei den Urnengängen am 30. Juni und 7. Juli in Macrons Sinne nutzt.Vor der EU-Wahl hatte er in Dresden gewarnt, Europa stehe an einem „beispiellosen Moment seiner Geschichte“. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine betonte er wiederholt die Möglichkeit eines Einsatzes französischer Bodentruppen. Der Versuch, auf internationaler Bühne als Vorzeigeeuropäer und Kämpfer für eine starke Rolle Frankreichs in der EU und in der Welt zu brillieren, liegt ihm näher als das innenpolitische Spielfeld. Das überließ er seinem 35-jährigen Premier Attal. Folglich gilt Macron zu Hause vielen als arrogant, abgehoben und dem Volk entrückt.Ganz anders Jordan Bardella, der trotz seines geschniegelten Äußeren mit stets gut sitzendem weißen Hemd jenen Ton trifft, der viele von wirtschaftlichen und internationalen Krisen verunsicherte Franzosen erreicht. Wie bei der AfD in Deutschland wählen viele die Partei nicht, weil sie rechtsextrem ist, sondern obwohl sie es ist, nach dem Motto: Versuchen wir es mal, schlimmer kann’s nicht werden.Sollte die Parlamentswahl einen ähnlich überragenden Sieg des RN wie bei der Europawahl bringen, müsste die Partei den nächsten Premierminister stellen. Dafür kommt Bardella oder seine politische Ziehmutter Marine Le Pen infrage. Die ließ noch am Wahlabend verlauten, ihre Truppen stünden bereit, könnten ohne Zögern das Ruder übernehmen. Dann käme es zu einer „cohabitation“, in der Regierung und Präsident aus unterschiedlichen politischen Lagern stammen. Macron könnte dies nutzen, um die Rechten à la „Seht her, auch sie können keine Wunder bewirken“ zu entzaubern.Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2027 wäre dies die Strategie, den Gegner erst an Bord zu holen, um ihn dann kopfüber im Wasser zu ertränken. François Mitterrand hat dies einst mit den französischen Kommunisten erfolgreich praktiziert. Allerdings wäre damit für die nächsten drei Jahre ein permanenter Kampf zwischen dem Präsidenten und der dann europafeindlichen, nationalistischen Regierung vorprogrammiert.Ein linker „Front Populaire“Macron spekuliert offenbar darauf, dass die Aussicht auf eine RN-Regierung die Wähler und Wählerinnen zum Innehalten und Einlenken bewegt. Aber kann der Präsident als Feindbild vieler wirklich davon profitieren? Wohl kaum. Deswegen kommt es vor allem darauf an, was die anderen machen. Das linke Lager hat innerhalb von 24 Stunden einen „Front Populaire“ zustande gebracht, es will mit Einheitslisten antreten, um dem Druck von rechts etwas entgegenzusetzen.Derweil drängt Eric Ciotti, Chef der konservativen, bei der Europawahl mit sieben Prozent knapp an der Bedeutungslosigkeit vorbeigeschrammten Les Républicains auf einen Schulterschluss mit Le Pen, Bardella und deren RN bei der Parlamentswahl.Emmanuel Macron spielt also mit dem Feuer, steht mit dem Rücken zur Wand, setzt alles auf eine Karte und könnte sich verzocken. Das passt zu seinem Spitznamen Jupiter: der Gott der Götter, der Blitze schleudern, der Donner und Regen schicken kann. Spätestens am 7. Juli, nach der zweiten Wahlrunde, wird klar sein, ob dieses Jupiter-Exemplar nun ein leichtsinniger Hasardeur ist oder ein ausgebuffter Taktiker.