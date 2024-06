Warum der Osten das Russland-Bashing der SPD nicht mitmacht

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

auf dieses Engagement mit einem erheblichen Prestigeverlust verbunden wäre. Als Formel kristallisiert sich heraus, die Ukraine stellt und opfert die Soldaten, die Verbündeten im Westen sorgen für Waffen und Geld.Eine in ihrer Verantwortungslosigkeit schwer zu übertreffende SuggestionAlso gilt die Maxime, es führt kein Weg zurück. Wir müssen der Ukraine beistehen, diesen Krieg bis zu einem militärischen Patt führen zu können. Schwerlich bis zu einem Sieg, auch wenn in Brüssel, Berlin, Paris oder anderswo so getan wird, als könne es den geben – eine in ihrer Verantwortungslosigkeit schwer zu übertreffende Suggestion. Sie blendet aus und das bewusst, mit welchen militärischen Ressourcen, vor allem aber, weshalb Russland diesen Krieg führt. Weniger imperiale Ambitionen als elementare Sicherheitsinteressen sind dafür ausschlaggebend. Die NATO mit dem Mitglied Ukraine als Standortfaktor könnte – wenn sie wollte, und warum sollte sie nicht wollen? – Russland als Übermacht und Bastion auf seiner Türschwelle nach Belieben politisch domestizieren. Das nicht hinnehmen zu wollen, fußt auf legitimen Interessen, wie sie jeder Staat hat, wenn auch nicht jeder denen so Geltung verschaffen kann und will wie die Russische Föderation. Was im Übrigen seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine völlig übersehen wird, ist der Umstand, dass in Moskau eine durch und durch geostrategisch grundierte Osterweiterung der NATO (seit 1999) als unumstößlich hingenommen wird, obwohl damit für Russland erhebliche Sicherheitsverluste einhergehen.Gibt es keinen Weg zurück, wie Kanzler Scholz gegenüber einem handzahmen ARD-Interviewer zu erkennen gab, wohin führt dann dieser Weg? Man hätte nachfragen können, was nicht geschah. Der Skepsis im Osten wird das keinen Abbruch tun, dem Wahlverhalten erst recht nicht, auch wenn Scholz diesmal wohlweislich darauf verzichtet hat, die Friedenswilligen als arglose Trottel oder erbötige Handlanger Wladimir Putins zu diffamieren. Die Umfragewerte für die SPD raten zur Mäßigung.Mag für die Stimmung im Osten die Angst ausschlaggebend sein, auf irreversible Weise in den Ukraine-Konflikt verstrickt zu werden, so gibt es auch anderes, was meinungsbildend wirkt. Ins kollektive Gedächtnis ist die Sowjetunion nicht nur als Besatzungsmacht eingeschrieben, auch als Partner und Verbündeter, mit dem man zu tun hatte, sich arrangierte, teilweise freundschaftlich verbunden war. Zehntausende bereisten das Land, um Betriebe zu besuchen, Bekannte wiederzutreffen und sich aufgenommen zu fühlen. Und das zu einer Zeit, als es in Russland, Weißrussland oder der Ukraine nirgends Familien gab, die keine Väter, Mütter, Töchter und Söhne während des deutschen Angriffskrieges verloren hatten. Was man immer wieder hörte, was mit Scham erfüllte, war der Satz: Niemand und nichts ist vergessen, aber euch wollen wir das nicht mehr anlasten. Wer wie der Autor seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee (NVA) ableistete, konnte gelegentlich das sowjetische Patenregiment besuchen und sich einen Eindruck davon verschaffen, unter welch bescheidenen, oft prekären Bedingungen die Soldaten dort ihre Dienstzeit von mindestens zwei Jahren ableisteten, ohne auch nur einmal auf Urlaub nach Hause fahren zu können.Nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges wird im Osten die Russland-Verdammung verweigertDies hat ein – gewiss oft diffuses, aber nicht zu leugnendes – Gefühl begründet, sich diesem „großen Land“ gegenüber weder in Feindschaft noch Missachtung zu verlieren. Wie bei so vielem anderen auch, sah sich die nach 1990 beanspruchte westdeutsche Deutungshoheit außerstande, diesen Teil der Geschichte zu respektieren, geschweige denn ihm gerecht zu werden. Es könnte sein, dass sich auch deshalb ein Teil der Ostdeutschen der nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges vorherrschenden Russland-Verdammung verweigert. Es war nicht zuletzt der Zurückhaltung der sowjetischen Führung zu verdanken, dass beim Untergang der DDR 1989/90 kein Schuss fiel. So lange ist das nicht her.Auf die ostdeutschen „Eigenmächtigkeiten“ reagieren Politik und Medien mit den üblichen Plattitüden wie dem „Nichtankommen in der Demokratie“. Als hätte nicht Kanzler Scholz gerade im ARD-Sommerinterview betont, wie die gemeint ist: Wer die geltende Ukraine-Politik ablehnt, mag das tun, für die derzeitige Bundesregierung ist dies jedoch vollkommen irrelevant.Eingebetteter Medieninhalt