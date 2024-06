Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

8;t der Streit über eine literarische Form zu einer Art Generalabrechnung mit Kultur und Ideologie. Spoerhase beklagt, dass es inzwischen zum Erfolgsgaranten eines Textes geworden sei, wenn Autoren mehr oder minder unverstellt von sich selbst sprächen, ob nun in der Form der Autofiktion oder der Autoethnografie.Autofiktion behauptet dreist „Alles ist wahr“ (so ja auch ein Buchtitel Emmanuel Carrères), nur um ein „Vielleicht doch nicht ganz“ hinterherzuschieben. Autoethnografie, wie sie Annie Ernaux oder D Hunter für sich beanspruchen, behauptet das Gegenteil. Nichts, was wir für wahr halten, ist wahr; und zwar weil unsere Herkunft (oder nennen wir es den Klassenstandpunkt) das formt, was Antonio Gramsci Alltagsphilosophie nennt: Wissen, das wir immer schon haben, nicht hinterfragen, obgleich es voraussetzungsreich und ideologisch verformt ist. Man muss sich selbst vor den Augen fremd machen, sich wie ein Ethnologe betrachten, um echte Erkenntnis zu gewinnen. Hier geht es gerade nicht um die Destabilisierung der Position der Sprechenden aus der Perspektive der Rezipienten (ist das Erzählte wirklich wahr?), sondern um die Destabilisierung der eigenen Sprecherposition vor sich selbst.Allerdings deutet Jandl mit Blick auf Annie Ernaux an, dass Autofiktionen und Autoethnografien sprachlich und formal von ganz unterschiedlicher Qualität sein können. Banal gesprochen, kann ein autofiktionaler Text schillern oder stumpf sein wie Ikea-Edelstahlbesteck. Spielt es für die ästhetische Qualität eines Textes denn eine Rolle, ob die Autorin wahrhaftig eine Affäre mit einem jungen Mann hatte?Geht es um Identitätspolitik?„Das Ich mit seinen privaten Be- und Empfindlichkeiten wird in einem schnörkellosen Akt literarischer Selbstermächtigung zu einem Beispiel für die strukturellen Schieflagen der Gesellschaft und für die Opfer, die diese Gesellschaft produziert“, höhnt Paul Jandl über diese Arbeit am Ich. Doch warum nur wird hier die Selbstermächtigung zu einem Schimpfwort? Handelt es sich nicht um eine Kernforderung der Aufklärung: Selbstermächtigung, die der Entmündigung die Stirn bietet? Es ist der Rekurs auf Befinden, Empfinden, Mitfühlen, Mitleiden, der die Abwehr hervorruft. Der Kritiker kapselt sich ein. Die schöne Literatur darf eben nicht kontaminiert werden vom Sumpf der Empfindungen.Nun überrascht das Entstehen einer neuen literarischen Empfindsamkeit im Modus der Autofiktionen und Autoethnografien eigentlich nicht, war die Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts doch eine Reaktion auf Aufklärung, Fortschrittsglauben und gesellschaftliche Umbrüche. Nun, da KI antritt, uns das Denken und Kreativsein abzunehmen, berufen sich Schreibende auf das Nicht-Künstliche: Leib, Seele und Fühlen.Zugleich zeigt sich gerade in Jandls Text eine deutliche Schlagseite: Unausgesprochen werden Autofiktion und Identitätspolitik amalgamiert. Der ablehnende Reflex richtet sich gegen das Identitätspolitische, nicht die literarische Form. Wie sonst ließe sich erklären, dass Jandl ausgerechnet auf Amanda Gormans Inaugurationsgedicht The Hill We Climb ausführlich eingeht? Dessen Übersetzung ins Niederländische und Deutsche löste eine aufgeregte Diskussion aus: Dürfen weiße Autoren das Gedicht einer Schwarzen übersetzen? Der Übersetzerstreit markierte den Höhepunkt einer Debatte, die eben nicht mehr zwischen Autorin, lyrischem Ich und Übersetzerin zu unterscheiden wusste.Es sind ja nicht selten die Literaturkritiker, die Erzähler und Autor unversehens gleichsetzen, selbst dort, wo sich der Text dezidiert als Fiktion setzt. Amüsant illustriert das Jandls Opener, in dem es heißt: Kafka sei eben kein Käfer gewesen. Das allein aber beantwortet die Frage des Verhältnisses von Fiktion zu Faktischem noch lange nicht.War es nicht just die hermeneutisch geprägte Exegesetradition, die in den Texten Kafkas den biografischen Partikelchen nachspürte und Verwandtschaft zwischen Samsa und Kafka lesen wollte? Wenn selbst noch in einem Text, in dem ein Käferchen kreucht und fleucht, der wahre Kafka aufgespürt werden soll, ließe sich trotzig das Gegenteil tun: Radikal behaupten, dass das Text-Ich, das spricht, immer schon identisch ist mit dem Autor-Ich. Kafka ist der Käfer, der sich im Text in Gregor Samsa verwandelt. Ob der Text nun „ich“ oder „er“ sagt – es spricht/schreibt am Ende stets dasselbe (Un)Bewusste.Autofiktion ist tatsächlich grenzenloser Narzissmus, aber nicht derart, wie man es ihm vorwirft. Nicht als narzisstische Nabelschau; sondern als Verneinung der Freud’schen Erkenntnis, wonach das Ich nie Herr im eigenen Haus ist. Wer „ich“ tippt, der lügt nicht nur schamlos, wie Herta Müller richtig feststellt. Er behauptet Identität, die es so gar nicht geben kann.Doch geriete die Kritik an der Autofiktion nicht derart avers, berührte sie nicht etwas Grundlegenderes als literarische Verfahrensfragen. Nicht nur einen Schreibmodus, sondern einen neuen Erkenntniszusammenhang. Das zeigt sich, wenn Spoerhase Anna Kornbluhs Buch Immediacy, or The Style of Too Late Capitalism zitiert. Immediacy sei der Stil der Zeit; Immediacy meint: die Abwesenheit von Vermittlung, von Medium, Stil. Das Spannungsverhältnis zwischen Inhalt und Form werde zugunsten der unmittelbaren Konsumierbarkeit des Inhaltes aufgelöst. Kornbluh erkennt in der Immedicacy eine Marktgängigkeit, die mit dem Zuspätkapitalismus („too late capitalism“) korrespondiere. Man könnte sagen: der letzten Entwicklungsstufe des Spätkapitalismus, in der sich nichts mehr dem kapitalistischen Zugriff entziehen kann. Schon gar nicht die Kunst.Man mag sich an Moritz Baßlers Buch Der Neue Midcult erinnert fühlen. Der Midcult in der Literatur zeichne sich durch seine leichte Übersetzbarkeit aus: Weil er seine Botschaft ausbuchstabiere und Form sowie Stil vernachlässige, lasse er sich ohne Probleme in andere Sprachen, Gattungen und Medien übersetzen (etwa: aus einem Buch wird ein Film).Form und FormlosigkeitWas auch immer man von Kornbluhs (übrigens mit großer Lust an Sprache und Wortspiel geschriebenem) Buch halten will: Sie führt uns zu des Pudels Kern. Kornbluh macht nämlich eine Reihe von Listen, was bekanntlich passiert, wenn man das eigentliche Problem nicht am Schlafittchen packen kann. Die Kunst der Postmoderne sei gekennzeichnet durch Distanz, Ironie, Formwillen, Abstraktion, Überzeichnung, Schärfe. Die neue Immediacy sei aber gebunden an Körperlichkeit, Immersion, Entgrenzung. Fließen, strömen, überfluten, das Amorphe und Ungeformte, das sind, wie es der Psychoanalytiker Klaus Theweleit in seinem psychoanalytischen Klassiker Männerphantasien herausgearbeitet hat, allesamt Symbole des Weiblichen. Distanz, Schärfe, Härte, Form und Kontur dagegen eindeutig männlich konnotiert (wohlgemerkt: All das sind Zuschreibungen und Imaginationen, keine realen Eigenschaften).Das Ringen mit Stoff und Form (wie männlich!) gegen die vermeintliche Formlosigkeit der Autofiktion. Die distanzierte, kühle Schau auf die Gesellschaft (wie ein männlicher Wissenschaftler, absolut objektiv!) gegen die Nabelschau. Man müsste schon blind sein, um die traditionelle Geschlechterdichotomie in den Deutungsmustern übersehen zu können!Autofiktion ist in diesem Sinne ein weiblich konnotiertes Schreiben. Womit nicht gemeint ist, nur Frauen schrieben Autofiktion (der Autor der Autofiktion par excellence ist schließlich Karl Ove Knausgård) oder Frauen bedienten sich ihrer besonders häufig. Nur wird diese Form des Schreibens eben als weiblich gelesen – buchstäblich.Ist die Abwehr, die Kornbluh und mit ihr Spoerhase oder Jandl formulieren, aber doch nicht recht lokalisieren können, eine solche Abwehr gegen ein (vermeintlich) weibliches Formprinzip: die Formlosigkeit selbst? Und ist dieser bewusste Bruch mit der Dominanz der Form Reaktion auf die symbolische Exterritorialisierung der Frau (oder besser: des Weiblichen)? Eine Überschwemmung der Kunst mit dem Prinzip des Weiblichen. Das, was traditionell aus dem Rahmen der Kultur ausgeschlossen wurde – eine unbestimmt weiblich geartete Zugangsweise zur Welt –, erringt kulturelle Dominanz. Wen wundert da das Unbehagen in der Kultur?