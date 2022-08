Wenn es Deutschland nicht gäbe, müsste es erfunden werden. Der amerikanische Schriftsteller Thomas Wolfe (1900 – 1938) ist für Liebeserklärungen zu haben, soll ein „altes, ehrwürdiges Land in Europa“ gerühmt werden. 1926 zum ersten Mal, danach fast Jahr für Jahr, bereist er Deutschland, sieht Heidelberg, Mannheim, Wiesbaden, Frankfurt, Köln, Freiburg, Berlin, den Schwarzwald und die Münchner Pinakothek. Er ist von Eindrücken hingerissen, berauscht, manchmal betäubt, es fesseln ihn Zauber und Mysterien. Was bleibt von dieser Hingabe, wie viel Passion lässt sich erneuern bei einem Wiedersehen im Sommer 1936? Wenn man auch deshalb anreist, um die Olympischen Spiele in Berlin zu sehen?

Wolfes Familiensaga Schau heimwärts, Engel, 1932 im Rowohlt-Verlag erschienen, verkauft sich glänzend. 1936 folgt als Geschichte des großen Atems der Roman Von Zeit und Strom. Auch dieses Buch findet Zuspruch, selbst wenn zunächst nur gut 5.000 Leser zugreifen. Die Rhapsodien des stürmischen Erzählers aus der fiktiven Stadt Altamont in North Carolina lassen sich vorzüglich übersetzen – eine Sprache wie aus Gold. Beide Werke sind zu amerikanisch, so unverkennbar einem außereuropäischen Kulturkreis verhaftet, als dass sie Gefahr laufen würden, auf den Index der Reichskulturkammer zu geraten. Mitte der 1930er Jahre scheint Wolfe in Deutschland populärer und anerkannter zu sein als in den USA. Was würde er verlieren, sollte er sein Renommee durch einen resoluten Verriss des NS-Systems aufs Spiel setzen?

Da es die deutschen Devisen-Gesetze verbieten, größere Reichsmark-Beträge ins Ausland zu transferieren, müssen die Rowohlt-Honorare in Deutschland verzehrt werden. Kurz entschlossen bucht Wolfe Ende Juni 1936 eine Schiffspassage beim Norddeutschen Lloyd, um „die andere Hälfte meiner Herzensheimat“ wiederzusehen, in der nun die Hakenkreuze wehen und die braunen Bataillone durch die Straßen ziehen. Die Tantiemen erlauben es, in Berlin für Wochen im „Hotel am Zoo“ abzusteigen, mit Blick auf den Kurfürstendamm, auf dem Sprung zum Tiergarten mit den Gondeln am Neuen See, den Schwänen und Seerosen. Wolfe trifft alte Freunde wie Heinz Maria Ledig-Rowohlt, den unehelichen Sohn seines Verlegers Ernst Rowohlt, verliebt sich in die blonde Elsa, die er zuerst als teutonisches Mannweib verkennt, schlürft nachts um drei Hühnersuppe in der Kutscherkneipe von Änne Maenz und trinkt krügeweise Moselwein bei „Schlichter“ in der Lutherstraße. Es gibt sie noch, die Künstlerlokale hinter dem Tauentzien und rings um die Gedächtniskirche aus dem Berlin einer versunkenen, der Weimarer Zeit. Nur die illustren Gäste von einst bleiben aus, der Regisseur Max Reinhardt, Max Liebermann vom Malerstammtisch im „Romanischen Café“, Bertolt Brecht und Kurt Weill, die in einem Separee bei „Schlichter“ mit Theaterdirektor Ernst Josef Aufricht die Aufführung der Dreigroschenoper am Schiffbauerdamm aushandeln.

Wie konnte es Thomas Wolfe entgehen?

Wolfe schreibt nach Hause, er erlebe einen Sommer, den er als viel zu kurz empfinde „für die fast unerträgliche Freude“, die plötzlich in sein Leben eingebrochen sei. Merkt er nichts? Seine Freunde sind verblüfft und verstört. Leben sie in einem anderen Land als dem von Wolfe besuchten? Sie raunen von Bekannten in Konzentrationslagern, mahnen zur Vorsicht, deuten an, dass Schriftsteller und Schauspieler verhaftet und nie wieder aufgetaucht seien. Wie kann diesem jungen Amerikaner, der in seinen Werken so viel sieht – so viel mehr als jeder andere –, entgehen, wie sich Deutschland verändert hat?

In Wolfes Vermächtnisroman Es führt kein Weg zurück, nach dem frühen Tod des Autors im September 1938 von seinen Verlegern in den USA aus hinterlassenen Manuskripten zusammengefügt, ist ein Abschnitt dem Aufenthalt 1936 in Berlin gewidmet. Wolfe schreibt, anfangs nicht geahnt zu haben, was ihm bei seiner Abreise zur Gewissheit wird: Mit dem „alten Deutschland in all seiner Wahrheit und Pracht“ ist es vorbei, es sei der Seuche allgegenwärtiger Angst verfallen.

Der Regisseur Rolf Hädrich (1931 – 2000) wählt dieses Kapitel 1972 als Vorlage für seinen Film Erinnerung an einen Sommer in Berlin, eine Komposition aus fiktiven Spielszenen und authentischem Material. Gezeigt werden der Weg des Olympischen Feuers durch Berlin, die Eröffnung der Spiele durch Adolf Hitler am 1. August 1936, der 8,06-Meter-Weitsprung-Weltrekord des Schwarzen US-Amerikaners Jesse Owens. Zeitzeugen wie Leni Riefenstahl treten auf, die Regisseurin des Olympiafilms, Hitlers Rüstungsminister und Architekt Albert Speer oder Martha Dodd, Tochter des US-Diplomaten William Edward Dodd, von 1933 bis 1937 Botschafter in Berlin.

Eine Art unheimliche Tragik

Dazwischen, wie von einer grellen Sonne geblendet, taumelnd hin- und hergerissen und von der Furcht geplagt, um sein Glücksgefühl gebracht zu werden: Thomas Wolfe. Hädrich gibt der Sympathie des Künstlers für das deutsche Volk viel Raum, um schwärmerische Faszination abzubilden und ihr gerecht zu werden. Er lässt Wolfe aufbrausend hadern mit dem Misstrauen und der konspirativen Sprache seiner Freunde, ihrem „Verfolgungswahn“ und Verweifeln an den perfiden Maskeraden des Naziregimes. Gedreht wird der Film im Jahr der Sommerspiele von München – 36 Jahre nach Olympia 1936 in Berlin. Manche Szene überlagert (und belagert) die Botschaft, die Spiele damals sind keine unwiderrufliche Vergangenheit, wie sehr es auch den Anschein hat. Es gibt keinen Weg zurück und keinen daran vorbei. Albert Speers Lichtdom aus Scheinwerfern der Wehrmacht, das Geläut der Olympiaglocke, über Lautsprecher auf die Straßen Berlins übertragen wie die Wettkämpfe, das monumentale Stadion als Arena der Gladiatoren, das jubelnde Publikum, die perfekte, fast beiläufig erledigte Organisation. Der NS-Staat nimmt sich 16 Tage Zeit, die Aura eines glitzernden Erfolgs auszukosten, der strahlt und überwältigt. Die Welt soll wissen, dass die Deutschen in einem modernen Land leben. Und dass sie nichts auszustehen haben. Wo sind sichtbare Beweise für Repressionen und Gewaltherrschaft? – fragen Olympia-Touristen aus den USA, fragt auch Wolfe und wird eines Besseren belehrt. Als eine Soiree zu seinen Ehren stattfinden soll, wird er gefragt, wen er treffen wolle. Als der Gast einen Namen nennt, zeigt der Gastgeber ein versteinertes Gesicht. Der Genannte sei Chefredakteur einer Zeitung gewesen, die verboten wurde. Wenn der auftauche, würde das andere Gäste brüskieren. Leider, nein, das gehe nicht.

Später, zurück in den USA, wird Wolfe notieren, er habe allmählich begonnen, „hinter all diesen kleinen Erlebnissen eine Art unheimliche Tragik zu spüren“. Noch in Berlin sieht er Menschen, die ihm viel bedeuten, den Lebensmut verlieren, weil sie dieser Tragik ausgeliefert sind. Wolfes Abreise wird zu keiner Flucht vor dem schwer Durchschaubaren, einer Befreiung aber gleicht sie schon. Rolf Hädrich will seinen Helden nicht aus der „Herzensheimat“ entlassen, ohne ihn in eine der Schlüsselszenen gestellt zu haben, die im Buch Es führt kein Weg zurück Wolfes Bruch mit Deutschland besiegeln.

Im Zug unterwegs nach Paris muss er erleben, wie ein im gleichen Abteil reisender jüdischer Anwalt verhaftet wird, der offenbar auf Zuflucht in Frankreich hofft. Um dort zu überleben, versucht er, in einem Koffer Geld herauszuschmuggeln, scheitert und weiß, dass er nun nirgendwo mehr überleben wird. Zollbeamte und Polizisten führen ihn ab, ein ganzer Bahnhof – es ist der in Aachen – schaut zu. In diesem Augenblick habe er gefühlt, so Thomas Wolfe, sich „nicht von einem Menschen, sondern von der Menschlichkeit“ zu verabschieden. Gibt es noch einen Weg zurück? Wohin sollte er führen? Zur Einsamkeit der Kiefern im Grunewald, den weißen Segeln auf dem Wannsee? Den dahingleitenden Straßenbahnen auf dem Kurfürstendamm? Deren Schotter sei so sauber, als hätte man ihn mit einem Handbesen gefegt. Wolfe hat das von seinem Hotelzimmer aus als deutsche Perfektion bewundert und beschrieben.