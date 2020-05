Berlin 1945 - 2020 Ist die Vorstellung absurd oder angebracht, dass sich Angela Merkel und Wladimir Putin zum 75. Jahrestag des Kriegsendes in Wolgograd oder Berlin-Treptow begegnen?

Wäre ein deutsch-russischer Händedruck, der Vergangenes als Überwundenes besiegelt, auch in Berlin denkbar – am Fuße des sowjetischen Ehrenmals in Treptow