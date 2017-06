Debatte Critical Whiteness ist sinnvoll, gerade in den Afrikawissenschaften. Etwas liberaler dürfte sie allerdings sein, findet unsere Autorin

Nach dem Ende meiner Schulzeit entschied ich mich für ein Studium der Afrikawissenschaften und der Neuen deutschen Literatur. Unklare Jobperspektiven waren damit vorprogrammiert, doch das störte mich nicht sonderlich, ich wollte später „irgendetwas“ im kulturellen oder interkulturellen Bereich machen. So führte mich meine Wahl an das Seminar für Afrikawissenschaften einer großen deutschen Universität, wo ich mit Enthusiasmus das Studium begann. Bald kam ich in Kontakt mit der Critical Whiteness, die ich für eine gute Sache hielt (siehe dagegen Freitag 16/2017). Sie nimmt sich die blinden Flecken und Privilegien der weißen Dominanzkultur vor, kritisiert die Ungerechtigkeiten und Unterschiede im Zugang zu materiellen und gesellschaftlichen Ressourcen. Ich war umso mehr angetan, als „Schwarzsein“ und „Weißsein“ nicht von allen Theoretikern und Theoretikerinnen der Critical Whiteness als biologische Kategorien gedacht werden. Bei Susan Arndt zum Beispiel geht es nicht (nur) um Hautpigmentierung. Schwarzsein meint in ihren Büchern die Position in einem gesellschaftlichen Machtfeld, die auch eine weiße, verarmte, alleinerziehende Mutter, die für sechs Euro bei einem Sicherheitsdienst jobbt meinen kann.

Fast alle Studierenden am Institut hatten ein Praktikum in einem ärmeren Land absolviert, hatten Brunnen gebaut oder Kinder betreut, und dabei nicht nur ein starkes Gerechtigkeitsempfinden ausgebildet, sondern auch das schlechte Gewissen, privilegiert aufgewachsen zu sein. Das machte sie empfänglich für quälende Fragen, die im Grunde genommen der Wahl ihre Studiums die Basis entzogen. Wie konnte man an einer Universität in Europa studieren, wo nahezu ausschließlich weiße, westliche Dozenten und Dozentinnen lehren? Und war ihre Lehre nicht notwendig Ausdruck ihrer Privilegien? Anders gesagt: War das „Afrika“, das man sich aneignete, nicht ein Konstrukt, das kritisch hinterfragt werden musste?. Aber wie konnte das gelingen? Es gab nicht nur keinen authentischen Zugang zu „Afrika“, es gab vielleicht überhaupt keinen legitimen Zugang. Mit großen Augen erzählte mir ein Student, man müsste eigentlich das gesamte Afrika-Asien-Institut schließen, weil es „otherte“. (Dieser Begriff der postkolonialen Theorie meint die Konstruktion eines „Anderen“, der hierarchisch und diskursiv unterlegen ist.)

Besonders intensiv wurde die Sprache befragt. Sprache kann bekanntlich verletzen, sie ist sicherlich die schärfste Waffe in der Herabsetzung des anderen. Wie konnte man über Afrika sprechen, ohne zu verletzen? Konnte man es als Weißer überhaupt? Die Kultur- und Geisteswissenschaften scheinen regelrecht verseucht von rassistischen Begriffen, Konzepten, Weltsichten. Selbst der aufklärerische Humanismus ist infiziert, predigt er doch den Entwicklungsgedanken, der die Welt in Entwickelte und Unterentwickelte teilte, gleich mit. Aber was konnte man tun, außer sensibel zu sein? Sensibel gegenüber allen möglichen kolonialen und rassistischen Zeichen und Formen, verborgenen und so offenen wie die Mohrenstraße in Berlin-Mitte, die umbenannt gehört.

Womit wir bei meinem eigenen Fall angelangt wären. Ich heiße Mohrmann, Marie Mohrmann. Während andere Studierende die Vermeidung des „M-Worts“ und des „N-Worts“ ohne Probleme einfordern konnten, und dies auch ständig taten (zuweilen glaubte man, es sei die Hauptarbeit in diesem Studiengang), befand ich mich selbst in der Position der inkonsequenten Störperson, die mit ihrem Nachnamen ständig alle triggert, einschließlich ihrer selbst. Dass mein Nachname belastet ist, konnte ich ja nicht abstreiten. Wollte es auch gar nicht, bis heute finde ich Political Correctness gut und lehne rassistische, sexistische oder anderweitig abwertende Sprache ab.

Andere Sensibilitäten

Als Ausweg aus meinem tragikomischen Namensproblem hätte ich heiraten können. Das fand ich aber konservativ und wollte daher damit nichts zu tun haben. Alternativ besprach ich mit meiner Familie (vier Generationen) die Möglichkeit einer sonstigen Namensänderung. Schon im Alter von vier Jahren wusste meine Tochter, dass mit unserem Namen etwas nicht stimmte. Meine Oma, die als Ethnologin übrigens aus Perspektive der Postcolonial Studies an akademischen Konstruktionsprozessen von Kultur nicht unbeteiligt war, schickte mir ausgeschnittene Zeitungsartikel mit unterstrichenen Zeilen zum Thema rassistische Sprache zu. Mein Vater war – vermutlich aus sentimentalen Gründen – strikt gegen eine Namensänderung und fragte mich bei jedem meiner Besuche ängstlich, ob ich schon anders heißen würde. Auch appellierte er an einen simplen Humanismus, wonach doch „immer noch der Mensch“ und das, was er tut, zähle, nicht der Name, den er trägt.

Leider machte ich mich mit meiner Weigerung, den Namen zu ändern, auch nach meiner eigenen Auffassung der Perpetuierung kolonialer rassistischer Sprache und der möglichen Verletzungen anderer schuldig. Ich fühlte mich wie jemand, der Umweltschutz zwar gut findet, aber seinen Müll nicht sortiert, oder wie jemand, der Vegetarier bewundert, aber ständig selbst Fleisch isst. Auch wusste ich nicht, wie ich meine Handouts für die Uni beschriften sollte. Sollte ich Marie M-Wort-Mann dahin schreiben, um niemanden potenziell zu triggern? Eine Dozentin sagte mir, sie würde es nicht mit sich vereinbaren können, einen Namen mit rassistischen Spuren zu tragen; selbst Susan Arndt schrieb ja in einem ihrer Bücher, Leute, die mit derartigen Namen herumliefen, sollten ihn ändern, um nicht länger zu verletzen.

Mein Nachname hatte mich vollends zur neurotischen Projektionsfläche gemacht, und dadurch entwickelte ich nun fatalerweise eine andere Sensibilität. Die Critical-Whiteness-Studies erinnerten mich zunehmend an eine DDR, die ich allerdings nur als Kind erlebt hatte. Ich nahm die Szenen kritischer Auseinandersetzung am Seminar immer öfter als Groteske wahr. Oft weigerten sich die Studierenden, bestimmte Texte schlicht zu lesen, die sie als rassistisch empfanden. Auch wenn es um anerkannte Historiker ging oder historisches Quellenmaterial. Zum Problem wurde auch nur die Erwähnung von Begriffen wie „Entwicklung“ oder „Zivilisation“. Auch wunderte ich mich, wofür die Studierenden Interesse aufbringen konnten. Hierzu zählte zum Beispiel das kritische Lesen von rassistischen „Stellen“ im Kinderbuch Pippi Langstrumpf.

Gab es denn nicht wichtigere Dinge? Als bizarr empfand ich auch eine Situation, bei der ein südafrikanischer Gastwissenschaftler einen afrikanischen Autor zitierte. In diesem Zitat tauchte das Wort „Nigger“ auf, es war kritisch beziehungsweise satirisch kontextualisiert. Von Seiten der Studierenden wurde dennoch protestiert. Die Verwendung solcher Begriffe sei zu unterlassen. Der Literaturwissenschaftler war während der Apartheid selbst als sogenannter „Coloured“ klassifiziert und diskriminiert worden, nun verbaten ihm weiße Studierende den Mund. Manche Dozenten beklagten sich, dass unter den Studierenden ein zunehmendes Klima der Angst herrsche, sich in den Seminaren zu äußern. Der latente Rassismusvorwurf war ständig präsent und manche gingen verbal „wie auf Eiern“, um ja niemandem wehzutun.

Bei einer Studienfahrt nach Oxford wollte ich ins Theater gehen. Es wurde Shakespeare gebracht, ausgerechnet Othello. Der (M-Wort) von Venedig. Ich versuchte eine Kommilitonin dazu zu bewegen, mitzukommen, aber sie hatte Angst, wie sie sagte. Angst, dass in der Aufführung koloniale und rassistische Muster reproduziert würden. Also ging ich allein und hörte mir das Stück auf Oxford-Englisch an. Tatsächlich kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob Blackfacing angewendet wurde, ob also Othello von einem weißen Schauspieler gespielt wurde, der mit schwarzer Schminke bemalt war. Ich hatte mich wenigstens einen Moment lang radikal desensibilisiert. Das tat gut. Das Studium schloss ich mit einer Arbeit zum Motiv des Traums in J. M. Coetzees Waiting for the Barbarians, Nuruddin Farahs Maps und Bessie Heads A Question of Power ab. Es hat mir Spaß gemacht. Übrigens heirate ich nun doch bald, und dann wird mein neuer Nachname auf Tschechisch „zwei Bier“ bedeuten, eine, wie ich finde, deutliche Verbesserung.