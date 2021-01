Rechtsextremismus Nach dem Kapitol-Sturm wird lautstark ein „Angriff auf die Demokratie“ beklagt. Doch entsetzen sollte vielmehr, wie halbherzig sie verteidigt wird – auch in Deutschland

Wie das Kapitol in Washington war das Reichstagsgebäude in Berlin nicht ausreichend geschützt, obwohl absehbar war, was heraufzog